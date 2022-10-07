«Мне с ним удобно играть». Как Медведев настраивается на полуфинал с Джоковичем

Новак Джокович и Даниил Медведев — вторая пара полуфиналистов в Астане. Серб эффектно, хоть и не без проблем переиграл Карена Хачанова, россиянин же на удивление быстро смёл Роберто Баутиста-Агута. Оба завершили матчи в двух партиях и тут же поспешили на пресс-конференцию, где рассказали об ожиданиях на очный полуфинал, последних лишениях и любимом-нелюбимом матчах друг с другом.

Об очном полуфинале Astana Open

Два похожих по стилю игрока будут искать трещины в игре оппонента. Яркие бейслайнеры — или игроки на задней линии — попытаются пробить стену соперника, а какими способами — покажет только матч.

«Ожидаю, что это будет настоящая физическая битва, построенная на контроле мяча. Мы оба хороши в защите. Даниил – игрок, который заставляет тебя бегать, особенно когда играет слева, он хорош на задней линии. Но это формула, которая работает и на протяжении всей моей карьеры. Буду готов к очень длинным розыгрышам. Надеюсь, что подача будет работать хорошо, и, конечно, раскрывать все карты тактических нюансов не буду. Буду играть так, чтобы заставить его чувствовать себя некомфортно», — считает Новак.

Новак Джокович Фото: Федерация тенниса Казахстана

«На самом деле мне всегда было с ним относительно удобно играть. Когда я говорю «удобно», то естественно, я говорю про Новака, а с ним всем неудобно играть. Но если брать даже самых великих – Роджера, Рафу – с ними же мне было сразу же чуть-чуть легче играть, в плане стиля игры. Каждый матч, помню, сводился к тому, что он играл по-другому. Я такой: «Окей, надо что-то тоже поменять». Во время матчей — в финале USO после АО — я реально подготовился и играл по-другому. В Париже он чуть изменил тактику. Посмотрим, что будет дальше. Естественно, я буду готов к каким-то его ходам. Он — к моим. Думаю, борьба тактическая будет. И со своей стороны постараюсь быть готовым ко всему, что он может предложить».

О любимом и нелюбимом матче друг с другом

Любопытно, что Новак и Даниил ответили диаметрально противоположно, хотя и выбрав одни и те же встречи. Обе — относительно свежи в памяти.

«Любимый US Open – 2021. Иногда его вспоминаю, не знаю, как я мог тогда так сыграть тот матч. Нелюбимый, наверное, финал Australian Open – 2021. Мой второй финал «Шлема», ничего не показал, быстро отскочил. Уехал домой. Был мой второй ТБШ, который проиграл. Было очень обидно».

Для Новака всё наоборот: как страшный сон он будет вспоминать решающий матч на USO-2021, скачает же серб на флешку финал Australian Open – 2021.

О жизни в ограничениях: триколоре и отстранении из-за вакцинации

Хорошие приятели по разным на то причинам находились в ограничениях какую-то часть сезона: одному не позволяли играть принципы, другой был вынужден из-за всё тех же принципов, но уже других людей, страдать. Сегодня каждому об этом напомнили.

«В жизни всегда что-то происходит, она полна событий, ситуаций и обстоятельств. Я не считаю свои обстоятельства радикально отличными от того, что происходит с другими. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Конечно, они отличаются от обстоятельств других теннисистов. Большинство теннисистов не сталкивалось с тем, с чем в этом году столкнулся я. Но как вышло, так и вышло. Я сознательно принял решение и знал, что у него будут последствия. И я это принимаю, потому что я верен себе», — сказал Джокович.

Даниил Медведев Фото: Федерация тенниса Казахстана

«Насчёт триколора — нет, если честно, не видел [его на матче]. В принципе, здесь поддержка классная. Чувствую себя здесь как дома. Наверное, так тоже не совсем правильно говорить, но, как я сказал после матча на корте: не так много турниров, куда приезжаешь и прямо сразу чувствуешь, что тебя здесь поддерживают. Здесь, в Казахстане, так было сразу. Турнир организован классно, тебе стараются помочь, но нет чего-то чересчур: чтобы кто-то сидел рядом, говорил, всё ли правильно. Какая-то крутая атмосфера. Мне всё тут нравится».

О делах на пенсии и общении с журналистами

«Кому бы я ни давал интервью — дома или на турнире — мне всегда это интересно — я люблю общение. На корте ты не можешь общаться: ракетку кину — все возненавидят. А тут можно реально пообщаться, показать, какой ты есть на самом деле. В принципе, я стараюсь не притворяться, иначе будет тяжело: через неделю тебе скажут, что ты семь дней назад что-то другое говорил. Но очень уважаю свободное время: когда на турнире, то сделаю пресс-конференцию, но ни с кем один на один не поговорю, потому что сейчас десять вечера — надо к матчу готовиться. Когда у меня есть время, пытаюсь отдать этому всего себя. Мне это интересно, если выходят потом развёрнутые ответы», — считает Даниил.

«Уверен, я не буду пенсионером. Я люблю теннис, останусь в теннисе, потому что есть ещё чему научиться, реализовать много проектов. Также хочу работать над теннисной академией не только на национальном, но и на международном уровне. Вы наверняка знаете, что мы создали тур профессиональных теннисистов. Я вовлечён, ведь организация молодая. Думаю, что буду помогать и внесу лепту в рамках этой организации», — ответил Новак.