Прощальная магия Федерера. На Кубке Лэйвера швейцарец сыграл свой последний матч в карьере

Пятый по счёту розыгрыш Кубка Лэйвера, который проводится в этом году на знаменитой лондонской О2-Арене, стал особенным. Ещё до его начала один из основателей и вдохновителей этого соревнования 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер заявил, что именно здесь он попрощается с теннисом. Ради такого события в составе сборной Европы собралась вся Big-4 – сам Роджер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. По регламенту соревнований, в турнире сражаются две сборные – Европы и мира, которые традиционно возглавляют швед Бьорн Борг и американец Джон Макинрой. За европейцев, кроме Big-4, заявлены также норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини и британец Кэмерон Норри. Команду мира составили американцы Фрэнсис Тиафо, Джек Сок, Томми Пол, Тейлор Фритц, аргентинец Диего Шварцман, австралиец Алекс де Минор и канадец Феликс Оже-Альяссим. Всем этим игрокам выпала честь стать соучастниками последнего шоу Федерера.

После Australian Open – 2020 швейцарец долго боролся с травмами, пытался вернуться в 2021 году на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, но снова был вынужден пойти под нож хирургов. И сейчас 41-летний Роджер решил, что уже не может показывать прежний уровень игры. «Я рад, что у моих соперников будет больше сражений. Буду смотреть с дивана или с кровати, где угодно, так что это будет хорошо. Я счастлив уйти первым из нашей четвёрки, потому что я самый старший среди всех. Долго и упорно пытался вернуться в течение последних нескольких лет, и это подходящий момент, чтобы завершить карьеру. Теннис значил и будет значить для меня целый мир. Теннис в хороших руках, ребята всё ещё здесь, подрастает много новых игроков. Было абсолютным удовольствием делить корт с соперниками из «Большой четвёрки» столько раз и иметь так много крутых сражений. Многие матчи связали нас навсегда, и это очень важно», — приводит слова Федерера Eurosport.

Традиционно перед началом турнира участники провели фотосессию, благо красивых видов в Лондоне достаточно. Теннисисты прокатились по Темзе на кораблике, а ещё Бьорн Борг, Федерер и Маррей провели дружеский ужин в ресторане, после которого шотландец рассказал забавную историю. «Вчера вечером я пошёл ужинать с Роджером и Бьорном, Борг подшучивал надо мной большую часть ужина. Я никогда раньше не общался с ним в такой неформальной обстановке! Я решил позаботиться об оплате ужина. Когда они узнали, что я оплачиваю счёт, начали заказывать больше!» — приводит слова Маррея Eurosport.uk.

В пятницу начался этот трёхдневный матч между сборными Европы и мира. За каждую победу командам начисляется по одному очку (в субботу – по два, в воскресенье – по три). Открывали противостояние двукратный финалист «Шлемов» этого сезона и вторая ракетка мира Каспер Рууд, а также американец Джек Сок. Норвежец победил лишь на супер-тай-брейке и принёс команде первое очко. Во втором матче Стефанос Циципас просто разгромил аргентинца Диего Шварцмана, отдав ему лишь три гейма. В третьем поединке австралиец Алекс де Минор добился волевой победы над Энди Марреем и размочил счёт в матче – 2-1 в пользу Европы.

Сборная Европы — сборная мира — 2-2. День первый

Рууд – Сок – 6:4, 5:7, [10:7].

Циципас – Шварцман – 6:2, 6:1.

Маррей – де Минор – 7:5, 3:6, [7:10].

Федерер/Надаль – Сок/Тиафо – 6:4, 6:7, [9:11].

Отметим, что во время поединка Циципаса со Шварцманом на корт выбежал экоактивист, который пытался поджечь себя в знак протеста. Надпись на футболке мужчины гласила: «Хватит частных самолётов в Великобритании». Сообщается, что подобной акцией он хотел привлечь внимание к проблемам климата в стране. Охранники быстро потушили огонь и утащили возмутителя спокойствия с площадки.

Наступило время выйти на корт в своём последнем матче в карьере Роджеру Федереру. В одиночке играть он отказался, понимая, что не сможет на равных сражаться сегодня с лучшими теннисистами мира, а вот в паре с Надалем у него были шансы продемонстрировать свою прощальную магию. И Роджер не разочаровал многочисленную публику. Теннисисты, у которых на двоих 42 «Шлема», играли вдохновенно. В одном из эпизодов швейцарец, догоняя укороченный, пробил в трос, мяч изменил направление и упал в корт соперника. Но оказалось, что мяч не перелетел через сетку, а прошёл сквозь небольшое отверстие в ней. Это и есть Федерер! Хоть по правилам очко и не засчитали, но это было красиво.

В первой партии теннисисты чётко держали свои подачи. Первая проблема возникла у «европейцев» на подаче Надаля при счёте 4:4. Роджер и Рафаэль совместными усилиями отыграли брейк, а следом сами взяли чужую подачу, а с ней и весь сет – 6:4 за 43 минуты. Во второй партии американцы Сок и Тиафо поначалу повели – 3:1, но Федерер с Надалем выровняли ситуацию – 3:3. Упорным был 11-м гейм, в котором им удалось отыграть шесть брейк-пойнтов. Дело дошло до тай-брейка, где удачливее оказались Сок с Тиафо – 7:6 (7:2). Ну а на супер-тай-брейке тоже сильнее оказались американцы, отыгравшие матчбол – 4:6, 7:6, [11:9].

Вот так знаменитый швейцарец попрощался с теннисом. Многократные чемпионы «Шлемов» Надаль и Федерер творили чудеса на корте, но в итоге проиграли сборной мира. Весь зал стоя провожал Роджера, слёзы были на глазах у всех, включая виновника происходящего.