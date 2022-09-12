Алькарас сорвал банк – испанец стал чемпионом и 1-й ракеткой! Расклады и сетки US Open

В воскресенье на US Open – 2022 определился новый чемпион в мужском одиночном разряде, поскольку до решающей стадии дошли два теннисиста, ещё ни разу до этого не игравшие в финале Открытого чемпионата США. Но обо всём по порядку.

Итоги 14-го дня. 11 сентября, воскресенье

Состав участников финального матча у мужчин на US Open – 2022, с одной стороны, получился неожиданным, а с другой, как ни странно, вполне предсказуемым. До решающей стадии дошли два представителя топ-5 посева – Карлос Алькарас (3) и Каспер Рууд (5), но оба оказались дебютантами финала Открытого чемпионата США. Рууд в четырёх партиях справился в полуфинале с россиянином Кареном Хачановым (27), а Алькарас на пять сетов растянул сражение с американцем Фрэнсисом Тиафо (22).

Кстати, это был уже 3-й пятисетовик испанца подряд на турнире после сражений с хорватом Марином Чиличем (15) в 4-м круге и итальянцем Янником Синнером (11) в четвертьфинале. Всего же за 6 матчей Алькарас провёл на корте 20 часов 19 минут – наибольшее время для финалиста US Open с 1999 года. У Рууда на пути к финалу был всего один пятисетовик – в 3-м круге с американцем Томми Полом (29).

В активе 23-летнего Рууда до US Open было 9 титулов, в основном завоёванных на грунте. На этом же покрытии Каспер в этом году впервые добрался до финала турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» он уступил Рафаэлю Надалю, ну а к US Open подошёл в статусе 7-й ракетки мира. У 19-летнего Алькараса перед Открытым чемпионатом США в активе было 5 титулов, в том числе два на «Мастерсах» — в Майами и Мадриде. Турнир Карлос начинал в ранге 4-й ракетки мира, а к финалу испанец и норвежец поднялись уже на 1-2 места в рейтинге ATP, и в решающем матче должны были разыграть не только свой дебютный титул на «Шлеме», но ещё и звание 1-й ракетки мира.

Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказался Алькарас, причём без потери сета – в Марбелье-2021 и Майами-2022. Семикратный победитель турниров «Большого шлема», а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение о финалистах US Open – 2022: «Скорее всего, игрокам будет интересно побороться за первое место в рейтинге. Но, думаю, они начнут только с мыслью, что «я должен победить этого парня, который находится через сетку». У Карлоса Алькараса будет возможность стать первым в течение следующих пяти, может быть, десяти лет. А про Каспера Рууда можно подумать, что это его лучший шанс. Он будет прогрессировать, есть несколько молодых игроков, которые будут его подталкивать. Но я бы не назвал Каспера Рууда тем, кто станет первым номером так быстро — может быть, и никогда. Однако он показал здесь то, что я не ожидал увидеть от него на харде», — приводит слова Матса Виландера Eurosport.

В начале матча у обоих теннисистов тяжело складывались геймы на своих подачах. Четыре гейма подряд были брейк-пойнты, но только Алькарас смог воспользоваться шансом и повёл 3:1. Дальше соперники наладили свои подачи, и небольшого преимущества испанцу хватило, чтобы довести сет до победы – 6:4. Отметим, что Карлос действовал активнее, но и ошибался больше. Во второй партии теннисисты, наоборот, четыре стартовых гейма уверенно брали свои подачи, а потом у обоих начались проблемы. Только Каспер оба шанса использовал, а Алькарас растерял. Норвежец в итоге сравнял счёт – 6:2 и 1:1.

В третьем сете испанец повёл 2:0, но соперник выровнял ситуацию – 2:2. В 12-м гейме Алькарас спасся с двух сетболов на своей подаче, а на тай-брейке не оставил шансов сопернику – 7:6 (7:1). Ну а в 4-м сете всё решил брейк в середине партии в исполнении испанца, который в итоге довёл матч до победы – 6:4, 2:6, 7:6, 6:3 за 3 часа 23 минуты. Таким образом, Карлос провёл на корте за 7 матчей 23 часа 42 минуты и побил рекорд южноафриканца Кевина Андерсона, установленный на Уимблдоне-2018.

Вот так Карлос Алькарас в 19 лет выиграл свой первый титул «Большого шлема» и стал самым молодым лидером мирового рейтинга. Ранее этот рекорд принадлежал австралийцу Ллейтону Хьюитту, который взобрался на трон в 20 лет. Теперь в теннисе новый король Карлос. Он стал 28-м по счёту теннисистом, возглавившим рейтинг ATP. Напомним, что испанец сместил с 1-й строчки россиянина Даниила Медведева. Всего это уже 4-й теннисист из Испании на 1-й строчке рейтинга ATP после Карлоса Мойи, Хуан-Карлоса Ферреро и Рафаэля Надаля. За победу Алькарас получил чек на $ 2,6 млн. Ну а Каспер Рууд впервые в карьере станет 2-й ракеткой мира.

Мужчины. Финал

Алькарас (Испания, 3) – Рууд (Норвегия, 5) –6:4, 2:6, 7:6, 6:3



Подробнее: Алькарас (Испания, 3) – Рууд (Норвегия, 5) –6:4, 2:6, 7:6, 6:3

US Open проходил с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно было в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».