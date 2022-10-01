Джокович не пустил Сафиуллина в финал! Но россиянин не позволил сербу сразу подать на матч

На стыке сентября и октября проходят три турнира ATP-250 в Сеуле, Софии и Тель-Авиве. Российские теннисисты в большинстве своём предпочли пропустить эту неделю. Лишь Аслан Карацев (шестой номер посева) и Роман Сафиуллин заявились на новый турнир в Израиле. Наши ребята могли встретиться по сетке уже во втором круге. Однако Аслан неожиданно проиграл на старте аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри в трёх сетах.

Как было сказано, турнир в Тель-Авиве – это новое соревнование, и организаторы постарались привлечь для участия звёздных игроков. Сетку возглавили 21-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович (1) и чемпион US Open – 2014 Марин Чилич (2). В топ-4, освобождённый от матчей 1-го круга, также вошли аргентинец Диего Шварцман (3) и американец Максим Кресси (4). По словам Джоковича, который в этом году пропустил сразу два мэйджора и ещё несколько «Мастерсов» из-за своей непримиримой позиции по вакцинации, новое соревнование в Тель-Авиве очень подошло к его расписанию: «В этом сезоне я пропустил пару крупных турниров из-за обстоятельств, которые не позволяли мне путешествовать. Поэтому я пообщался с командой о расписании, хотел понять, на каких турнирах смогу сыграть. Я собирался участвовать в Кубке Лэйвера и хотел играть три недели подряд, поэтому Тель-Авив был для меня идеальным выбором. Плюс потому, что я давно здесь не был, а в последний раз мне фантастически понравилось».

Кроме желания набрать побольше игровой практики, Новак, конечно же, думает о том, чтобы как можно быстрее вернуться на прежние рейтинговые вершины. Сейчас серб является седьмой ракеткой мира, а в Чемпионской гонке ATP идёт пока 15-м. Да, у Джоковича есть шанс на уайлд-кард на Итоговый чемпион как у победителя одного из «Шлемов» года, но для этого ему надо сохранить место в топ-20. И успешное выступление в Тель-Авиве ему могло бы очень помочь. На старте турнира во втором круге Новак разгромил испанца Пабло Андухара – 6:0, 6:3, а затем в 1/4 финала справился с одним из своих лучших друзей в туре – канадцем Вашеком Поспишилом – 7:6, 6:3. Ну а в борьбе за место в финале сербу достался в соперники 25-летний россиянин Роман Сафиуллин.

Роман в своё время был чемпионом юниорского Australian Open – 2015 и подавал большие надежды. Но затем травмы затормозили процесс его адаптации в профессиональном туре. Лишь в 2021-м Сафиуллин впервые пробился в основные сетки турниров «Большого шлема» — на Australian Open и «Ролан Гаррос» он дошёл до второго круга. А вот нынешний сезон пока получается лучшим в карьере россиянина. Началось с того, что он оказался вынужденным игроком основы сборной России на ATP Cup после того, как Андрей Рублёв и Аслан Карацев заболели коронавирусом. Вместе с Даниилом Медведевым Сафиуллину удалось вывести нашу сборную в полуфинал. А дальше был февральский турнир в Марселе, где Роман из квалификации пробился в полуфинал и впервые в карьере одержал победу над игроком топ-10 – поражение от него в 1/4 финала потерпел Стефанос Циципас.

В Тель-Авиве россиянин Роман Сафиуллин второй раз в карьере пробился в 1/2 финала турнира ATP. По пути он обыграл французов Уго Гренье и Артура Риндеркнеша, а также обидчика Карацева – аргентинца Томаса Мартина Этчеверри – и вышел на бывшую первую ракетку мира и 21-кратного чемпиона «Шлемов» Новака Джоковича. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» оценил шансы Романа в матче с сербом: «Сафиуллин ещё сыроват. Потенциал у него неплохой, он подтянулся. Однако ему ещё не хватает опыта и уверенности в себе. Это приходит со временем, а у него ещё мало таких стартов. Думаю, у него гораздо меньше шансов. Где-то 70 на 30 в пользу Джоковича. Однако по скоростным и ударным характеристикам ему есть чем играть — всё-таки он моложе. Если он поверит в себя, то матч может получиться».

И действительно, начало у Сафиуллина не сложилось. Джокович чувствовал себя хозяином на корте и быстро ушёл в отрыв – 5:0. Романа к тому же подводила подача, он допускал ошибки, в том числе и двойные. Любопытно, что в целом при неплохом попадании первым мячом (80%) россиянин в первом сете выиграл только половину первых подач (8/16), а все вторые проиграл (0/4). Разгром в первом сете – 1:6 стал холодным душем, который помог Сафиуллину собраться. Он успокоился, заиграл по-другому, выровнял ситуацию на корте и даже в шестом гейме заработал два брейк-пойнта, которые, впрочем, упустил. При счёте 4:4 Новак сделал брейк – 5:4, и казалось, что в матче всё решено. Сербу нужно было только подать на матч. Но россиянин не дал именитому сопернику такой возможности, вернул утерянное – 5:5, и судьба партии решилась на тай-брейке, в котором сказался опыт Джоковича – 6:1, 7:6 (7:3) за 1 час 35 минут.

Так Новак Джокович вышел в свой 127-й финал в карьере и практически гарантировал попадание на Итоговый чемпионат ATP. В финале знаменитый серб сразится с победителем пары Летьен – Чилич. Ну а Сафиуллин благодаря успешному выступлению в Тель-Авиве поднимется со 104-го места в рейтинге ATP сразу на 12 позиций и впервые станет 92-й ракеткой мира.