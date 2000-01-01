Платье от-кутюр, каблуки и ракетка. Как известные теннисистки покоряют fashion-индустрию

Теннисистки, выступавшие на модных показах
Звёздные спортсменки нередко снимаются для fashion-изданий, а вот тех, кто отважился сменить корт на подиум и ракетку на высокие каблуки, не так много. Кому же удалось вписать себя в летопись модных дефиле?
Мария Шарапова
Мария Шарапова — одна из самых коммерчески успешных теннисисток современности. Россиянка неоднократно принимала участие в модных показах. В последний раз она продемонстрировала свои навыки на площади Дуомо в Италии.
Серена Уильямс
Хорошую карьеру сделала и главная соперница Марии Серена Уильямс. 41-летняя американка, облачённая в роскошное платье от Balenciaga, недавно открыла показ Vogue World, проходивший в Ньо-Йорке.
Винус Уильямс
Сестра Серены, Винус, не отстаёт от неё. Теннисистка активно занимается модой и создаёт собственные коллекции одежды. Одна из самых ярких — это коллаборация с DC Comics по мотивам истории о Чудо-женщине.
Виктория Азаренко
Белорусская спортсменка Виктория Азаренко в совершенстве овладела искусством ношения каблуков. В 2013 году девушка вместе с младшей Уильямс дефилировала на красной дорожке перед выставочным матчем в Таиланде.
Слоан Стивенс
В том же году Слоан Стивенс дебютировала на подиуме в рамках показа мод Just Dance with Boy Meets Girl на Неделе моды в Нью-Йорке. Затем теннисистка попробовала себя в роли модельера и выпустила коллекцию купальников.
Наоми Осака
Наоми Осака тоже зарекомендовала себя как отличный дизайнер. Она сотрудничала с Nike и с японской маркой Adeam. На Неделе моды в Нью-Йорке в 2020 году спортсменка представила коллекцию осень-зима.
Каролина Возняцки
Там же выступила и Каролина Возняцки. Теннисистка закрывала показ коллекции именного бренда Серены Уильямс. Эффектный наряд из юбки-макси и кроп-топа с принтом жирафа впечатлил зрителей.
Даниэла Гантухова
Одним из ближайших друзей Даниэлы Гантуховой является известный дизайнер Лукош Кимлицки. Теннисистка принимала участие в модном показе его коллекции на территории старинного замка в Венгрии.
Анна Курникова
Абсолютной же рекордсменкой по количеству модных съёмок и дефиле является Анна Курникова. Россиянка стала настоящей fashion-иконой, перечислить все её достижения в этой сфере просто нереально.
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