Рублёв — вот кто главный теннисный герой в Астане! Есть железное доказательство

Зачем это ему?

«Это самый лёгкий способ поблагодарить людей, которые пришли поддержать игроков и теннис. Поэтому я так делаю. Мне это не может наскучить, потому что для меня это уже часть работы. Как восстановление или разминка, или пресс-конференция. И нужно быть благодарным за то, что это есть в твоей работе».