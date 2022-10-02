Джокович возвращает упущенное! 89-й титул поможет сербу попасть на Итоговый турнир?

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович вернулся в тур после многочисленных пропусков соревнований из-за своей позиции по вакцинации и основательно взялся за дело. 21-кратный чемпион «Шлемов» провёл свой первый индивидуальный турнир после победы в начале июля на Уимблдоне и снова завоевал главный трофей – уже почти спустя три месяца. Поможет ли Новаку этот 89-й титул в карьере попасть на Итоговый турнир ATP?

На турнир ATP-250 в Тель-Авиве Джокович приехал с серьёзными намерениями. Его задача была набрать игровую форму и начать возвращать потерянные очки. Напомним, в сезоне-2022 серб из-за антиковидных правил пропустил два «Шлема» — Australian Open и US Open, а также четыре из семи «Мастерсов» — Индиан-Уэллс, Майами, Монреаль и Цинциннати. И в итоге, несмотря на победы в Риме и на Уимблдоне, Новак оказался лишь в середине второго десятка Чемпионской гонки ATP. Чтобы гарантировать попадание на Итоговую восьмёрку, которая уже второй год подряд будет проходить в Турине, сербу необходимо остаться в топ-20. Тогда ему достанется уайлд-кард как одному из «шлемников» сезона. Два других – Рафаэль Надаль (Australian Open и «Ролан Гаррос») и Карлос Алькарас (US Open) – уже квалифицировались на Итоговый.

После пропуска всей продолжительной американской серии турниров Новак отправился в Лондон на командный Кубок Лэйвера, а затем уже оказался в Тель-Авиве, где провёл все матчи на одном дыхании. Как высоко сеянный Джокович начал турнир со второго круга и не оставил шансов испанцу Пабло Андухару, причём ни разу не позволил тому даже добраться до брейк-пойнтов. В 1/4 финала с канадцем Вашеком Поспишилом снова Новак не дал сопернику сделать ни одного брейка. И лишь в 1/2 финала с россиянином Романом Сафиуллиным 21-кратный чемпион «Шлемов» не смог подать на матч и только на тай-брейке одержал верх.

В финале Тель-Авива-2022 Джоковичу противостоял ещё один из восьми оставшихся в туре теннисистов, выигравших хотя бы один «Шлем» — хорват Марин Чилич. Напомним, после завершения в этом году карьер Хуан-Мартина дель Потро и Роджера Федерера действующими «шлемниками» также являются только Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Доминик Тим, Даниил Медведев и Карлос Алькарас. Новак и Марин до этого турнира встречались 20 раз! Впервые Джокович и Чилич сыграли в Дубае-2008, и с тех пор счёт их личных встреч достиг отметки 18-2 в пользу серба. Две победы Марина относятся к Парижу-2016 и Лондону-2018. Однако с тех пор Новак выиграл пять очных поединков подряд, включая последнюю в рамках полуфинала Кубка Дэвиса – 2021, а ещё на один матч хорват не вышел – это было в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде-2019.

Финал Новак провёл с таким же вдохновением, как и все предыдущие матчи Тель-Авива. Чилич, несмотря на 13 эйсов и вообще в целом хорошо работавшую первую подачу, всё равно уступал сопернику, особенно в средних и длинных розыгрышах. Невынужденные ошибки хорвата порой случались в самые неудачные моменты матча, а Джокович действовал стабильно, создавал себе шансы и старался их реализовать. Первые брейк-пойнты появились у серба уже во втором гейме, но он их не использовал, однако через гейм Новак взял чужую подачу – 3:1 и довёл первый сет до победы – 6:3. Во второй партии Джокович сделал брейк сразу же – 1:0, и, как ни старался соперник, этого преимущества хватило 21-кратному чемпиону «Шлемов» до общей победы – 6:3, 6:4 за 1 час 35 минут.

Так Новак Джокович завоевал свой 89-й титул в карьере и третий в сезоне после Рима и Уимблдона. Серб стал первым теннисистом в мужском туре, выигравшим за этот год турниры на трёх покрытиях – грунте, траве и харде. Похоже, этот 89-й титул поможет сербу попасть на Итоговый турнир ATP. Впрочем, впереди у Джоковича «пятисотник» в Астане, который стартует уже в понедельник. И, видимо, серб решил не останавливаться на достигнутом и продолжить набирать очки.