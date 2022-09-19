Победа Алькараса в статусе 1-й ракетки. Без России на Кубке Дэвиса определилась восьмёрка

Сразу по завершении US Open – 2022 лучшие теннисисты мира отправились в четыре города Европы, чтобы провести групповой этап финальной стадии розыгрыша Кубка Дэвиса. Исключением стали российские теннисисты, которые в прошлом году были чемпионами, а в этом их отстранили от участия и не позволили защитить титул. По разным причинам не сыграли также немец Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Зато свои первые поражение и победу в статусе лидера мирового рейтинга одержал Карлос Алькарас.

Группа A, состоявшая из сборных Италии, Хорватии, Швеции и Аргентины, собралась в Болонье. Состав хозяев выглядел очень мощно – 11-я ракетка мира Янник Синнер, Маттео Берреттини (15), Лоренцо Музетти (30), в паре выступали Фабио Фоньини и Симоне Болелли. Итальянцы одержали три победы в трёх матчах, причём на старте они разгромили под ноль прошлогодних финалистов – хорватов с их возвращающимся на былые позиции Борной Чоричем и одной из лучших пар мира Никола Мектич / Мате Павич. В заключительном туре Синнер неожиданно проиграл шведу Микаэлю Имеру, но парная комбинация Фоньини/Болелли выправила ситуацию. Со второго места в плей-офф вышла сборная Хорватии. Ну а победа шведов над аргентинцами носила лишь утешительный характер.

Группу B, игравшую в Валенсии, сразу окрестили «группой смерти», поскольку в ней выступали сразу три реальных претендента на плей-офф – Сербия и финалисты-2019 – Испания и Канада. Однако в последний момент состав сербов сильно ослаб после отказа от участия Новака Джоковича. И всё же благодаря усилиям Ласло Джере, Душана Лайовича, Миомира Кецмановича и парной комбинации сборной Сербии удалось одержать две победы – над Канадой и Южной Кореей. Но этого оказалось мало для выхода в плей-офф. Сербы по дополнительным показателям уступили испанцам и канадцам и оказались «третьим лишними». У канадцев в одиночке и паре отдувались за всех Феликс Оже-Альяссим и Вашек Поспишил. У сборной Испании после отказа от участия Рафаэля Надаля все взоры были обращены на новоиспечённого лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Свой дебютный матч в статусе первой ракетки мира Карлос проиграл канадцу Оже-Альяссиму, но затем реабилитировался в битве с главной надеждой Южной Кореи – Квон Сон У.

Группа C играла в Гамбурге. Немцы и без Зверева разобрались со всеми соперниками. В одиночке у хозяев старались Ян-Леннард Штруфф и Оскар Отте, а в паре были безупречны Кевин Кравиц / Тим Пюц. Вторая путёвка досталась австралийцам во главе с их капитаном Ллейтоном Хьюиттом. В одиночке успели сыграть Джэйсон Каблер, Алекс де Минор, Макс Пёрселл и Танаси Коккинакис. Ну а за бортом плей-офф в этом квартете оказались сборные Франции и Бельгии.

Группа D сражалась в Глазго. Бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель «Шлемов» Энди Маррей провёл два поединка в паре и один в одиночке. Всего одну победу в трёх встречах принёс команде её лидер — Кэмерон Норри. В итоге британцы, заняв третье место, оказались за бортом плей-офф. Без поражений прошла групповой этап сборная Нидерландов, у которой три победы в трёх одиночках добился Ботик ван де Зандсхулп. Второе место досталось сборной США, где в одиночке выступали Томми Пол и Тейлор Фритц, а в паре – Раджив Рам / Джек Сок. Четвёртое место в этом квартете — у сборной Казахстана во главе с Александром Бубликом.

Пары 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2022:



Италия – США

Германия – Канада

Австралия – Нидерланды

Хорватия – Испания

Таким образом, без России на Кубке Дэвиса – 2022 определилась восьмёрка сильнейших. В плей-офф попали команды Италии, Германии, Австралии, Испании, Хорватии, Нидерландов, Канады и США. А вот сборные Великобритании, Сербии и Франции до 1/4 финала не добрались. Решающие матчи пройдут в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября. Следить за матчами можно в наших трансляциях и материалах «Чемпионата».