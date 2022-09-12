«Начало эры Алькараса?» Чем историческая победа испанца грозит мужскому теннису

Карлос был на корте рекордные сутки и стал самым молодым № 1 в истории.

Карлос Алькарас — победитель US Open — 2022, а ещё новая первая ракетка мира — причём самая молодая в истории. Он же рекордсмен по проведённому времени на турнире: за семь матчей Карлос на корте был рекордные сутки или 23 часа 39 минут. А ещё испанец первый после Надаля и восьмой в истории тинейджер, выигравший ТБШ.

Рекорд на рекорде только подтверждает факт, что мы наблюдаем фантастические времена в ATP. Впервые в истории рейтинга игроки, родившиеся в трёх разных десятилетиях — Новак Джокович (1987), Даниил Медведев (1996), Алькарас (2003) — стали № 1 в одном сезоне.

Ещё недавно «восходящая звезда» Алькарас после воскресного триумфа на «Флашинг-Медоус» проснётся настоящей — всё-таки в Нью-Йорке раннее утро. Тогда как Каспер Рууд — без трофея, но с пониманием, кого в финале «Большого шлема» ему видеть больше точно не захочется. «Надеюсь, что не буду играть с испанцем, если когда-нибудь доберусь до финала «Большого шлема». Они знают, что делать в финалах ТБШ».

«Страшно за других»

Финальная игра стала битвой менталки — на кону стояло слишком многое, чтобы это потерять. Поэтому и старт на ошибках, брейках и невзрачной игре был продиктован давлением и нервами. Интрига вернулась после ответного сета от Рууда, а в середине третьего набравшие по 67 винеров игроки и вовсе выровнялись. Но, как это часто было в матчах с Карлосом на USO, импульс встречи снова перехватил испанец и восстановил контроль над первой подачей и игрой.

Финал, как и турнир в целом – это вопрос преодоления именно Алькараса — сдюжит ли он физически и психологически?! Пятисетовики и матчбол с Янником Синнером и Фрэнсисом Тиафо как раз стали такой разминкой перед главным тай-брейком в карьере Алькараса точно: он провёл его идеально и ушёл с 0:1 до 7:1. Тогда-то и выиграл матч.

«Какое волнение наблюдать за путешествием Алькараса к этому моменту. Носит свою любовь к спорту в руках. Чемпион и № 1 мира в 19 лет, проводящий на корте больше времени, чем любой чемпион «Большого шлема» за всю историю», — в восторге журналист Джил Гросс.

«Год назад Карлос Алькарас занимал 55-е место в мировом рейтинге. Вокруг него было так много шумихи, и он сделал больше, чем должен был. Он № 1 в мире 12 месяцев спустя», — радуется журналистка Рим Абуллели.

«Мы знали, что Алькарас будет бороться за «Шлемы» и № 1… Но уже в этом году?! Невероятный», — Oleg S.

«Запомнится ли эта ночь как начало эры Карлоса Алькараса?» — Саша Озмо.

«Смотрю второй лучший вид спорта в мире», — защитник «Тампы» Михаил Сергачёв на финале US Open.

«Думаю, что он на 60% соответствует тому, кем может быть. Страшно за других», — признался Хуан-Карлос Ферреро.

«Появится ли кто-нибудь ещё?»

Как восприняли финал в сети.

«Нам нужно увидеть Джоковича против Алькараса на АО. Это нужно посмотреть», — AR.

«Честно говоря, мне нужно увидеть только Алькараса, Джокович — старая гвардия, от него ничего нового, но Алькарас — это история в моменте. Если я не интересовался Федерером, Сампрасом или Агасси, Надалем, то почему меня должно волновать сейчас, для меня большой смысл в его будущих соперниках, а не в столкновениях с этими дедушками», — не согласен Beatrice lordache.

«Он вообще не заслуживает первого места в мире! Он непостоянен в 2022 году. Каспер Рууд заслуживает этого гораздо больше! Отстойные рейтинги в этом году!» — видимо, расстроенный фанат норвежца.

«Было бы интересно посмотреть, появится ли кто-нибудь ещё. Потому что, если нет, я думаю, что он завоюет много титулов, не имея таких соперников, как Big-3», — считает vintageaddicted.

«Чувствуется, что у него всё ещё есть возможности для улучшения в каждом аспекте игры. Временами он выглядит как бешеная собака, но именно поэтому за ним так интересно наблюдать. С опытом и мудростью, надеюсь, это не пропадёт», — надеется Seb.

Алькарас — всерьёз и надолго, но найдётся ли равный ему соперник на десятилетия вперёд, чтобы совершенствовать свою игру и теннис вообще? Как это было в 90-е, нулевые, 2010-е и сегодня… Или Ферреро прав, и за бесконкурентный теннис будущего стоит начать волноваться?