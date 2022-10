«Звание №1 мне не помешало». Медведев в Казахстане — о казино, Головине и Кубке Лэйвера

Наблюдать за матчем Даниила Медведева с первых рядов Astana Open — сказка: тут и движения, и эмоции, и драйв болельщиков. Всё ощущается намного чётче — неудивительно, ведь ты в считаных метрах от него.

Впервые увидеть россиянина на пресс-конференции не менее интересно: он поздоровался ещё до того, как сел на стул интервьюируемого и широко улыбнулся, потому что забыл включить микрофон — пришлось выручать коллегам. Снять я это не смогла, так как в АТР всё с этим строго: ни фото, ни видео, ни автографов для прессы. Ни слова и о политике. Поэтому обсудили игру, Алькараса и казино.

Проблемы с формой и советы, как стать чемпионом

Первым делом Даня упомянул корт, его тягучесть и свои кондиции. Говорит немного с акцентом — шесть лет в Европе дают о себе знать.



«Я очень доволен, понимал, что сейчас нахожусь не в самой лучшей своей форме в сравнении с тем, когда выигрывал свои самые большие турниры. Но всё возвращается. В начале старался играть чуть медленнее, может быть, не так зрелищно, хотел именно больше попадать в корт. Это тоже его стиль, поэтому-то у нас были, кажется, розыгрыши, по 40 ударов, если не больше. На самом деле, это обеспечило хороший ритм. Я играл всё лучше и лучше.



С чем связана неоптимальная форма? Такое бывает в теннисе. Я в такие моменты всегда вспоминаю Берси-2020. Там я чувствовал себя ужасно. Питер не очень до этого сыграл, потом Вену, хоть и дошёл до четвертьфинала. Чувствовал себя прямо отвратительно. Мы даже один день в Берси решили не тренироваться, потому что в тренировках просто не было смысла, настолько всё было ужасно. И в итоге я выиграл 21 матч подряд. В теннисе, если работаешь, всё всегда может вернуться.



Матч с Кирьосом был неприятный, хотелось сыграть лучше, потом поехал в Метц, немножко был не в своей тарелке, проиграл ещё один матч. Чем больше матчей ты проигрываешь, тем хуже ты себя чувствуешь, поэтому очень рад, что смог сегодня победить».

Даниил Медведев Фото: ktf.kz

Затем Медведев затронул вечные темы: как стать великим чемпионом. Секретов, считает, не так много: всегда играть на максимуме и банально любить теннис. «Поскольку это наша работа, порой мы его недолюбливаем, но в глобальном смысле — если его не любить, ты не сможешь добиться успеха».

Кубок Лэйвера и Кубок Кремля

Журналисты припомнили Даниилу и его неучастие в двух важных турнирах: коммерческом Кубке Лэйвера и московском, с этого года напоминающий выставочный, Кубке Кремля.



«Я бы его точно, почти 100%, сыграл. Потому что, если не ошибаюсь, я не играл в Москве уже три года. Сначала был коронавирус, потом US Open. Да, три года. С удовольствием бы сыграл. Но в связи с ситуацией на данный момент это невозможно. Надеюсь, ещё когда-нибудь сыграю».



На самом деле, тяжело сказать, потому что на тот момент Астана была на неделе Кубка Лэйвера. У меня визы в Великобританию нет, не уверен, что мне бы её дали. Соответственно, я не хотел ни сам какие-то проблемы создавать, ни чтобы мне их создавали, поэтому просто согласился играть этот турнир, когда он ещё был ATP-250, а потом стал и 500. По рейтингу они обязаны меня были пригласить, если бы захотел играть, я бы обязан был играть. Другой вопрос: а если у меня нет визы, что им делать? Поэтому проблем было бы много со всех сторон, я просто решил не доставлять никому этих проблем».

Проблемы Алькараса, дружба с Головиным и казино

И тут дисклеймер: Медведев уже долгое время проживает и тренируется в Монако, как и Александр Головин. Вопрос его позабавил.



«Не знаю, ходит ли он в казино. Но знаю, что он играет в Counter-Strike или что-то вроде того на компьютере. Я же много играю в PlayStation, но в другую игру. Так, может быть, мы бы и сконнектились. А так… Мы как-то переписывались, но это было коротко. Я с ним лично не знаком. Может, всё впереди. А сам я да, бывал в казино — и не только в Монако. Я, в принципе, азартный человек, но никогда, честно скажу, большие суммы не проигрывал».



От одного чемпиона к другому: победитель US Open не стал давать советов первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, который ранее сенсационно проиграл на старте турнира в Астане бельгийцу Давиду Гоффену.



«Мне в ранге первой ракетки мира не удалось показать каких-то выдающихся результатов, поэтому советов давать точно не могу. Если бы получилось, мог бы. А так, Карлос круто играет, ему 19 лет, он стал самой молодой первой ракеткой в истории. Я, если честно, думаю, что у него ещё всё получится. Что это значит? Будет это 30 «Шлемов» или 10, неизвестно. Я бы не придавал его сегодняшнему поражению такого огромного значения. Да, это непросто, он выиграл свой первый «Шлем», наверняка дал тысячу интервью, голова кругом. Это у всех. Все через это проходили – и Федерер, и Надаль, и Джокович. Посмотрим, как он с этим справится.

Карлос Алькарас Фото: ktf.kz

Говоря про себя, я считаю, что звание первой ракетки мира мне не помешало, хотя кто его знает. Но буду стараться вернуться туда».



В общем, Дане выделили на интервью 13 минут. И тут тоже свои ограничения: например, на формат one by one даётся всего семь, а тебя контролирует сотрудник пресс-службы АТР – важно спросить о нужном.