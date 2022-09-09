Соболенко не дожала 1-ю ракетку — Свёнтек и Жабер вышли в финал. Расклады и сетки US Open

В четверг на US Open – 2022 определились обе финалистки в женском одиночном разряде. Для обеих это будет дебютный решающий матч на Открытом чемпионате США. Но обо всём по порядку.

Итоги 11-го дня. 8 сентября, четверг

Оба женских полуфинала были поставлены в вечернее расписание центрального корта. Открывали сессию Онс Жабер из Туниса (пятый номер посева) и француженка Каролин Гарсия (17). Обеим теннисисткам по 28 лет, они знакомы ещё с детских лет и не раз играли друг против друга. Так, в рамках полуфинала юниорского «Ролан Гаррос» — 2011 победу праздновала Жабер. Во взрослом туре девушки играли дважды, и в обоих случаях выиграла снова Онс – на US Open – 2019 и Australian Open – 2020. Отметим, что Гарсия подошла к полуфиналу с серией из 13 побед с учётом титула в Цинциннати (шесть матчей в основе и два в квалификации) и пять матчей уже на самом US Open.

Перед очередным очным поединком Гарсия высказалась о сопернице: «У неё был редкий для юниоров стиль. Тогда нечасто встречались игроки, которые столько в матчах укорачивали и резали. Она всегда что-то да придумывала. Несколько раз она даже останавливала меня в сетке на юниорских турнирах «Большого шлема». С ней тогда было очень сложно, а сейчас ещё сложнее. Она вошла в пятёрку лучших в мире и играла в финале Уимблдона. Она стала значительно сильнее. Здорово видеть игроков, с которыми вместе росла. Приятно её видеть, мы росли вместе, добирались до вершины и продолжаем совершенствоваться».

На сей раз особой борьбы не получилось. Жабер сразу же взяла игру под контроль. И если первая подача у теннисистки из Туниса проходила только в 43% случаев, то реализация была близкой к идеальной – 83%. У Гарсии же в её геймах порой возникали проблемы, и если Онс добиралась до брейк-пойнта, то тут же его реализовывала. В итоге исход матча был определён всего за 1 час 6 минут – 6:1, 6:3. Жабер вышла в свой второй подряд финал «Шлема» после Уимблдона.

Во втором полуфинале встретились лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек из Польши (1) и белоруска Арина Соболенко (6). Ига кругом ранее огорчила местную публику, выбив из сетки последнюю американку – Джессику Пегулу (8), а Арина в двух сетах справилась с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (22). Отметим, что Соболенко оказалась в своём третьем полуфинале «Шлема» после Уимблдона и US Open – 2021. В активе Свёнтек два титула «Ролан Гаррос» (2020, 2022) и полуфинал Australian Open – 2022. Теннисистки ранее встречались четыре раза. Арина победила в рамках группового этапа Итогового чемпионата WTA – 2021 в Гвадалахаре, а Ига уже трижды выиграла в этом сезоне – в Дохе, в финале Штутгарта и в Риме.

Перед пятым очным поединком Соболенко на пресс-конференции высказалась о будущем матче: «Она отличный игрок, с ней всегда тяжёлые матчи. Она хорошо двигается, очень хорошо бьёт по мячу, хорошо подаёт. Она сильный противник, но я сделаю всё, что в моих силах, и заставлю её работать как можно больше». И действительно, Арина сделала всё, чтобы усложнить жизнь сопернице. Она мощно подавала, вдохновенно играла, давила темпом, и даже пресловутые двойные ошибки не так сильно портили белоруске картину игры. Но и Ига в этом матче доказала, что не зря с апреля носит звание первой ракетки мира – она самая стабильная теннисистка тура, которая способна прибавить в ключевые моменты матча.

Поединок начался с атак Соболенко, которая уже в третьем гейме добилась брейка – 2:1. Ига тут же отыгралась – 2:2, но Арина вцепилась в следующий гейм и дожала соперницу – 3:2, а в концовке партии забрала ещё одну чужую подачу – 6:3. Во второй партии ситуация на корте резко переменилась. Уже Свёнтек вела игру, прибавила в активности и при этом действовала довольно чисто. Польская теннисистка брала гейм за геймом, а белоруска ошибалась и никак не могла что-то изменить – 6:1. Судьба путёвки в финал решалась в третьем сете, который превратился в настоящие качели. Соболенко повела с брейком – 2:0, но Ига далеко соперницу не отпустила и сравняла счёт – 2:2. Арина тут же снова забрала чужую подачу – 4:2 и оказалась в двух геймах от финала, но не дожала первую ракетку мира. Ига в очередной раз за матч смогла прибавить, взять четыре гейма подряд, несмотря на отчаянное сопротивление соперницы, и вышла в свой третий финал «Шлема» – 3:6, 6:1, 6:4 за 2 часа 13 минут.

Таким образом, в субботнем женском финале встретятся Ига Свёнтек и Онс Жабер.

Женщины. 1/2 финала



Жабер (Тунис, 5) – Гарсия (Франция, 17) – 6:1, 6:3.

Свёнтек (Польша, 1) – Соболенко (Беларусь, 6) – 3:6, 6:1, 6:4

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Расписание 12-го дня. Интересные матчи пятницы, 9 сентября

В пятницу на US Open – 2022 впервые у женщин будет выходной, зато мужчины разыграют оба поединка 1/2 финала. Единственный оставшийся в сетке россиянин – Карен Хачанов (27) – будет противостоять норвежцу Касперу Рууду (5). Ранее теннисисты пересекались на корте лишь раз – в Риме-2020 сильнее был Рууд. Для Карена это первый в карьере полуфинал «Шлема», и он стал 10-м российским теннисистом в истории, попавшим в четвёрку лучших на мэйджоре. А вот Каспер уже был финалистом «Ролан Гаррос» — 2022.

В другом полуфинале встретятся последний оставшийся в сетке американец Фрэнсис Тиафо (22), ранее выбивший из турнира таких крепких теннисистов, как Диего Шварцман (14), Рафаэль Надаль (2) и Андрей Рублёв (9), а также испанец Карлос Алькарас (3). Ранее Тиафо и Алькарас уже встречались на корте – в Барселоне-2021 в двух сетах сильнее был американец. Для Фрэнсиса и Карлоса это дебютный полуфинал «Шлемов».

Отметим, что Рууд и Алькарас продолжают вести заочный спор с проигравшим уже на турнире Надалем за то, как распределить места в топ-3 рейтинга ATP. Только в случае поражения в полуфиналах и Каспера, и Карлоса первой ракеткой станет Надаль. Если же в финал выйдут оба, то вместе с титулом US Open – 2022 они разыграют ещё и звание первой ракетки мира.

Мужчины. 1/2 финала



22:00. Хачанов (Россия, 27) – Рууд (Норвегия, 5)

2:00. Алькарас (Испания, 3) – Тиафо (США, 22)

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US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».