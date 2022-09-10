Хачанов пропустил в финал US Open Рууда. Но какое ралли из 55 ударов подарили нам игроки!

На US Open – 2022 наступила пора решающих матчей. До полуфиналов мужского одиночного разряда добрались испанец Карлос Алькарас (третий номер посева) и норвежец Каспер Рууд (5), продолжающие борьбу за звание первой ракетки мира по итогам турнира, а также американец Фрэнсис Тиафо (22) и россиянин Карен Хачанов (27). Все четыре теннисиста ни разу до этого не были в четвёрке лучших Открытого чемпионата США. 26-летний Хачанов два последних матча перед полуфиналом сыграл из пяти сетов. Сначала он в четвёртом круге справился с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (12), а затем в четвертьфинале переиграл обидчика Даниила Медведева – австралийского теннисиста Ника Кирьоса (23).
Эксперты высоко оценили игру Хачанова в матче с Кирьосом. Особенно они отмечали его выдержку и стойкость. «Я ожидала победы Карена. У меня было ощущение, что Карен может обыграть Кирьоса. Во-первых, у Карена такая же мощная подача, как и у Ника, — ничем не уступает. Тут уже больше идёт игра на количество невынужденных ошибок, на активно выигранные очки. Карен просто великолепно провёл пятый сет: он играл в зрелый и опытный теннис. Кирьос играет в немного рваном ритме, он старается соперника немного расшатать. У него укороченные удары чередуются с сильными и мощными — он старается сбить соперника с ритма. Карен был более стабилен и более ровно проводил матч. У него был виден план игры, и он по нему действовал», — сказала в интервью «Чемпионату» олимпийская чемпионка Елена Веснина.
Соперником Карена по полуфиналу стал 23-летний норвежец Каспер Рууд. Он начинал турнир в статусе седьмой ракетки мира, потом попал в топ-3 впервые в карьере и стал бороться за первую строчку рейтинга. На счету Каспера девять титулов ATP, причём почти все на грунте. А лучшим до US Open результатом на «Шлемах» у него был финал «Ролан Гаррос» — 2022. На пути к полуфиналу норвежец провёл один пятисетовый матч – в третьем круге с американцем Томми Полом (29), а самым высокорейтинговым соперником был итальянец Маттео Берреттини (13), которого норвежец обыграл в трёх сетах.
Теннисисты ранее встречались один раз, и победу в трёх сетах праздновал Каспер Рууд – в Риме-2020. Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» поделился своими впечатлениями и ожиданиями от игры Карена: «Хачанов на этом US Open творит чудеса. Для Карена первый выход в карьере в полуфинал «Большого шлема» — это огромный успех. Я так и думал, что один из наших игроков сыграет в полуфинале, но не думал, что это будет Хачанов. С Руудом Карену будет невероятно тяжело. Не представляю, как после такого марафона он выйдет играть в полуфинале, в каком состоянии. До матча у Карена два дня. Может, Карен подготовится и выйдет в хорошем состоянии. Но для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал».
Первый сет получился нервным и упорным. Сначала Рууд сделал брейк и повёл 2:0. Карен тут же отыгрался – 2:1, а в седьмом гейме уже россиянин выбрался вперёд – 4:3. Впрочем, Каспер и не думал сдаваться, подловил соперника на нескольких ошибках и выровнял счёт – 4:4. Судьба партии решалась на тай-брейке, где Касперу хватило единственного мини-брейка, добытого в самом начале. А в концовке на сетболе теннисисты выдали потрясающее рекордное ралли из 55 ударов и продолжительностью 1 минута 19 секунд, которое выиграл Рууд. Потрясающе! 7:6 (7:5) ровно за 1 час.
Во втором сете у Карена начались проблемы с подачей, особенно на втором мяче норвежец частенько забирал у него очки. В первом гейме наш парень спасся с тройного брейк-пойнта, затем Рууд взял две подачи россиянина и повёл 5:1. Лишь в концовке Хачанов чуть нащупал свою игру, но сет был упущен – 6:2 за 33 минуты. В третьей партии Карен заиграл безукоризненно на своей подаче и пытался что-то сделать на чужой. Россиянин не смог реализовать брейк-пойнт в четвёртом гейме – 2:2, но в 12-м сразу же добился успеха – 7:5. В четвёртом сете к Хачанову вернулись проблемы с подачей. На втором мяче соперник удачно принимал. И если в первом гейме Карен отыгрался с двух брейк-пойнтов, то следом позволил сопернику сделать два брейка. Норвежец повёл 5:1 и лишь позволил сопернику взять спокойно один гейм на своей подаче, чтобы следом подать на матч – 7:6, 6:2, 5:7, 6:2 за 3 часа 3 минуты.
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Вот так Каспер Рууд впервые в карьере пробился в финал US Open. Это уже второй для него выход в решающий матч турнира «Большого шлема». Благодаря этой победе норвежец обошёл в рейтинге ATP Рафаэля Надаля и попал в топ-2. Соперник Рууда по финалу определится в матче Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафо. Если это будет Алькарас, то эти теннисисты разыграют в финале не только титул US Open, но и звание первой ракетки мира.
Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:
|дата
|Медведев
|Зверев
|Надаль
|Алькарас
|Циципас
|Рууд
|29.8
|очки
|6885
|5760
|5630
|5100
|4890
|4695
|12.9
|US Open – 2021
|-2000
|-720
|-360
|-90
|-45
|остаток
|4885
|5040
|5630
|4740
|4800
|4650
|очки
|US Open – 2022
|10
|1-й круг
|4895
|5640
|4750
|4810
|4660
|45
|2-й круг
|4930
|5675
|4785
|4695
|90
|3-й круг
|4975
|5720
|4830
|4740
|180
|4-й круг
|5065
|5810
|4920
|4830
|360
|1/4 финала
|5100
|5010
|720
|1/2 финала
|5460
|5370
|1200
|Финал
|5940
|5850
|2000
|Титул
|6740
|6650
Что касается Карена Хачанова, то на этом турнире россиянин установил свой личный рекорд, впервые дойдя до полуфинала «Шлема». Кроме того, в ближайший понедельник Карен, занимавший перед турниром 31-е место в рейтинге, вернётся в топ-20.
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15:39
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15:01
-
13:40
-
12:38
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12:35
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12:31
-
12:14
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12:02
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