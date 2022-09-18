«Хотите, чтобы бёдра покачивались?» Чем развлекала себя Эжени Бушар до возвращения в Тур

Бушар постепенно возвращается в тур: уже 19 сентября стартует турнир в Сеуле с её участием — третья попытка канадки в этом году напомнить о себе после 1,5 лет борьбы c травмами.

Сейчас она лишь № 902, хотя в 2014-м подающая надежды девушка заставила говорить о себе весь мир — стала пятой в WTA. Тогда же вышла в финал Уимблдона, полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос» и четвёртый раунд US Open — и всё за один сезон. Но уже через год была вынуждена сняться из-за сотрясения мозга на американском ТБШ — поскользнулась и упала в раздевалке.

Эжени Бушар на Уимблдоне-2014 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За восемь последних лет мало что наладилось и изменилось. Точечные успехи на небольших турнирах — четвертьфинал Окленда, первый за четыре года финал WTA в Стамбуле в 2020-м и финал в Мексике-2021 — единственное утешение, но реинкарнацией карьеры это точно не назвать. Ведь затем следовали очередные травмы и регресс.

Травма плеча, работа на ТВ и разрыв с парнем

Ей пришлось перенести операцию на плече: как раз в решающем матче в Гвадалахаре с Сарой Соррибес-Тормо в марте она и травмировалась. Бушар порвала подлопаточные мышцы и решилась на артроскопическую операцию после попыток консервативного лечения и реабилитации. На восстановление ушло полтора года.



«Я многому научилась в жизни и пережила действительно трудные моменты, — делилась Эжени. — Это испытание моего терпения, когда я так долго отсутствую. Это не похоже на то, когда ты уходишь на «пенсию» и спокойно останавливаешься. Это похоже на вынужденный шаг, что трудно принять морально. Это заставило меня понять, как сильно я люблю теннис. Помимо тенниса, в жизни есть много других замечательных вещей, но это то, чем я хочу заниматься сейчас и в ближайшие несколько лет».

В период восстановления она заочно была связана с теннисом: например, начала работать комментатором на The Tennis Channel. Успех был ошеломительным — публика буквально сходила с ума по Бушар в новой роли. Напоминала о себе Эжени и со сцены в роли модели: презентовала кроссовки спонсоров New Balance — NB 327, а ещё — флисовые рубашки, толстовки, майки, боди, спортивные штаны, пальто с мехом шерпа. Поклонники видели её и на ковровой дорожке премии ESPY Award, учреждённой американским спортивным каналом ESPN. А ещё виртуозно моющей голову в рекламе «Пантин». В общем, даже буксируя в районе мировой тысячи, Бушар пользуется отголосками прошлых побед. Как-никак в 2016-м Эжени вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира, заработав $ 6,2 млн.

Эжени Бушар на ТВ Фото: Кадр из трансляции

Возвращение в Тур омрачил разрыв с парнем — игроком ФНЛ. Бойфренд Мэйсон Рудольф, выступающий за команду «Питтсбург Стилерс», поддерживал девушку с 2020-го — тогда они и познакомились. Весь 2021-й были неразлучны и даже провели совместный отпуск в Мексике. Но, как говорят друзья Эжени и Мэйсона, это был «мирный конец без выяснения отношений».

Очередной камбэк

Возвращаться к истокам Эжени начала с выставочного турнира: с партнёром Томми Хаасом выиграла матч в смешанном разряде на SoCal Dealers Helpful Cup в Калифорнии. «Первая выставка за последнее время. Лучше всего я провожу время, играя перед толпой. Мои щёки болят от постоянной улыбки», — написала Бушар в соцсетях.

Затем начались испытания посерьёзнее: сыграла первый официальный турнир — «челленджер» в Ванкувере, квалификацию на US Open и индийский Ченнаи серии 250, где оступилась в третьем круге — и это пока её лучший результат после камбэка.

Во время превью последнего в этой непродолжительной серии турнира 28-летняя канадка серьёзно погрузилась в местную культуру: её укутали в традиционный индийский наряд — сари — и перед десятками камер попросили красиво пройтись. Она даже попыталась исполнить походку а-ля Жизель Бундхен — модели легендарного бренда Victoria's Secret, но что-то пошло не так: «Вы хотите, чтобы бёдра покачались?». И показала, как действительно надо дефилировать по подиуму!

Неспешно и не так эффектно, как на подиуме, возвращается Эжени. Она уже, конечно, не та многообещающая 20-летняя канадка, но всё та же приветливая и целеустремлённая теннисистка.