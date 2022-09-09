Запредельный цинизм. Корчащемуся от боли теннисисту дали «технарь» в матче US Open — 1995

28 августа 1995 года в матче первого круга US Open между японцем Сюдзо Мацуокой и чехом Петром Кордой состоялся один из самых драматичных эпизодов в истории тенниса. Мацуока получил техническое поражение после того, как несколько минут беспомощно корчился от боли на корте.

Болельщики, журналисты, спортивные медики посчитали этот случай примером запредельного цинизма в отношении спортсменов, что привело к последующему изменению правил.

Почему Мацуоке дали «технарь»

При счёте 5:5 в четвёртом сете у Сюдзо Мацуоки начались мышечные спазмы. Японец рухнул на корт от боли и не мог подняться. В то время судороги не считались травмами и теннисисты не имели права на получение помощи – появление врача на корте неминуемо привело бы к техническому поражению.

Сюдзо Мацуока корчится от боли на US Open – 1995 Фото: Кадр из трансляции

Чтобы не «сдать» матч, Мацуоке пришлось терпеть боль. Хотя в конечном счёте дело всё равно завершилось «технарём». Только по другому правилу – закончился лимит времени на возвращение в игру.

Мацуока пролежал на корте три минуты. Он громко кричал, но помощь не приходила. Наоборот, ему, кроме физических страданий, доставляли ещё и моральные. За первую минуту мучений Мацуоки рефери турнира Брайан Эрли выписал ему штрафное очко, за вторую – поражение в гейме, за третью – техническое поражение в матче. Вот такие суровые и, откровенно говоря, странные правила были в те времена.

Происходящая картина возмутила соперника японца. Петр Корда хотел подойти помочь Мацуоке, но ему не позволили.

«Сюдзо испытывал сильную боль – ноги оказались сведены жесточайшим спазмом. Очень жаль, что ему нельзя было помочь. Считаю это правило настоящим безумием. Да, любые правила нужно соблюдать, но кто-то должен был выйти и помочь Мацуоке», – заявил Петр Корда на пресс-конференции.

Петр Корда Фото: Gary M. Prior/Getty Images

Важно уточнить, что борьба Мацуоки и Корды на корте проходила сверхнапряжённо. На момент инцидента она длилась 3 часа и 27 минут. Сюдзо вёл 2:1 по сетам, которые выгрызал на тай-брейке (6:7, 7:6, 7:6). В условиях такой большой нагрузки возникновение судорог не является чем-то из разряда фантастики. Мацуока позже признался, что его ещё до US Open беспокоили боли в левом колене. Особенно сильно со старта четвёртого сета, когда он старался двигаться как можно осторожнее.

При всех проблемах с ногой Мацуока имел хорошие шансы на победу над именитым фаворитом Кордой (бывшая вторая ракетка мира, побеждал на Australian Open и выходил в финал «Ролан Гаррос»), который впоследствии на US Open – 1995 дошёл до четвертьфинала и уступил легендарному Андре Агасси.

Сюдзо Мацуока Фото: Phil Cole/Getty Images

Мацуока подавал и вёл 15:0 в 11-м гейме при счёте 5:5. Затем начались судороги. Всего лишь требовалось ненадолго прервать матч, чтобы японцу оказали простую медицинскую помощь. Но вместо этого Сюдзо приходилось терпеть жуткую боль и дожидаться, пока ему окончательно не дали техническое поражение. Судья отсчитывал эти долгие три минуты, словно рефери 10 секунд во время нокаута в боксе.

Потрясённая публика в Нью-Йорке ничего не могла поделать – только с замиранием сердца наблюдать за происходящим. Как и телевизионные комментаторы, которым вообще было сложно подобрать слова в тот момент.

Мацуока считает своё поражение справедливым и выступал против изменений правил

Нужно отдать должное Мацуоке. Он с честью принял поражение и заявил, что следовало лучше тренироваться – тогда никаких судорог не возникло бы. Сразу после матча в теннисном сообществе начались разговоры о необходимости менять правила, но сам Сюдзо выступил против.

«Я думаю, что это справедливое правило. Не стоит его менять. Судороги отличаются от растяжения мышц. Нужно хорошо тренироваться и пребывать в отличной форме, чтобы они не возникали. Просто я нарушил одно из правил тенниса. Я принимаю это правило», — сказал Мацуока.

К мнению пострадавшего не прислушались. Случай Мацуоки вызвал возмущение фанатов, средств массовой информации и медицинского сообщества, которые в унисон заявляли о циничном и античеловечном обращении с теннисистами. В итоге в 1996 году было введено новое правило, допускающее гораздо более широкий спектр возможности оказания помощи на корте. При спазмах игрокам разрешили вызывать медиков, как и при любой другой травме.

Мацуоку это не обрадовало. В течение многих лет он критиковал перемены.

«Это изменение ввели после случая со мной на US Open. Сейчас теннисисты берут тайм-ауты, даже когда у них нет судорог. Они делают вид, что у них болит нога или спина, их тренер выходит на корт. В течение пяти минут они сбивают с ритма соперника. Это недопустимо. Медицинская помощь при судорогах стала игровой стратегией. Мне это не нравится», — утверждал завершивший карьеру Мацуока в качестве эксперта на японском телевидении в 2008 году.

Сюдзо Мацуока Фото: Sports Nippon/Getty Images

На самом деле в словах Сюдзо есть доля истины. Нельзя допускать, чтобы теннисист терпел боль и не получал помощь, как было в случае Мацуоки. Но важно соблюдать баланс и не давать игрокам пользоваться лазейками в правилах в тактических целях. К мнению японца в конечном счёте прислушались.

С 1 января 2010 года правило по судорогам снова пересмотрели в сторону достаточно адекватного ужесточения. Теннисистам позволили получать помощь при спазмах дважды за матч при смене сторон корта, в конце сета или в любое другое время, но ценой сдачи стольких геймов, сколько нужно для выполнения двух первых условий.

Помощь всегда окажут при острейшей потребности, так что повторение случая Мацуоки сейчас видится невозможным. Излишняя мягкость правил в период 1996-2010 делала вероятной умышленную симуляцию судорог с целью потянуть время и сбить соперника с ритма, на чём не раз акцентировал внимание Мацуока – человек, с именем которого связаны реформы в теннисе.

Сюдзо Мацуока вошёл в историю тенниса, сам того не желая

Сюдзо Мацуока не хватал звёзд с неба во время карьеры. В его резюме всего один титул, хотя знаковый в национальном масштабе. Мацуока выиграл Открытый чемпионат Сеула в 1992 году, став первым с начала Открытой эры японцем, победившим на турнире АТР-тура. На «Мастерсе» 1991-го в Канаде Сюдзо сенсационно одолел легендарного Пита Сампраса. Но в целом теннисный путь Мацуоки получился достаточно блёклым. Японец занимал максимум 46-е место в рейтинге. На турнирах «Большого шлема» лучший результат – четвертьфинал Уимблдона-1995, на остальных дальше второго раунда не добирался.

К сожалению, в теннисном сообществе имя Мацуоки чаще всего упоминается именно в контексте инцидента на US Open – 1995. Зато после завершения карьеры в 1998 году для Сюдзо всё сложилось более чем удачно.

Андре Агасси, Кей Нисикори и Сюдзо Мацуока на выставочном матче в Токио Фото: Jun Sato/Getty Images

Сейчас Мацуоке 54 года. С 1998 года он женат на телеведущей Эмико Тагучи и растит с ней троих детей. Сюдзо ведёт кулинарное шоу на канале Fuji TV, снимается в рекламе и в кино, развивает свой YouTube-канал, где регулярно публикует тревел-контент и мотивационные ролики (в одном из самых популярных видео Мацуока собирает азиатских моллюсков в воде при температуре -10°C и кричит «Никогда не сдавайся»).

Связь со спортом Сюдзо тоже не теряет. Лучший японский теннисист XXI века Кей Нисикори называет Мацуоку одним из своих двух кумиров наряду с Роджером Федерером. Сюдзо организовал юниорский тренировочный лагерь Shuzo Challeng, самым известным воспитанником которого является именно Нисикори. Они до сих пор близко общаются и время от времени проводят выставочные матчи в Токио с привлечением звёзд вроде Андре Агасси.

На недавней Олимпиаде в Токио Мацуока выступил в роли первого факелоносца.

Сюдзо Мацуока — факелоносец Олимпиады-2020 в Токио Фото: Gamma-Rapho/Getty Images

По меркам Японии, Сюдзо Мацуока считается большим спортсменом и знаменитостью. В 2018 году календари с его изображением стали самыми продаваемыми в стране, в остальное время тоже находятся на топовых позициях. В жизни Сюдзо реализовался лучше, чем на корте. Но своё имя в истории тенниса всё равно оставил, пусть даже сам того не желая.