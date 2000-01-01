«Я поражён, как они ещё стояли на ногах». Самые продолжительные матчи в истории тенниса

Как выглядели самые длинные матчи в теннисе
Иснер и Маю вывели из строя табло, привлекли внимание королевы Англии и установили несколько рекордов. А что же остальные?
Новак Джокович — Рафаэль Надаль — 5 часов 53 минуты
Открытый чемпионат Австралии в 2012 году запомнился тем, что одни из самых сильных теннисистов современности долго не могли выявить между собой победителя. Мощный камбэк Джоковича в пятом сете решил судьбу матча.
Радек Штепанек — Иво Карлович — 5 часов 59 минут
Борьба Радека и Иво за место в финале Кубка Дэвиса в 2009 году была ожесточённой. Четыре тай-брейка, двузначные числа в пятом сете и решающий финт Штепанека в ответ на подачу Карловича — вот как закончилось это сражение.
Хорст Скофф — Матс Виландер — 6 часов 4 минуты
На пять минут дольше продержались австриец и швед в четвертьфинале Кубка Дэвиса 1989 года. Скофф, проигравший в третьем сете с разгромным счётом 6:1, открыл второе дыхание и вырвал победу у Виландера.
Лукас Арнольд-Кер, Давид Налбандян — Евгений Кафельников, Марат Сафин — 6 часов 20 минут
В полуфинале Кубка Дэвиса 2002 года россияне «горели» 0:2 по сетам, но затем отыгрались. К сожалению, в заключительном сете им не удалось одолеть аргентинцев, которые взяли 19 геймов из 36.
Борис Беккер — Джон Макинрой — 6 часов 21 минута
Борис и Джон встретились на корте в 1987 году в рамках Кубка Дэвиса. Во втором сете теннисисты разыграли длинную серию из 38 геймов, в которой победил Беккер. Повторил он свой успех и в последнем, пятом сете, выиграв матч.
Джон Макинрой — Матс Виландер — 6 часов 22 минуты
На пять лет раньше на этом же турнире выясняли отношения Макинрой и Матс Виландер. Первый оказался выносливее своего соперника и взял пятый сет, прежде отыграв в третьем 32 гейма.
Фабрис Санторо — Арно Клеман — 6 часов 33 минуты
В первом раунде Кубка Франции в 2004 году вышли друг против друга Арно Клеман и Фабрис Санторо. Последний отыгрался на второй день в последнем сете и завершил игру, сделав эйс.
Кевин Андерсон — Джон Иснер — 6 часов 36 минут
Путёвку в финал Уимблдона в 2018 году удалось выиграть Кевину Андерсону. Теннисист из ЮАР от усталости упал во время одного из розыгрышей, но смог собраться и взял решающие два очка.
Леонардо Майер — Жоау Соуза — 6 часов 43 минуты
Первый круг Кубка Дэвиса в 2015 году увидел поистине героический камбэк от Соузы, который сравнял счёт после того, как проигрывал со счётом 4:1 в третьем сете. Тем не менее Майер взял своё по итогам 28 геймов в финальном сете.
Томаш Бердых, Лукаш Росол — Стэн Вавринка, Марко Кьюдинелли — 7 часов 2 минуты
За два года до этого команда Чехии обыграла сборную Швейцарии на пороге четвертьфинала. Томаш и Лукаш были фаворитами этой встречи, но долго не могли оформить свою победу. Двойная ошибка Кьюдинелли дала им эту возможность.
Джон Иснер — Николя Маю — 11 часов 5 минут
Легендарное противостояние американца и француза длилось три дня. Матч пришли посмотреть многие звёзды тенниса, а также Елизавета II. На её глазах Иснер вырвал победу после ошибки Маю в 138-м гейме.
Лучшая реклама для тенниса
«Я так горд. Это достойно небывалого уважения. Я поражён, как они ещё стояли на ногах», — выразил своё восхищение игроками Джон Макинрой, отметив, что этот матч — лучшая реклама для тенниса.
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