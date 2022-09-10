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Карен Хачанов проиграл в 1/2 финала US Open — 2022 Касперу Рууду: игроки установили рекорд, проведя ралли из 55 ударов

Хачанов пропустил в финал US Open Рууда. Но какое ралли из 55 ударов подарили нам игроки!
Даниил Сальников
Хачанов пропустил в финал US Open Рууда
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Благодаря выходу в решающий матч Каспер Рууд обойдёт в рейтинге ATP Рафаэля Надаля и ворвётся в топ-2.

На US Open – 2022 наступила пора решающих матчей. До полуфиналов мужского одиночного разряда добрались испанец Карлос Алькарас (третий номер посева) и норвежец Каспер Рууд (5), продолжающие борьбу за звание первой ракетки мира по итогам турнира, а также американец Фрэнсис Тиафо (22) и россиянин Карен Хачанов (27). Все четыре теннисиста ни разу до этого не были в четвёрке лучших Открытого чемпионата США. 26-летний Хачанов два последних матча перед полуфиналом сыграл из пяти сетов. Сначала он в четвёртом круге справился с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (12), а затем в четвертьфинале переиграл обидчика Даниила Медведева – австралийского теннисиста Ника Кирьоса (23).

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Эксперты высоко оценили игру Хачанова в матче с Кирьосом. Особенно они отмечали его выдержку и стойкость. «Я ожидала победы Карена. У меня было ощущение, что Карен может обыграть Кирьоса. Во-первых, у Карена такая же мощная подача, как и у Ника, — ничем не уступает. Тут уже больше идёт игра на количество невынужденных ошибок, на активно выигранные очки. Карен просто великолепно провёл пятый сет: он играл в зрелый и опытный теннис. Кирьос играет в немного рваном ритме, он старается соперника немного расшатать. У него укороченные удары чередуются с сильными и мощными — он старается сбить соперника с ритма. Карен был более стабилен и более ровно проводил матч. У него был виден план игры, и он по нему действовал», — сказала в интервью «Чемпионату» олимпийская чемпионка Елена Веснина.

Соперником Карена по полуфиналу стал 23-летний норвежец Каспер Рууд. Он начинал турнир в статусе седьмой ракетки мира, потом попал в топ-3 впервые в карьере и стал бороться за первую строчку рейтинга. На счету Каспера девять титулов ATP, причём почти все на грунте. А лучшим до US Open результатом на «Шлемах» у него был финал «Ролан Гаррос» — 2022. На пути к полуфиналу норвежец провёл один пятисетовый матч – в третьем круге с американцем Томми Полом (29), а самым высокорейтинговым соперником был итальянец Маттео Берреттини (13), которого норвежец обыграл в трёх сетах.

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Теннисисты ранее встречались один раз, и победу в трёх сетах праздновал Каспер Рууд – в Риме-2020. Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» поделился своими впечатлениями и ожиданиями от игры Карена: «Хачанов на этом US Open творит чудеса. Для Карена первый выход в карьере в полуфинал «Большого шлема» — это огромный успех. Я так и думал, что один из наших игроков сыграет в полуфинале, но не думал, что это будет Хачанов. С Руудом Карену будет невероятно тяжело. Не представляю, как после такого марафона он выйдет играть в полуфинале, в каком состоянии. До матча у Карена два дня. Может, Карен подготовится и выйдет в хорошем состоянии. Но для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал».

US Open – 2022. Мужчины. Сетка

Первый сет получился нервным и упорным. Сначала Рууд сделал брейк и повёл 2:0. Карен тут же отыгрался – 2:1, а в седьмом гейме уже россиянин выбрался вперёд – 4:3. Впрочем, Каспер и не думал сдаваться, подловил соперника на нескольких ошибках и выровнял счёт – 4:4. Судьба партии решалась на тай-брейке, где Касперу хватило единственного мини-брейка, добытого в самом начале. А в концовке на сетболе теннисисты выдали потрясающее рекордное ралли из 55 ударов и продолжительностью 1 минута 19 секунд, которое выиграл Рууд. Потрясающе! 7:6 (7:5) ровно за 1 час.

Во втором сете у Карена начались проблемы с подачей, особенно на втором мяче норвежец частенько забирал у него очки. В первом гейме наш парень спасся с тройного брейк-пойнта, затем Рууд взял две подачи россиянина и повёл 5:1. Лишь в концовке Хачанов чуть нащупал свою игру, но сет был упущен – 6:2 за 33 минуты. В третьей партии Карен заиграл безукоризненно на своей подаче и пытался что-то сделать на чужой. Россиянин не смог реализовать брейк-пойнт в четвёртом гейме – 2:2, но в 12-м сразу же добился успеха – 7:5. В четвёртом сете к Хачанову вернулись проблемы с подачей. На втором мяче соперник удачно принимал. И если в первом гейме Карен отыгрался с двух брейк-пойнтов, то следом позволил сопернику сделать два брейка. Норвежец повёл 5:1 и лишь позволил сопернику взять спокойно один гейм на своей подаче, чтобы следом подать на матч – 7:6, 6:2, 5:7, 6:2 за 3 часа 3 минуты.

US Open (м). 1/2 финала
09 сентября 2022, пятница. 22:15 МСК
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		2 7 2  
7 7 		6 5 6  
             
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Вот так Каспер Рууд впервые в карьере пробился в финал US Open. Это уже второй для него выход в решающий матч турнира «Большого шлема». Благодаря этой победе норвежец обошёл в рейтинге ATP Рафаэля Надаля и попал в топ-2. Соперник Рууда по финалу определится в матче Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафо. Если это будет Алькарас, то эти теннисисты разыграют в финале не только титул US Open, но и звание первой ракетки мира.

Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:

датаМедведевЗверевНадальАлькарасЦиципасРууд
29.8очки688557605630510048904695
12.9US Open – 2021-2000-720-360-90-45
остаток488550405630474048004650
очкиUS Open – 2022
101-й круг48955640475048104660
452-й круг4930567547854695
903-й круг4975572048304740
1804-й круг5065581049204830
3601/4 финала51005010
7201/2 финала54605370
1200Финал59405850
2000Титул67406650

Что касается Карена Хачанова, то на этом турнире россиянин установил свой личный рекорд, впервые дойдя до полуфинала «Шлема». Кроме того, в ближайший понедельник Карен, занимавший перед турниром 31-е место в рейтинге, вернётся в топ-20.

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