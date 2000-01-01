Особенности Казахстана
Странные вопросы и низкие цены. Чем удивляют Казахстан и турнир Astana Open.
Цены
Чеки тут очень приятные. Билет на матч Джоковича или Медведева можно купить за 250 рублей в зависимости от места. Дневная сессия — 300, вечерняя — 900. Кофе — и вовсе за 100, а такси класса «комфорт» — за 130.
Поддержка
Хотя спонсоров и партнёров у турнира много — на официальном стенде их два десятка.
Странные вопросы
Не все болельщики в контексте. Сосед легко может спросить: «Почему Рублёв играет без флага?». Или: «Как называется удар под сетку?». Некоторые не в курсе и настоящих имён: хорват Чилич превратился в Чилика. Любимое заблуждение, что цифра 500 — то есть серия — означает количество игроков на турнире.
Открытость
На тренировки могут приходить немногие, но такая опция всё же возможна. Есть и открытый сектор за стеклом: тренирующихся там в свободное время игроков видно как на ладони с корта.
Смешные фанаты
Они любят выкрикивать: «Карен, повтори! Ну, ещё разок». Иногда теннисисты вступают в диалог. Так, Андрей Рублёв на комментарий «Ещё один мяч, Андрей» ответил: «Я умею считать». В общем, местным энтузиазма не занимать.
Очень много детей
Казахстан удивил толпой интересующихся теннисом детей. Они буквально приходили на корт с ракетками и в местной амуниции — видимо, с тренировки или уходили на неё. У каждого при себе фото игроков, мячи и другие атрибуты тенниса для автографа.
Местный колорит
Немногие турниры в таком объёме продвигают свою культуру и корни. Яркими образами болельщиков и теннисистов встречают уже на входе вот в таких аутентичных нарядах.
Матчи Медведева за 200 рублей и открытые тренировки топов. Факты о турнире в Казахстане
Читайте также
За кого болеют на Astana Open?
Самые продолжительные матчи в теннисе
Теннисистки на показах мод
Впечатляющие возвращения теннисистов в спорт
История дружбы Шараповой и Серены Уильямс
Роджер Федерер завершил спортивную карьеру
Скандалы с участием Даниила Медведева
Как звёзды тенниса готовятся к Кубку Лэйвера
Как семья отреагировала на уход Федерера из спорта
Сёстры и братья в теннисе
Все деньги Роджера Федерера
Чем Роджер Федерер займётся после спорта?
Десять легендарных матчей Федерера
Сколько заработал Карлос Алькарас за последний год
Кто из знаменитостей посетил матчи US Open?
Чем знаменит тренер Карлоса Алькараса