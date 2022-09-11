Драка на матче Джоковича, средний палец Медведева. Фанаты на US Open — самые невоспитанные

«Некоторые зрители никогда не видели теннис, они пришли потусить. Для них это всего лишь большая вечеринка», – как-то раскритиковала американскую публику Мария Шарапова. Главная особенность болельщиков на US Open – полное отсутствие манер и воспитания с чётким убеждением, что главные действующие лица любого матча вовсе не теннисисты, а они сами.

Американские фанаты насмехаются над вековыми традициями и дресс-кодом Уимблдона, а «Ролан Гаррос» и Australian Open и вовсе считают второсортными турнирами. В последние годы зрители ведут себя не столь вызывающе, особенно в сравнении с творившейся здесь дичью в конце прошлого века, но полностью перевоспитать их, кажется, невозможно.

Освистанный Медведев, драка в вип-ложе, бросок бутылкой в судью

Европейцам и особенно выходцам с постсоветского пространства становится немного не по себе от раздражающей манеры американцев громко разговаривать, словно вокруг никого нет. Но их это не смущает, а общепринятые нормы поведения могут устанавливать только они сами. «Это шутка? С этим нужно что-то делать. Мы играем четыре часа, а два из них ждём, пока все усядутся, – недоумевал на US Open – 2022 Маттео Берреттини. – Плюс особо громкие фанаты постоянно мешают играть». Местная публика ставит себя выше запрета на хождение и выкрики во время розыгрышей.

Американские фанаты не только плюют на любые нормы поведения, но и превращаются в разъярённых зомби, как только им посмеют предъявить претензии или что-то не понравится в поведении игроков. В 2019 году это хорошо прочувствовал Даниил Медведев, которого зрители освистали за брошенное в болбоя полотенце, а русский теннисист показал в ответ средний палец. Хорошо, что Даня не зажался и трансформировал хейт в способность включить форсаж. «Спасибо за вашу энергию – она принесла мне победу. Если бы не вы, я бы не победил. Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!» – троллил и провоцировал публику будущий чемпион.

Даниил Медведев решил ответить фанатам на их же языке Фото: Getty Images

Играй Даня в Нью-Йорке в 1980-е, ему бы прилетели не только оскорбления. В те времена для зрителей было нормой забросать корт и игроков (или судей) объедками, банками из-под пива или даже более увесистыми предметами. Самый лютый матч случился на US Open – 1979 между румыном Илие Настасе и американцем Джоном Макинроем. Судья встречи не проникся провокациями Илие и оштрафовал его на одно очко, а потом и вовсе дисквалифицировал.

Разгорячённая коктейлями публика почувствовала, что веселье прерывается в самом разгаре, освистала арбитра и забросала его всяким хламом. Ситуация настолько накалилась, что директор турнира Билл Талберт решил заменить судью и вернуть счёт. «За 48 лет в теннисе я никогда не видел ничего подобного, – признался после встречи Талберт. – В вип-ложе дрались двое мужчин, а потом к ним присоединились и их жёны».

Дебош пьяного фаната на матче Джоковича, слёзы освистанной Осаки

Похожая история приключилась на US Open – 2018. Прошедшая свой пик Серена Уильямс всё же добралась до финала и пользовалась полной поддержкой в матче с Наоми Осакой. Когда великая чемпионка поняла, что титул от неё ускользает, она устроила скандал с судьей Рамосом, и в результате фанаты освистали ни в чём не повинную Наоми. Японка призналась, что этот эпизод едва не вывел её из себя, и уже после завоевания титула не смогла сдержать слёз.

«Проблема заключается в специфичном отношении американцев к шоу. Они приходят на стадион и ведут себя так же, как дома перед телевизором. Куча попкорна и проклятия, если любимая команда или спортсмен проиграли», – констатирует Мелисса Эррико, бродвейская певица, актриса и жена бывшего теннисиста, а ныне комментатора Патрика Макинроя.

Буйный фанат на матче Джоковича Фото: Chris McGrath/Getty Images

Игровое напряжение необязательно может служить спусковым механизмом – иногда зрители заводятся даже в самой безобидной ситуации. В матче третьего круга US Open – 2010 между Новаком Джоковичем и Филиппом Пецшнером снесло крышу 27-летнему болельщику Джои Педевиллю. Парень перебрал с алкоголем, поругался с пожилой супружеской парой и начал так орать, словно он у себя дома, а не в общественном месте. На трибунах стало горячо, игру остановили на 20 минут, чтобы угомонить Джои с помощью наряда полиции и отвезти в участок. Суд оштрафовал дебошира на $ 500 и запретил три года посещать теннисные турниры американской серии.

Стрижка пранкера на трибуне, осушенный за семь секунд бокал пива

Американцы совершенно не признают авторитетов. Сегодня могут аплодировать чемпиону, а завтра – проклинать из-за поражения или неспособности продолжить игру даже по причине травмы. В 2019-м испытывавшего проблемы с плечом Джоковича на разминке донимал фанат, который крикнул сербу: «Лучше снимись и не позорься!» Новак в результате не смог продолжить игру, и за это его освистали.

Стрижка пранкера на трибуне US Open Фото: Elsa/Getty Images

На Уимблдоне или «Ролан Гаррос» сложно представить себе историю, приключившуюся в этом сезоне на US Open. По ходу матча Карена Хачанова и Ника Кирьоса оператор при смене сторон игроками сфокусировался на том, как одного из зрителей прямо на трибуне брили наголо. Зрителем в парикмахерском пеньюаре Louis Vuitton оказался 21-летний ютубер JiDion – создатель комедийного контента с 5,8 млн подписчиков. JiDion ведёт канал с 2018-го и специализируется на пранках: ходит в публичные места и разыгрывает там людей. Прошлой осенью он стригся во время лекции в колледже, а весной – на матче НБА, где сидел в первом ряду.

Помните американскую модель Кинси Волански, которая в 2019 году выскочила на поле в финале Лиги чемпионов и благодаря этому набрала более двух миллионов подписчиков в «Инстаграме»? На теннисных кортах «Флашинг-Медоус» болельщики также используют любой способ стать знаменитостью. В прошлом году завирусился ролик с фанаткой Меган Лаки на трибунах US Open – девушка в переходе на камеру залпом выпила стакан пива за семь секунд, а потом осушила второй, который отобрала у соседа. В этом году Меган вернулась и повторила фортель.

Болельщица пьёт пиво на камеру во время матча US Open Фото: youtube.com

Организаторы уверяют, что делают всё для предотвращения появления на матчах неуравновешенных личностей и всякого рода фриков, а также соблюдения чистоты на трибунах. Однако по большому счёту обстановка мало изменилась с 1979-го, когда расстроенные поражением Джимми Коннорса американские болельщики усеяли периметр корта пустыми бутылками от пива и лимонада и заплевали его жевательной резинкой.