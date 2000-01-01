«Было больно — через четыре дня я вспомнил своё имя». Самые яркие камбэки в мире тенниса

Как теннисисты возвращались в большой спорт
История знает немало примеров, когда звёзды тенниса, по той или иной причине вынужденные покинуть корт, совершали мощный камбэк. Вспоминаем, как это было.
Ким Клейстерс
Череда травм заставила спортсменку завершить карьеру в 2007 году, однако через пару лет Ким вернулась и завоевала три «Шлема». На Олимпийских играх в Лондоне Клейстерс выбыла после 1/4 и впоследствии объявила об уходе из спорта.
В начале 2020 года теннисистка предприняла последнюю попытку вернуться, но отдельные выступления на турнирах не помогли ей закрепиться в топе. Вероятно, это конец для великой бельгийки.
Жюстин Энен
Отход от дел ещё одной бельгийки в 2008 году стал настоящим шоком. Энен вернулась спустя пару сезонов, мечтая выступить на Уимблдоне, но роковая травма, полученная в Лондоне, вынудила её уйти окончательно.
Моника Селеш
Вернуться после жестокого нападения в 1993 году спортсменке было нелегко, но она сделала это — выиграла АО-1996. Но на этом серьёзные успехи на «Шлемах» для неё закончились.
Саманта Стосур
Несчастье произошло и с Самантой Стосур — австралийке поставили неутешительный диагноз болезнь Лайма. Ей пришлось пропустить около десяти месяцев, зато затем на спортсменку посыпались победы, она надолго прописалась в мировой десятке.
Андре Агасси
Судьба Андре Агасси была полна взлётов и падений. Олимпийский чемпион стал иконой тенниса, но пострадал от травм и пристрастия к метамфетаминам. В 1999 году он вернулся и триумфально взял первый в истории карьерный «Золотой шлем».
Дженнифер Каприати
Став в 16 лет олимпийской чемпионкой, Каприати быстро перегорела и не хотела возвращаться в большой спорт. Зато, когда это произошло в 2001 году, её карьера взлетела вверх. Невероятное преображение!
Мария Шарапова
Марии Шараповой пришлось реабилитироваться после громкой истории с допингом. Россиянка говорила, что «готова на всё, чтобы вновь подняться». Но, увы, этого не случилось — в 2020 году теннисистка объявила о завершении карьеры.
Елена Веснина
Другая наша теннисистка Елена Веснина благополучно вернулась после рождения ребёнка. На Олимпиаде в Токио спортсменка взяла вторую в карьере медаль Игр — серебро в миксте.
Иво Карлович
Одна из самых душераздирающих историй принадлежит Иво Карловичу. В 2013 году теннисист попал в больницу с подозрением на инсульт и инфекцию мозга, но худшего удалось избежать. Спортсмен вернулся бодрым и весёлым, как и прежде.
«Мне было очень больно. Через четыре дня я вспомнил своё имя, а онемение прошло через пять дней», — вспоминал пугающие подробности того времени Иво, заверяя болельщиков, что теперь не о чем беспокоиться.
Энди Маррей
Энди Маррей смог вернуться на высочайший уровень даже после операции на ноге по замене бедра. Два года болей, ещё одно хирургическое вмешательство и отчаяние — вот что он пережил, прежде чем снова взять в руки ракетку.
Рафаэль Надаль
Популярный испанец тоже прошёл непростой период. Боли в коленях мешали Надалю тренироваться, но его восхождение на вершину было неизбежно. Теперь имя Рафаэля знают и за пределами мира тенниса.
Серена Уильямс
Возобновление карьеры Серены после родов завершилось четырьмя финалами «Шлемов». После поражения в третьем круге US Open американку провожал из тенниса весь стадион в Нью-Йорке. Но, возможно, это не конец…
Роджер Федерер вернётся?
«Я чувствую, что хочу вернуться. Я определённо всё ещё могу вернуться», — сказала она Variety. Такими темпами мы можем дождаться и возвращения Роджера Федерера, только что покинувшего спорт.
«Было больно — через четыре дня я вспомнил своё имя». Самые яркие камбэки в мире тенниса
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