Медведев и Рублёв – во второй очереди. Рейтинговые расклады для отбора на Итоговый турнир

Два последних сезона Россия была представлена сразу двумя теннисистами на Итоговом чемпионате ATP – Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым. И сейчас эта пара имеет неплохие шансы оказаться в восьмёрке сильнейших. Но для этого надо приложить усилия в оставшихся соревнованиях года, ведь конкуренция в мужском туре очень высока. Посмотрим рейтинговые и турнирные расклады на остаток сезона.

Итоговый чемпионат для лучших теннисистов сезона разыгрывается с 1970 года. Рекордсменом по количеству титулов является Роджер Федерер – шесть, следом идут Иван Лендл, Пит Сампрас и Новак Джокович – по пять. Отличались на «итоговой восьмёрке» и россияне – Николай Давыденко победил в 2009 году, а Даниил Медведев – в 2020-м. Финалистами становились Евгений Кафельников (1997), те же Давыденко (2008) и Медведев (2021). За эти годы турнир проводился в 14 разных городах. С 2009-го по 2020-й Итоговый чемпионат ATP на 12 лет обосновался на лондонской «О2-Арене», а с 2021 года был подписан пятилетний контракт с Турином. Турнир проводится на стадионе «Пала Альпитур», вмещающем 16 600 зрителей.

В нынешнем розыгрыше, который пройдёт с 13 по 20 ноября, уже заранее известны два теннисиста из восьмёрки участников. Это испанцы – 36-летний Рафаэль Надаль и 19-летний Карлос Алькарас. Надаль в 2022-м выиграл два «Шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос» — и довёл их общее количество до 22, что является рекордом мужского тура. Кроме того, Рафа второй раз собрал «Карьерный шлем», то есть минимум дважды выигрывал каждый из четырёх мэйджоров. Такое удавалось только австралийцам Роду Лэйверу и Рою Эмерсону, а также сербу Новаку Джоковичу. Также в активе Надаля в этом сезоне титулы в Мельбурне и Акапулько, финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфинал Уимблдона. Что касается Алькараса, то он стал самой юной первой ракеткой мира в мужском теннисе. Испанский вундеркинд выиграл в этом году US Open, «Мастерсы» в Майами и Мадриде, «пятисотники» в Рио и Барселоне, был финалистом Гамбурга и Умага. А теперь Карлоса ждёт дебют на Итоговом чемпионате ATP.

Следующие в очереди на попадание в «восьмёрку» Каспер Рууд и Стефанос Циципас. Норвежец Рууд в этом сезоне был финалистом двух «Шлемов» — «Ролан Гаррос» и US Open – и «Мастерса» в Майами, завоевал титулы в Буэнос-Айресе, Женеве и Гштааде. Касперу осталось добрать совсем немного очков, чтобы официально получить путёвку на Итоговый. Возможно, ему ничего и не понадобится, если преследователи будут не слишком настойчивы. Но норвежец и не собирается отдавать свою судьбу в чужие руки, а традиционно участвует в большом количестве турниров. Он играет на этой неделе в Сеуле, а следом заявился в Токио и Базель. Практически гарантировал себе место в «восьмёрке» и грек Стефанос Циципас. В 2022-м он завоевал титулы в Монте-Карло и на Мальорке, был финалистом Роттердама, Рима и Цинциннати, а также полуфиналистом Australian Open.

Во второй очереди на место в восьмёрке расположились россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, которые набрали за сезон почти одинаковое количество очков. Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев в этом году перенёс операцию по поводу грыжи и пропустил часть турниров. Тем не менее россиянин завоевал титул в Лос-Кабосе, был финалистом Australian Open, Хертогенбосха и Галле, а также продержался на вершине рейтинга суммарно 16 недель, что является рекордом для российских теннисистов. Даниил неудачно выступил на прошлой неделе в Метце, уступив на старте ветерану Стэну Вавринке, а дальше планирует сыграть на «пятисотниках» в Астане и Вене. Рублёв в этом году выиграл три титула – в Марселе, Дубае и Белграде, доведя их общее количество до 11. Также Андрей на двух «Шлемах» был четвертьфиналистом – на «Ролан Гаррос» и US Open.

Даниил Медведев Фото: Mike Stobe/Getty Images

На самом деле, в этом сезоне борьба, по сути, идёт не за «восьмёрку», а за «семёрку», поскольку Новак Джокович подпадает под особое правило. Специальный уайлд-кард даётся на участие в Итоговом турнире тому теннисисту, кто завоюет по ходу сезона «Шлем» и финиширует при этом в топ-20 Чемпионской гонки ATP. Серб проводит далеко не самый удачный для него сезон из-за пропуска многих турниров, включая «Шлемы», в связи с его принципиальной позицией по вакцинации. Тем не менее он стал чемпионом Уимблдона, и, несмотря на то что там не разыгрывались рейтинговые очки, заветную «галочку» он получил. Теперь ему важно сохранить место в топ-20 Чемпионской гонки. Пока он идёт в ней на 15-м месте и собирается решить вопрос с попаданием на Итоговый досрочно, набрав как можно больше очков в Тель-Авиве и Астане.

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Вслед за Медведевым и Рублёвым расположилась очень плотная группа теннисистов, претендующих на место в «семёрке». Это канадец Феликс Оже-Альяссим, немец Александр Зверев, поляк Хуберт Хуркач, американец Тейлор Фритц, британец Кэмерон Норри и многие другие. Плотность в этом списке такая высокая, а очков до конца сезона ещё будет разыграно столько, что не исключено появление в топ-7 теннисистов, находящихся сейчас очень далеко от лидеров. Например, теоретические шансы есть даже у россиянина Карена Хачанова, идущего сейчас в Чемпионской гонке на 17-м месте.

Оставшиеся турниры сезона:

26 сентября – 2 октября – ATP-250 Тель-Авив (Израиль) / София (Болгария) / Сеул (Южная Корея)

3-9 октября – ATP-500 Токио (Япония) / Астана (Казахстан)

10-16 октября – ATP-250 Флоренция (Италия) / Хихон (Испания)

17-23 октября – ATP-250 Неаполь (Италия) / Стокгольм (Швеция) / Антверпен (Бельгия)

24-30 октября – ATP-500 Базель (Швейцария) / Вена (Австрия)

31 октября – 6 ноября – ATP Masters 1000 Париж (Франция).

Итоговый турнир ATP нынешнего сезона пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине.