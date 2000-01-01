«Они просто краши. Игроки — феномены». За кого болеют в теннисном Казахстане?

Гизат и Камилла

В своём ежедневнике парень, кажется, собрал уже подписи всех топов. Эта пара поддерживает Джоковича и Циципаса. Первый — легенда, второй — просто харизматичный парень, признаются фанаты. Теннис смотрят шесть лет, но к таланту Стефаноса присмотрелись сразу. И даже туалетные перерывы не помеха.