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US Open, драка на матче Новака Джоковича, средний палец Даниила Медведева. Невоспитанные американские фанаты

Драка на матче Джоковича, средний палец Медведева. Фанаты на US Open — самые невоспитанные
Михаил Георгиев
Алькарас с фанатами на US Open
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Американские фанаты творят на US Open такую дичь, которую невозможно представить на любом другом «Шлеме».

«Некоторые зрители никогда не видели теннис, они пришли потусить. Для них это всего лишь большая вечеринка», – как-то раскритиковала американскую публику Мария Шарапова. Главная особенность болельщиков на US Open – полное отсутствие манер и воспитания с чётким убеждением, что главные действующие лица любого матча вовсе не теннисисты, а они сами.

Американские фанаты насмехаются над вековыми традициями и дресс-кодом Уимблдона, а «Ролан Гаррос» и Australian Open и вовсе считают второсортными турнирами. В последние годы зрители ведут себя не столь вызывающе, особенно в сравнении с творившейся здесь дичью в конце прошлого века, но полностью перевоспитать их, кажется, невозможно.

Освистанный Медведев, драка в вип-ложе, бросок бутылкой в судью

Европейцам и особенно выходцам с постсоветского пространства становится немного не по себе от раздражающей манеры американцев громко разговаривать, словно вокруг никого нет. Но их это не смущает, а общепринятые нормы поведения могут устанавливать только они сами. «Это шутка? С этим нужно что-то делать. Мы играем четыре часа, а два из них ждём, пока все усядутся, – недоумевал на US Open – 2022 Маттео Берреттини. – Плюс особо громкие фанаты постоянно мешают играть». Местная публика ставит себя выше запрета на хождение и выкрики во время розыгрышей.

Американские фанаты не только плюют на любые нормы поведения, но и превращаются в разъярённых зомби, как только им посмеют предъявить претензии или что-то не понравится в поведении игроков. В 2019 году это хорошо прочувствовал Даниил Медведев, которого зрители освистали за брошенное в болбоя полотенце, а русский теннисист показал в ответ средний палец. Хорошо, что Даня не зажался и трансформировал хейт в способность включить форсаж. «Спасибо за вашу энергию – она принесла мне победу. Если бы не вы, я бы не победил. Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!» – троллил и провоцировал публику будущий чемпион.

Даниил Медведев решил ответить фанатам на их же языке

Даниил Медведев решил ответить фанатам на их же языке

Фото: Getty Images

Играй Даня в Нью-Йорке в 1980-е, ему бы прилетели не только оскорбления. В те времена для зрителей было нормой забросать корт и игроков (или судей) объедками, банками из-под пива или даже более увесистыми предметами. Самый лютый матч случился на US Open – 1979 между румыном Илие Настасе и американцем Джоном Макинроем. Судья встречи не проникся провокациями Илие и оштрафовал его на одно очко, а потом и вовсе дисквалифицировал.

Разгорячённая коктейлями публика почувствовала, что веселье прерывается в самом разгаре, освистала арбитра и забросала его всяким хламом. Ситуация настолько накалилась, что директор турнира Билл Талберт решил заменить судью и вернуть счёт. «За 48 лет в теннисе я никогда не видел ничего подобного, – признался после встречи Талберт. – В вип-ложе дрались двое мужчин, а потом к ним присоединились и их жёны».

Дебош пьяного фаната на матче Джоковича, слёзы освистанной Осаки

Похожая история приключилась на US Open – 2018. Прошедшая свой пик Серена Уильямс всё же добралась до финала и пользовалась полной поддержкой в матче с Наоми Осакой. Когда великая чемпионка поняла, что титул от неё ускользает, она устроила скандал с судьей Рамосом, и в результате фанаты освистали ни в чём не повинную Наоми. Японка призналась, что этот эпизод едва не вывел её из себя, и уже после завоевания титула не смогла сдержать слёз.

«Проблема заключается в специфичном отношении американцев к шоу. Они приходят на стадион и ведут себя так же, как дома перед телевизором. Куча попкорна и проклятия, если любимая команда или спортсмен проиграли», – констатирует Мелисса Эррико, бродвейская певица, актриса и жена бывшего теннисиста, а ныне комментатора Патрика Макинроя.

Буйный фанат на матче Джоковича

Буйный фанат на матче Джоковича

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Игровое напряжение необязательно может служить спусковым механизмом – иногда зрители заводятся даже в самой безобидной ситуации. В матче третьего круга US Open – 2010 между Новаком Джоковичем и Филиппом Пецшнером снесло крышу 27-летнему болельщику Джои Педевиллю. Парень перебрал с алкоголем, поругался с пожилой супружеской парой и начал так орать, словно он у себя дома, а не в общественном месте. На трибунах стало горячо, игру остановили на 20 минут, чтобы угомонить Джои с помощью наряда полиции и отвезти в участок. Суд оштрафовал дебошира на $ 500 и запретил три года посещать теннисные турниры американской серии.

Стрижка пранкера на трибуне, осушенный за семь секунд бокал пива

Американцы совершенно не признают авторитетов. Сегодня могут аплодировать чемпиону, а завтра – проклинать из-за поражения или неспособности продолжить игру даже по причине травмы. В 2019-м испытывавшего проблемы с плечом Джоковича на разминке донимал фанат, который крикнул сербу: «Лучше снимись и не позорься!» Новак в результате не смог продолжить игру, и за это его освистали.

Стрижка пранкера на трибуне US Open

Стрижка пранкера на трибуне US Open

Фото: Elsa/Getty Images

На Уимблдоне или «Ролан Гаррос» сложно представить себе историю, приключившуюся в этом сезоне на US Open. По ходу матча Карена Хачанова и Ника Кирьоса оператор при смене сторон игроками сфокусировался на том, как одного из зрителей прямо на трибуне брили наголо. Зрителем в парикмахерском пеньюаре Louis Vuitton оказался 21-летний ютубер JiDion – создатель комедийного контента с 5,8 млн подписчиков. JiDion ведёт канал с 2018-го и специализируется на пранках: ходит в публичные места и разыгрывает там людей. Прошлой осенью он стригся во время лекции в колледже, а весной – на матче НБА, где сидел в первом ряду.

Помните американскую модель Кинси Волански, которая в 2019 году выскочила на поле в финале Лиги чемпионов и благодаря этому набрала более двух миллионов подписчиков в «Инстаграме»? На теннисных кортах «Флашинг-Медоус» болельщики также используют любой способ стать знаменитостью. В прошлом году завирусился ролик с фанаткой Меган Лаки на трибунах US Open – девушка в переходе на камеру залпом выпила стакан пива за семь секунд, а потом осушила второй, который отобрала у соседа. В этом году Меган вернулась и повторила фортель.

Болельщица пьёт пиво на камеру во время матча US Open

Болельщица пьёт пиво на камеру во время матча US Open

Фото: youtube.com

Организаторы уверяют, что делают всё для предотвращения появления на матчах неуравновешенных личностей и всякого рода фриков, а также соблюдения чистоты на трибунах. Однако по большому счёту обстановка мало изменилась с 1979-го, когда расстроенные поражением Джимми Коннорса американские болельщики усеяли периметр корта пустыми бутылками от пива и лимонада и заплевали его жевательной резинкой.

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