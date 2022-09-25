Двойная победа России! Самсонова и Александрова собрали все титулы в Азии

Теннис постепенно возвращается в Азию. Два года турниры WTA и ATP практически не проводились на Востоке из-за последствий пандемии коронавируса. Это возвращение пока не полноценное, ведь целая группа соревнований в Китае до сих пор стоит на паузе. Тем не менее Япония и Южная Корея уже включились обратно в тур. На последней полной неделе сентября проходили турниры WTA-500 в Токио и WTA-250 в Сеуле. Целая группа россиянок сыграла в столице Южной Кореи – Екатерина Александрова (второй номер посева), Варвара Грачёва (5), Анна Блинкова и Анастасия Гасанова. В сетке Токио оказались Вероника Кудерметова (4) и Людмила Самсонова.

Турнир в Японии славится богатой историей – он проводится с 1970-х. Победительницами становились такие легенды тенниса, как Билли Джин Кинг, Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Габриэла Сабатини. Отмечались в Токио и россиянки. Титулы тут завоёвывали Мария Шарапова (два раза), Елена Дементьева, Динара Сафина, Надежда Петрова. Соревнования в теннисном парке Ариакэ, где, в частности, год назад проходила токийская Олимпиада.

25-летняя Кудерметова как высоко сеянная начала турнир в Токио со второго круга. В 1/4 финала Вероника одержала волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, которая завоевала в этом году два титула на траве – в Ноттингеме и Бирмингеме. А вот в полуфинале Кудерметова не удержала преимущество в один сет и проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. И всё же благодаря 185 рейтинговым очкам, завоёванным в Японии, Вероника поднялась на девятое место в Чемпионской гонке WTA и вместе с Дарьей Касаткиной, идущей седьмой, имеет неплохие шансы оказаться на Итоговом чемпионате WTA, который в этом году пройдёт в Форт-Уэрте с 31 октября по 7 ноября.

Для 23-летней Людмилы Самсоновой нынешний сезон пока лучший в карьере. В прошлом году россиянка впервые завоевала титул – на траве в Берлине. А нынешним летом ей удалась серия из двух триумфальных турниров подряд в Вашингтоне и Кливленде. Причём с учётом выхода в четвёртый круг US Open Людмила выиграла тогда 13 матчей подряд. Тогда россиянка написала в своих соцсетях: «У меня сейчас не так много слов. Но могу сказать, что я не ожидала, что упорная работа, проделанная дома, окупится так скоро. Это был невероятный месяц, и я не могу дождаться, чтобы узнать, что будет дальше. Для прогресса надо работать».

И на турнире в Токио Самсонова продолжила своё победное шествие. В первом круге она выбила из сетки чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину (8), в 1/4 финала оставила не у дел бывшую первую ракетку мира и двукратную победительницу «Шлемов» Гарбинье Мугурусу (3), а также последовательно обыграла трёх китаянок – Синьюй Ван во втором круге, Чжан Шуай в полуфинале и Чжэн Циньвэнь в финале – 7:5, 7:5. Причём за весь турнир Людмила не отдала соперницам ни сета. Браво!

«Это был действительно тяжёлый матч, выражаю огромные поздравления Циньвэнь и её команде, потому что она играет потрясающе. Серьёзно, поздравляю вас, ребята. Сегодня был нервный матч. Мы боролись за каждое очко. Это было тяжело», — цитирует россиянку официальный сайт WTA. За свой титул Самсонова получила чек на $ 116 340 и 470 рейтинговых очков. Благодаря этому успеху россиянка поднялась на 19-е место в Чемпионской гонке WTA и, если будет продолжать выступать в таком же духе, вполне может побороться за место в восьмёрке сильнейших наряду с Касаткиной и Кудерметовой.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Что касается Сеула, то в первом же круге Блинкова выбила из сетки Грачёву. Во втором круге уже сама Анна Блинкова проиграла швейцарке Лулу Сун, а Анастасия Гасанова в трёх упорных сетах уступила первой ракетке турнира Елене Остапенко. Лишь Александрова (2) успешно прошла по дистанции, победив Айшу Мухаммад, Хан На Лэ (WC), Лулу Сун (Q), Татьяну Марию (7), и добралась до финала.

Соперницей Екатерины по решающему матчу стала чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 и турнира в Сеуле того же года Елена Остапенко. Ранее девушки встречались четыре раза, и счёт личных встреч был 3-1 в пользу Александровой. Екатерина выиграла в Сеуле-2018, Истбурне-2019 и Мадриде-2022, а единственная победа латвийской теннисистки состоялась в Линце-2019.

Финал Сеула-2022 сразу же превратился в парад брейков. Остапенко уходила вперёд, а Александрова её догоняла. За первый сет девушки по три раза взяли чужие подачи. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась россиянка – 7:6 (7:4) за 1 час 1 минуту. А вот дальше борьбы не получилось. Александрова быстро повела с брейком – 3:0. Елена вызвала врача на корт, но это ей не помогло. В итоге Екатерина навесила сопернице «баранку» — 7:6, 6:0.

Таким образом, Екатерина Александрова завоевала свой второй титул за сезон после Хертогенбосха и третий в карьере. Благодаря этому успеху россиянка поднялась в Чемпионской гонке на 20-е место прямо за Самсоновой. И теперь Екатерина, как и Людмила, теоретически может попытаться побороться за попадание на Итоговый чемпионат WTA.