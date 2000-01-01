Кто из мировых звёзд заглянул на матчи US Open?
Голливудские актёры, топ-спортсмены и даже бывшая первая леди США!
Майк Тайсон
Джаред Лето
Наоми Уоттс
Мишель Обама
Джон Бон Джови
Аманда Сейфрид
Бен Стиллер
Мэттью Перри
Ребел Уилсон
Белла Хадид
Зендая
От Майка Тайсона до Мишель Обамы. Кто из звёзд сходил на US Open в этом году?
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