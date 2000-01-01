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Кто из мировых звёзд заглянул на матчи US Open?
Кто из мировых звёзд заглянул на матчи US Open?
Голливудские актёры, топ-спортсмены и даже бывшая первая леди США!
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Майк Тайсон
Майк Тайсон
Джаред Лето
Джаред Лето
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Мишель Обама
Мишель Обама
Джон Бон Джови
Джон Бон Джови
Аманда Сейфрид
Аманда Сейфрид
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Мэттью Перри
Мэттью Перри
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Белла Хадид
Белла Хадид
Зендая
Зендая
От Майка Тайсона до Мишель Обамы. Кто из звёзд сходил на US Open в этом году?
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