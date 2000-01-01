От модных показов до NFT-бизнеса. Удивительная жизнь Шараповой после ухода из спорта

Для общения с преданными фанатами

По признанию Шараповой, всё это нужно ей для улучшения связи с её фанатами. «Меня видели на телеэкране каждую неделю, когда я играла в теннис, но у меня больше нет этой платформы, потому что я ушла на пенсию пару лет назад», — говорила она Sportskeeda.