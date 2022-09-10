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19-летняя Мария Шарапова выиграла US Open — 2006, победив Жюстин Энен-Арденн в финале: не обошлось без скандала

«Это же явное нарушение». Шарапову обвинили в жульничестве после триумфа на US Open — 2006
Михаил Георгиев
Победа Шараповой на US Open
Комментарии
Журналисты попытались омрачить победу Марии, но у них ничего не вышло.

В 2006 году Мария Шарапова выиграла US Open, одолев в решающем поединке вторую ракетку мира Жюстин Энен-Арденн (6:4, 6:4). Шарапова в 19 лет стала первой российской теннисисткой, добившейся победы на двух турнирах «Большого шлема». Ранее на Уимблдоне-2004 юная Мария в финале сломила Серену Уильямс.

Победа над Энен-Арденн принесла Шараповой рекордный за карьеру гонорар в $ 1,7 млн. Шарапова окончательно утвердилась в качестве суперзвезды мирового тенниса. Вспоминаем громкий успех российской теннисистки, который не обошёлся без неприятного инцидента на послематчевой пресс-конференции.

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Как проходил финал US Open — 2006

Шарапова провела удивительный полуфинал с Амели Моресмо. Мария потратила для победы три сета, но две партии забрала с деклассирующим сухим счётом (6:0, 4:6, 6:0). На подаче россиянка в буквальном смысле задавила француженку. Энен-Арденн (после развода с Пьером Арденном в 2007-м просто Энен) разобралась с Еленой Янкович (4:6, 6:4, 6:0), отчасти повторив свержение Шараповой с тотальным доминированием в одном из сетов.

В решающем матче ожидалась напряжённая игра нервов. Пятикратная победительница ТБШ Энен-Арденн очень хотела сбросить с плеч психологический груз. В 2006-м бельгийка смогла выйти в финал всех «Шлемов». Обыграла только Светлану Кузнецову на «Ролан Гаррос» и дважды уступала Амели Моресмо на Australian Open и Уимблдоне. Ещё одна остановка в шаге от титула могла полностью деморализовать теннисистку. Энен-Арденн надеялась уравнять баланс финалов до 2:2 в поединке с Шараповой, у которой имелась своя чёрная полоса. После Уимблдона-2004 Мария пять раз добиралась до полуфиналов ТБШ, однако дальше пройти не могла. Жюстин считалась фавориткой. Энен-Арденн выиграла четыре из пяти предыдущих личных встреч с Шараповой, но лёгкой прогулки на корте в финале US Open – 2006 для неё точно не ожидалось.

Мария Шарапова и Жюстин Энен-Арденн

Мария Шарапова и Жюстин Энен-Арденн

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шарапова начала матч не очень удачно. Мария испытывала проблемы с подачей. В первом гейме она допустила две двойные ошибки и позволила Энен-Арденн сделать брейк. Однако россиянка собралась и почти сразу отыгралась – 2:2.

Постепенно Мария набирала обороты. К середине первого сета партии вырисовалось преимущество российской теннисистки. 19-летняя Шарапова остро атаковала, без боязни ходила к сетке и в целом планомерно подавляла Жюстин на корте. В девятом гейме Мария заработала двойной брейк-пойнт и со второй попытки забрала подачу Энен-Арденн. Довести до победы первую партию труда не составило – 6:4.

Энен-Арденн не собиралась сдаваться. В начале второго сета Жюстин цеплялась за подачи Шараповой, но россиянка действовала сосредоточенно и не допускала глупых ошибок. Переломный момент настал при счёте 3:3. Энен-Арденн вела 40:15 на своей подаче, но затем Шарапова выиграла три очка подряд. Жюстин сделала эйс – положение выровнялось. Мария всё равно почувствовала, что соперницу можно дожимать, и в блестящем стиле со второй попытки сделала брейк.

Далее Шарапова «всухую» забрала свою подачу – 5:3. Энен-Арденн взяла один гейм, но лишь отсрочила своё поражение. При счёте 5:4 на матчболе Марии Жюстин запустила мяч в сетку, Шарапова выиграла US Open. Она не побежала сразу к отцу, как ранее часто делала, а упала на колени и закрыла лицо руками.

Мария Шарапова с кубком после победы на US Open — 2006

Мария Шарапова с кубком после победы на US Open — 2006

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Придя в себя, Мария вскочила и запрыгала от радости. Эта радость не прекращалась, даже когда ей вручили огромный кубок. Шарапова не стала его поднимать, а ещё раз подпрыгнула. В этот момент с трофея слетела крышка. Мария снова искренне рассмеялась. Крышку вернули на место, и Шарапова наконец-то подняла трофей над головой.

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Шарапову обвинили в нечестной игре на пресс-конференции

Энен-Арденн после матча решила много не говорить, признав закономерность победы Шараповой.

«Сегодня Мария проявила себя настоящим бойцом. Победил сильнейший», — резюмировала Жюстин.

Самое интересное случилось на пресс-конференции Шараповой. Представителей медиа очень заинтересовали две особенности матча — знаки и бананы. В один из моментов игры телекамеры показали тренера Марии Майкла Джойса, который поднял четыре пальца вверх. Шарапова в ответ сделала такое же движение.

До этого всевидящие репортёры обратили внимание на зависимость поведения Марии от действий её отца. В перерывах между геймами, когда Юрий Шарапов пил воду, его дочь делала то же самое, если он ел банан — Мария тоже ела банан. По правилам, во время игры тренер должен находиться у корта и не пытаться влиять на ход матча. Обмен жестами теннисиста с тренером во время игры может считаться нарушением правил. Журналистам не терпелось узнать оценку этой ситуации лично от Шараповой, хотя начиналось всё с довольно банальных речей.

Мария Шарапова на пресс-конференции после победы на US Open — 2006

Мария Шарапова на пресс-конференции после победы на US Open — 2006

Фото: Michael Heiman/Getty Images

– Я подсчитала, что проиграла Жюстин последние четыре матча, поэтому решила, что на этот раз всё будет с точностью до наоборот. Безумно счастлива своей победе, так как исполнилась моя давнишняя мечта. Вдвойне счастлива тем, что удалось выиграть в своём любимом городе на планете — Нью-Йорке, — сказала Шарапова.

– Мария, насколько разнятся ощущения от первой и второй побед на турнире «Большого шлема»?
– Радость я, конечно, чувствую огромную, но разница есть. Я бы ее охарактеризовала так: Уимблдон-2004 – это торт, а Нью-Йорк-2006 – это вишенка на нём. Но вишенок этих хочется добавить как можно больше, поэтому бороться за победы в будущем собираюсь с таким же огромным желанием.

– Как вам удалось так хорошо подготовиться к US Open?
– Прилетев после «Уимблдона» в Лос-Анджелес, я целую неделю занималась почти одним фитнесом. Два-три часа в день физподготовки и только один час – теннис. В итоге на турнире в Сан-Диего я двигалась по корту как никогда хорошо, а затем сохранила оптимальную форму до Нью-Йорка.

– Во время телевизионной трансляции было отчётливо видно, как ваш тренер подавал вам некие сигналы пальцами, а ваш отец «показывал» банан. Это же явное нарушение правил, согласно которым любые подсказки с трибун запрещены…
– Я только что выиграла турнир «Большого шлема» и не собираюсь с вами говорить ни о пальцах, ни о бананах. Перед вами сидит чемпионка US Open, и вас не должно беспокоить, ни что я ем, ни во что одеваюсь, ни с кем дружу. Моя карьера – это победа в теннисном матче. Давайте отбросим все правила и книжки. Вы серьёзно думаете, что, последовав совету съесть банан, можно выиграть?

– Это был тактический момент, оказавший влияние на ваши действия.
– Отлично. Давайте скажем всем игрокам: банан – это путь к победе. Всё, тема закрыта.

– Как вы настраивались на финальный матч?
– Могу сказать, что я чувствовала себя расслабленно и спокойно. Несмотря на то что в начале встречи проиграла два гейма, сумела сохранить этот настрой. А перед матчем слушала Dave Matthews Band.

– Кому вы звонили ещё на корте, сразу после того, как пожали руку сопернице?
– Сначала своей маме, потом лучшей подруге.

– А как будете праздновать победу?
– Всё вам скажи: когда, где, с кем… Буду праздновать, а как – пока не знаю.

– Вместе с завоёванным титулом вы получите $ 1,7 млн. Но, как известно, вы зарабатываете огромные деньги вне корта. Можно ли сказать, что призовые для вас уже не главное?
– Я могу сказать, что чемпионское звание ни за какие деньги не купишь. В мире есть люди-миллиардеры, но победить в турнире «Большого шлема» они не могут. Они могут нанять супертренеров, купить дорогущие ракетки, но для того, чтобы стать чемпионом, этого недостаточно.

– Николай Давыденко сказал, что вы — типичная американка, только паспорт у вас российский…
– Я приехала в Америку только ради теннисной карьеры. И отрицать того, что, проведя большую часть жизни в этой стране, я привыкла к американскому образу жизни, не могу. Но, поверьте, я чувствую себя русской и планов получить американский паспорт и выступать за сборную США у меня нет.

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Мария грамотно ответила на каверзные вопросы. Медиа какое-то время обсуждали ситуацию с «бананами», но большая шумиха не разгорелась и омрачить победу российской теннисистки не удалось. 19-летняя Шарапова заслуженно завоевала второй «Шлем». В течение следующих 10 лет до злополучного допинг-скандала Мария солидно проявляла себя на корте, выиграв ещё 3 ТБШ (Australian Open – 2008, «Ролан Гаррос» — 2012, 2014). Неплохие дополнительные «вишенки на торте», о которых говорила Шарапова…

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