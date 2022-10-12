«Его участие станет пощёчиной». Боссы Австралии готовы лишить Джоковича ещё одного «Шлема»

Саге Новака Джоковича на Australian Open скоро стукнет год. И за три месяца до очередного турнира на Зелёном континенте ни серб, ни боссы «Шлема», ни даже власти страны не понимают, что ждёт 21-кратного: будет играть или нет?

Пока все дружно перекладывают ответственность за решение друг на друга: организаторы «Шлема» — на министерство, ведомства же комментируют ситуацию полярно, не придерживаясь единого скрипта.

Новак Джокович в игре в Астане Фото: Пресс-служба Astana Open

Так, министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс сказал, что разрешение Новаку Джоковичу участвовать «станет пощечиной для тех, кто поступил правильно». «Это было бы пощечиной для тех людей в Австралии, которые поступили правильно <…> если вдруг Новаку Джоковичу разрешат вернуться в страну просто потому, что он известный теннисист с многомиллионным состоянием».

Следом высказался другой чиновник: министр иммиграции Дэн Техан менее резок. Он считает, что любое решение должно преследовать идею защиты ценностей страны. «Как любитель тенниса, я бы хотел увидеть его там, но самое главное это то, что мы защищаем целостность нашей иммиграционной системы».

Джоковичу аннулировали визу и депортировали его из Австралии за день до старта основной сетки на АО-2022 из-за его статуса непривитого от Covid-19. При подобных обстоятельствах запрещают возвращаться в Австралию в течение трёх лет. Однако серб, девять раз выигравший там ТБШ, желает выступить в Мельбурне в следующем году — с 16 по 29 января. И смена правительства предполагает, что у него будет ​​возможность бороться за 10-й титул.

Новак Джокович в игре Фото: Пресс-служба Astana Open

По информации Daily Mail, 31-й премьер-министр континента Энтони Альбанезе будет на стороне Джоковича в этом вопросе. Политик — большой поклонник тенниса и занимается этим видом спорта несколько раз в неделю. Он не хочет, чтобы турнир опять лишился своего регулярного чемпиона. Сейчас Альбанезе ведёт тесный диалог с Tennis Australia и склоняется отменить трёхлетний запрет — под тем документом как раз и подписался его предшественник на посту Скотт Моррисон.

К тому же правила въезда в Австралию изменились: с июля 2022 года на границе больше не требуют прививочные сертификаты, и, в зависимости от штата, не надо сдавать ПЦР-тесты за 72 часа до прилёта и по прилёте в страну.

Джокович же не раз говорил, что это не в его власти и он ждёт новостей. «Я ни о чем не жалею. Мне грустно, что я не играл, но я знал последствия своих действий». В последний раз он комментировал ситуацию в Казахстане на Astana Open.

«Я до сих пор жду новостей о том, что с меня снимут запрет на въезд на три года, который наложили из-за ситуации в начале сезона. Когда его снимут, мне нужно будет подать на визу. Это процесс из двух этапов. Если снимут запрет, я смогу подать на визу. Надеюсь, получится. Хочу приехать и сыграть. Но как произойдёт, так и произойдёт. Я приму любое решение».

Сам директор АО Крейг Тайли рассказал, сможет ли сыграть на турнире Новак Джокович. Позиция босса турнира была ясна ещё в 2022-м, когда Новак заручился поддержкой Тайли и Tennis Australia — они же его и пригласили на турнир. «Я действительно провёл некоторое время с Новаком на Кубке Лэйвера. Мы пообщались на общие темы. Он сказал, что, конечно, хотел бы вернуться в Австралию, но понимает, что окончательное решение остаётся за федеральным правительством. Он принял эту позицию. Это их личное дело».

Возможно ли, что в Австралии специально тянут с «приговором» сербу и до последнего оттягивают вердикт, так как хотят поднять интерес к турниру? Тем более в целях организаторов выйти на 1 миллион зрителей в 2023-м.

Джокович на АО-2022 Фото: Kelly Defina/Getty Images

«Мы хотим вернуться к нашим предпандемическим планам по закреплению Australian Open в качестве крупнейшего ежегодного спортивного события в мире в январе, а также сделать его максимально доступным для как можно большего числа болельщиков.

У нас есть новые классные места для общения, такие как Пляжный бар, вы можете принять участие и попробовать все виды спорта в теннисном клубе Аustralian Open, у вас есть возможность наблюдать за лучшими игроками мира в тренировочных матчах и благотворительных инициативах», — говорится в заявлении.

А держать как Джоковича, так и мир в неведении — вполне себе стратегия по сохранению внимания к турниру. Тем более когда в контекст вплетена битва с Рафой Надалем за величие: сравняется ли серб с испанцем по победам на ТБШ или №2 в мире только укрепит своё преимущество?

Да, Джоковича лишили как минимум шести тысяч очков в 2022-м: победа на Уимблдоне не принесла ему в рейтинг ничего, забанили серба на АО и US Open — и это помимо американского турне до грунтового сезона, куда Ноле также не пустили. Но даже в таких условиях он сумел квалифицироваться на Итоговый — пятым после Карлоса Алькараса, Рафаэля Надаля, Стефаноса Циципаса и Каспера Рууда — он поедет в Турин за шестым трофеем.