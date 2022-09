Хачанов пропустил в финал US Open Рууда. Но какое ралли из 55 ударов подарили нам игроки!

На US Open – 2022 наступила пора решающих матчей. До полуфиналов мужского одиночного разряда добрались испанец Карлос Алькарас (третий номер посева) и норвежец Каспер Рууд (5), продолжающие борьбу за звание первой ракетки мира по итогам турнира, а также американец Фрэнсис Тиафо (22) и россиянин Карен Хачанов (27). Все четыре теннисиста ни разу до этого не были в четвёрке лучших Открытого чемпионата США. 26-летний Хачанов два последних матча перед полуфиналом сыграл из пяти сетов. Сначала он в четвёртом круге справился с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (12), а затем в четвертьфинале переиграл обидчика Даниила Медведева – австралийского теннисиста Ника Кирьоса (23).

Эксперты высоко оценили игру Хачанова в матче с Кирьосом. Особенно они отмечали его выдержку и стойкость. «Я ожидала победы Карена. У меня было ощущение, что Карен может обыграть Кирьоса. Во-первых, у Карена такая же мощная подача, как и у Ника, — ничем не уступает. Тут уже больше идёт игра на количество невынужденных ошибок, на активно выигранные очки. Карен просто великолепно провёл пятый сет: он играл в зрелый и опытный теннис. Кирьос играет в немного рваном ритме, он старается соперника немного расшатать. У него укороченные удары чередуются с сильными и мощными — он старается сбить соперника с ритма. Карен был более стабилен и более ровно проводил матч. У него был виден план игры, и он по нему действовал», — сказала в интервью «Чемпионату» олимпийская чемпионка Елена Веснина.

Соперником Карена по полуфиналу стал 23-летний норвежец Каспер Рууд. Он начинал турнир в статусе седьмой ракетки мира, потом попал в топ-3 впервые в карьере и стал бороться за первую строчку рейтинга. На счету Каспера девять титулов ATP, причём почти все на грунте. А лучшим до US Open результатом на «Шлемах» у него был финал «Ролан Гаррос» — 2022. На пути к полуфиналу норвежец провёл один пятисетовый матч – в третьем круге с американцем Томми Полом (29), а самым высокорейтинговым соперником был итальянец Маттео Берреттини (13), которого норвежец обыграл в трёх сетах.

Теннисисты ранее встречались один раз, и победу в трёх сетах праздновал Каспер Рууд – в Риме-2020. Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» поделился своими впечатлениями и ожиданиями от игры Карена: «Хачанов на этом US Open творит чудеса. Для Карена первый выход в карьере в полуфинал «Большого шлема» — это огромный успех. Я так и думал, что один из наших игроков сыграет в полуфинале, но не думал, что это будет Хачанов. С Руудом Карену будет невероятно тяжело. Не представляю, как после такого марафона он выйдет играть в полуфинале, в каком состоянии. До матча у Карена два дня. Может, Карен подготовится и выйдет в хорошем состоянии. Но для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал».

Первый сет получился нервным и упорным. Сначала Рууд сделал брейк и повёл 2:0. Карен тут же отыгрался – 2:1, а в седьмом гейме уже россиянин выбрался вперёд – 4:3. Впрочем, Каспер и не думал сдаваться, подловил соперника на нескольких ошибках и выровнял счёт – 4:4. Судьба партии решалась на тай-брейке, где Касперу хватило единственного мини-брейка, добытого в самом начале. А в концовке на сетболе теннисисты выдали потрясающее рекордное ралли из 55 ударов и продолжительностью 1 минута 19 секунд, которое выиграл Рууд. Потрясающе! 7:6 (7:5) ровно за 1 час.

Во втором сете у Карена начались проблемы с подачей, особенно на втором мяче норвежец частенько забирал у него очки. В первом гейме наш парень спасся с тройного брейк-пойнта, затем Рууд взял две подачи россиянина и повёл 5:1. Лишь в концовке Хачанов чуть нащупал свою игру, но сет был упущен – 6:2 за 33 минуты. В третьей партии Карен заиграл безукоризненно на своей подаче и пытался что-то сделать на чужой. Россиянин не смог реализовать брейк-пойнт в четвёртом гейме – 2:2, но в 12-м сразу же добился успеха – 7:5. В четвёртом сете к Хачанову вернулись проблемы с подачей. На втором мяче соперник удачно принимал. И если в первом гейме Карен отыгрался с двух брейк-пойнтов, то следом позволил сопернику сделать два брейка. Норвежец повёл 5:1 и лишь позволил сопернику взять спокойно один гейм на своей подаче, чтобы следом подать на матч – 7:6, 6:2, 5:7, 6:2 за 3 часа 3 минуты.

Вот так Каспер Рууд впервые в карьере пробился в финал US Open. Это уже второй для него выход в решающий матч турнира «Большого шлема». Благодаря этой победе норвежец обошёл в рейтинге ATP Рафаэля Надаля и попал в топ-2. Соперник Рууда по финалу определится в матче Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафо. Если это будет Алькарас, то эти теннисисты разыграют в финале не только титул US Open, но и звание первой ракетки мира.



Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:

дата Медведев Зверев Надаль Алькарас Циципас Рууд 29.8 очки 6885 5760 5630 5100 4890 4695 12.9 US Open – 2021 -2000 -720 -360 -90 -45 остаток 4885 5040 5630 4740 4800 4650 очки US Open – 2022 10 1-й круг 4895 5640 4750 4810 4660 45 2-й круг 4930 5675 4785 4695 90 3-й круг 4975 5720 4830 4740 180 4-й круг 5065 5810 4920 4830 360 1/4 финала 5100 5010 720 1/2 финала 5460 5370 1200 Финал 5940 5850 2000 Титул 6740 6650

Что касается Карена Хачанова, то на этом турнире россиянин установил свой личный рекорд, впервые дойдя до полуфинала «Шлема». Кроме того, в ближайший понедельник Карен, занимавший перед турниром 31-е место в рейтинге, вернётся в топ-20.