«Первая строчка будет смешна». Полярная реакция на битву Рууда и Алькараса за лидерство

Новая первая ракетка мира станет известна по итогам финала US Open — 2022. Так что 19-летний испанец Карлос Алькарас и 23-летний норвежец Каспер Рууд разыграют не только титул последнего «Шлема» в году. Но заслуженно ли?

По сезону они и правда хороши. После US Open Алькарас и Рууд будут топ-2 не только в рейтинге — они единственные, кто за 52 недели одержал 60+ побед. К тому же за испанцем «тысячники» в Мадриде и Майами, пятисотники в Рио-де-Жанейро и Барселоне. Каспер едва уступает оппоненту: финал американского «Мастерса» он как раз отдал будущему сопернику по USO, как и решающий матч на «Ролан Гаррос» Рафе Надалю, но поднял над головой титулы в Гштааде, Женеве, Буэнос-Айресе — правда, рангом поскромнее — серии 250.

Рейтинг в теннисе всегда считался логичным: много играешь, побеждаешь — получаешь очки, поднимаешься в таблице, но если не защищаешь их в следующем году — они сгорают, а ты падаешь. Но после пандемии и заморозки он вряд ли стал объективным. Повлиял и бан россиян и белорусов на Уимблдоне, и отсутствие рейтинга там, а также неучастие Новака Джоковича уже на двух ТБШ сезона — после семи лет серба в статусе № 1 его обошёл сначала Даниил Медведев, который почти ничего не выигрывал в 2022-м, а держится за счёт прошлого сезона, теперь это Каспер или Карлос. Следование принципам обходятся Ноле слишком дорого, но соперники этим пользуются — они-то играют регулярно.

Карлос Алькарас Фото: Corbis via Getty Images

«Рууд здорово играет этот сезон. Был в финале в Майами, был в финале «Ролан Гаррос». Это его лучший сезон. Алькарас в этом сезоне хорошо играет, очень стабильно. Алькарас тоже заслуживает стать первым в мире. Физическая подготовка у него как у монстра. Алькарас и Рууд достойны звания первой ракетки мира», — заявил

бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков.



«Алькарас в начале года набрал много очков, Рууд был в финале «Ролан Гаррос» — взял свои очки. Рейтинг считается странно, но теннис противоречит спортивной формулировке. Ты должен все 25 недель быть в форме. Медведеву не стоит расстраиваться, что он не будет первым. Даня не играл полтора месяца, потом вкатывался в сезон. Сейчас-то он набрал игру, но нервная система тренируется. Ещё своё выиграет», — сказал президент федерации тенниса Шамиль Тарпищев.

Каспер Рууд Фото: Getty Images

«Чертовски крутой момент в мужском теннисе», — уверен журналист Бен Ротенберг.



«Думаю, что по результатам Алькарас и Рууд, естественно, достойны звания первой ракетки мира. Иначе и быть не может. Что Рууд заслужил своими результатами быть на вершине, что Алькарас. Финал, который будет в воскресенье, — это два в одном. Они разыграют титул, первый для каждого на турнире «Большого шлема» и, соответственно, звание первой ракетки мира. Будет очень интересно», — сказал экс-теннисист Евгений Кафельников.

В Сети не все так единогласно приняли «переворот».



«Рафа обязательно ещё будет № 1. Он это заслужил, в отличие от Алькараса и Рууда. Я никогда не болела за Надаля, но хотела бы видеть его № 1. Другие пока не заслуживают», — делится Алёна.



«Мне нравится тот факт, что молодое поколение, которое, кажется, наконец-то добралось до финальных стадий «Шлема», на самом деле хорошие парни — Алькарас, Синнер, Рууд, Тиафо, — а не самопровозглашённые звёзды, которые ведут себя как придурки (Зверев, Циципас, Кирьос), — считает Milton.



«Я люблю и Карлоса, и Каспера, но признаю, что было бы интересно услышать комментарии Кирьоса, если бы Рууд стал чемпионом USO и занял первое место в мире», — мечтает Johanne Paquette.

«Весь этот турнир был просто фантастическим, будущее тенниса в надёжных руках», — радуется robingillis.



«Лучшее, что могло случиться с ATP за долгое время», — считает ros satar.



«Извиняюсь. Но смешно, что кто-то из них захватит первую строчку! Новак не играл, а если играл бы, этого бы не случилось. Рафа по-прежнему травмирован, как и Зверев. Медведев возвращается после операции и запрета на игру», — думает lori ford.



«В любом случае оба полностью заслуживают этого, это будет отличный матч», — не соглашается RR.

«Я просто не вижу никого в этом поколении, подобных «Большой тройке». Синнер должен развить подачу. Есть ли какой другой подросток, которого раскручивают? Только не Руне», — вопрошает Marc Nichol.



«Хоть я и не фанат, но Джокович заслуживает быть номером один, несмотря на его неудачный выбор», — считает prigby.



«Честно говоря, ни Алькарас, ни Рууд пока не находятся на уровне № 1. Они, конечно, могут туда попасть, но это просто не кажется правильным», — Majo H.



«Рууд — № 1 — так странно, плохо и незаслуженно», — думает подписчик.



«Если бы они позволили Новаку играть во всех турнирах и подсчитывать очки Уимблдона, то не нужно было бы заниматься математикой», — totoro.

В теннисе, как и в мире, много разговоров о сменяемости поколений: на этом US Open — 2022 они наконец начинают осуществляться — на турнире как раз три таких. Так почему бы долгожданное «пришествие» не ознаменовать и новой первой ракеткой мира?