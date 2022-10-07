«Знаю его слабости». Циципас воодушевлён накануне 10-й битвы с Рублёвым

Стефанос Циципас и Андрей Рублёв — первые полуфиналисты Astana Open. Резкий бэкхенд против мощного форхенда, элегантность против силы. Парни поделились настроением перед субботним матчем, вспомнив историю дуэта. Один разобрался с французом Адриано Маннарино, другой ушёл от трёх сетболов на тай-брейке в битве с поляком Хубертом Хуркачем.

О полуфинальной битве

Циципас ведёт 5–4 в греко-российском противостоянии. И, как признаётся, знает слабые места москвича.



«Да, играли с ним несколько матчей на крытом корте на харде. Он один из самых сильных и отличных игроков на этом покрытии. Но и у меня есть игра. И в 2021-м я играл с ним на Итоговом не в лучших физических кондициях. С учётом нашего опыта мне нужно будет полностью включиться. Он играет очень быстро, но, как и у любого другого соперника, у него есть слабости, которые можно использовать. Какие слабости? Вам самим нужно будет посмотреть по повторам».

Для Андрея это очередной вызов, ведь последний их испанский четвертьфинал в Мадриде он ему отдал, как и матч в группе на Итоговом в Лондоне. Уступил именно на тай-брейке.

Стефанос Циципас Фото: Федерация тенниса Казахстана / ktf.kz

«С Циципасом играл много раз, он ведёт в личных встречах, он более высокорейтинговый соперник, чем Хуркач. С Хуркачем в целом очень тяжело играть, подаёт очень классно, очень трудно брейковать. С ним надо удерживать внимание, чтобы не потерять свою подачу. Тай-брейки очень тяжело с ним складываются, но сейчас уже полуфинал, в любом случае лёгких матчей нет».

О поддержке, ощущении дома и сне

Обоих тут очень тепло поддерживают — очки каждого встречает целый казахстанский оркестр. Но у Андрея преимущество — ощущение дома и местных трибун.

«Можно назвать этот турнир домашним, здесь очень комфортно, чувствую поддержку, классная атмосфера. Старался не думать о шуме трибун, абстрагировался. Я не думаю, что это всё было направлено против меня, так получилось. Атмосфера была хорошая».

По словам же Стефаноса, он рад поддержке на любом языке: греческом, русском, казахском или английском — понимает любой. Поэтому и на вопрос о лингвистических скиллах ответил на третьем родном языке: мама Стефаноса — экс-теннисистка Юлия Сальникова. «Казахский — очень красивый язык, звучит необычно для меня. Я его слышу, когда люди разговаривают. Конечно, родной язык — греческий, каждый день говорю на нём».

Спят парни очень плохо, поэтому открывать игровые дни для каждого — особый челлендж.

Андрей Рублёв Фото: Федерация тенниса Казахстана/ktf.kz

«Здесь почему-то мне тяжело — не могу уснуть, не могу проснуться. Очень поздно ложусь и еле встаю, уже больше недели здесь, но легче не становится», — считает Рублёв.

«Да, для меня это тоже вызов, тем более в Казахстане из-за часов разницы. В Дубае у меня тоже бывают проблемы. Но это вопрос времени: четыре-пять дней займёт, и позже мы адаптируемся», — делится Циципас.