Андрей любит фанатов
Рублёв благодарит болельщиков всегда! Об этом уже слагают легенды.
Самый искренний?
Андрей не любит масок: если ему грустно — ему действительно грустно. В Астане он почти не улыбается, ходит понурый. И даже болельщикам сложно поднять ему настроение. Но теннисист тратит всё свободное время на них — никогда и никому не отказывает.
30 минут не уходил после матча
После 1/4 с Маннарино в Астане, как обычно, к границам корта сбежались фанаты — сотни фанатов. Но каково было удивление наблюдавших, когда Андрей раздал автографы каж-до-му! И потратил полчаса.
В Казахстане он уже делал подобное – после матча первого круга. Тогда, правда, сократил время до 15 минут, так как на корте ждали следующую пару.
Зачем это ему?
«Это самый лёгкий способ поблагодарить людей, которые пришли поддержать игроков и теннис. Поэтому я так делаю. Мне это не может наскучить, потому что для меня это уже часть работы. Как восстановление или разминка, или пресс-конференция. И нужно быть благодарным за то, что это есть в твоей работе».
Часто к звёздам подходят как на красной ковровой дорожке — Андрей и там притормозит на 10–20 минут.
Прошлые случаи
Андрей 20 минут раздавал автографы после выхода в четвертьфинал US Open — 2022. Обыграл он британца Кэмерона Норри. Соцсети были в восторге, как и болельщики!
Уже четыре года назад Андрей был внимательным. Тогда в Роттердаме он не заметил мальчишку, стоящего у него за спиной в ожидании автографа, и уже пошёл в подтрибунку. Но затем исправил положение — расписался и сделал фото. Парень чуть ли не ревел.
Фанаты Астаны не остаются без презента. И благодарят за это Андрея. Все те 30 минут они скандировали: «Андрей, спасибо тебе!» или «Ты — лучший!».
Рублёв — вот кто главный теннисный герой в Астане! Есть железное доказательство
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