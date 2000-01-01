Дети, судьи и официальное сообщество фанатов
Кто болеет в Казахстане и за кого?
Гизат и Камилла
В своём ежедневнике парень, кажется, собрал уже подписи всех топов. Эта пара поддерживает Джоковича и Циципаса. Первый — легенда, второй — просто харизматичный парень, признаются фанаты. Теннис смотрят шесть лет, но к таланту Стефаноса присмотрелись сразу. И даже туалетные перерывы не помеха.
Девятилетний Милан
На мяче мальчишки подписи многих топов: Джокович, Рублёв, Циципас.
Он же фанат Алькараса — самый молодой и любимый. Особенно парень любит укороченные испанца.
Он же фанат Алькараса — самый молодой и любимый. Особенно парень любит укороченные испанца.
Еркебулан Койчубеков и компания
Эти парни с барабанами не просто рядовые болельщики — они официальное фанатское движение. 10 лет ездят за сборной Казахстана, например, на Кубок Дэвиса. Болеют за Сашу Бублика.
Студент Руслан
Тюменец приехал в Астану на неделю — поболеть за Оже-Альяссима, Андрея Рублёва, Карена Хачанова и Стефаноса Циципаса. На вопрос, почему эти парни, Руслан отвечает: «Они просто краши. Игроки — феномены».
Судья Карлос Рамос
На трибунах встречаются не только болельщики. Вот и популярный арбитр, известный по стычкам с Сереной Уильямс, смотрит матч совсем не из vip-ложи. Фотографией делятся коллеги-журналисты.
Саша Бублик
Тут же и игроки. Казахстанский теннисист с радостью общается с болельщиками и смотрит матчи первого раунда.
Болельщицы Казахстана
Некоторые и вовсе приходят с плакатами. Эта семья, очевидно, за Медведева. Даниил и его щупальца — уже практически бренд теннисиста.
«Они просто краши. Игроки — феномены». За кого болеют в теннисном Казахстане?
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