«Очень люблю Россию». Топовая теннисистка рискнула нанять Турсунова, несмотря на санкции?

Трансферный рынок в теннисе иногда шокирует новостями. Тем более если главные герои «сделки» — россиянин и молодая сенсация Британии в непростой мировой обстановке. Но тандем продержался недолго — пара пыталась наладить контакт с июля 2022 года, а несколько дней назад стало известно о расставании. Новая подопечная Турсунова — теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич. Пруф с первой тренировки ребят перед «Мастерсом» в Гвадалахаре слили в сеть, на видео они отрабатывают приём подачи.

Почему расстались Турсунов и Радукану?

Эмма Радукану покинула Турсунова или же сам Дмитрий не захотел работать с окружением девушки? Неясно, ведь обе стороны пока не комментировали ситуацию. А из официальных источников было понятно лишь одно: россиянин нашёл новую подопечную — видимо, Белинду.

Возможно, на их разрыв повлияли несколько факторов. Первая важная деталь: семья девушки. Спортсменка не принимает решений без родителей, в частности отца. Ян — и папа, и менеджер, и первое лицо в команде. Он до сих пор согласовывает или отвергает тех, кто ему не по нраву. Вторая причина — гражданство. Хоть Дмитрий давно не живёт в России, параллели есть. Британские политики за лишь этот факт давили на Эмму через медиа. В The Telegraph бушевали с загом: «Эмма Радукану рискует вызвать споры из-за сотрудничества с русским». А бан россиян на Уимблдоне и неявка на Кубок Лэйвера Даниила Медведева — а его туда приглашали — ярчайшая иллюстрация отношений. К тому же, когда Турсунов тренировал Анетт Контавейт, та признавалась, что рассталась с ним лишь потому, что ему не стали давать визы, а следовательно, и путешествия по турнирам оказались невозможны.

Эмма Радукану и Дмитрий Турсунов на тренировке Фото: Julian Finney/Getty Images

А может, Дмитрий и Эмма просто не подошли друг другу. Не было той «химии», как у многих пар в про-туре: Жиля Сервара и Даниила Медведева, некогда успешных Тони и Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Горана Иванишевича. Так что, возможно, особую связь Турсунов наладит с Белиндой.

Влияние Мартины Хингис и камбэк года

Ещё с детства родители верили в потенциал дочери. Впрочем, как и её будущий менеджер, друг отца. Марсель Ниедерер – тот самый папин приятель – в начале нулевых выступил первым инвестором карьеры Бенчич. Сделав состояние на экспорте кофе в Россию, он передал семье Бенчич стартовый капитал — тогда у отца и появилась возможность ездить с дочерью по турнирам. В случае перехода Белинды в профессионалы Ниедерер должен был стать её агентом, что и произошло.

Белинда Бенчич Фото: Sarah Stier/Getty Images

В её теннисной жизни были лишь три тренера, так что не сказать, что Дмитрий может стать очередным — в семье девушки трепетно подходят к выбору. Ещё на старте ей помогали Мартина Хингис и её мама Мелани Молитор, но её основным коучем всегда оставался отец, для которого теннис стал хобби. С дочерью Иван начал играть, когда ей было четыре, и первый год они тренировали в основном координацию и чувство мяча. 14 лет спустя Белинда оказалась близка к дебюту в десятке, так что обыгрывала папу одной лишь левой. Опыта профессионального хоккеиста Лиги А в Швейцарии Ивану стало не хватать, тогда-то и подключился Себастьян Сакс в связке с её молодым человеком, экс-футболистом Мартином Хромковичем, который помогал с фитнесом.

Белинда уже давно в про-туре — два юниорских титула на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» в 2013-м послужили отличным плацдармом для скачка. Так что мир заговорил о ней в 2015 году, когда 18-летняя швейцарка взяла свой самый большой титул — в Торонто в финале она обыграла Серену Уильямс. Тогда же случилась победа в Истбурне.



При всём потенциале и игре девушке мешали травмы — операция на запястье в 2017-м скорректировала её планы по завоеванию тура: она выпала на пять месяцев и рухнула в WTA туре на 300-ю позицию. Так что следующий турнир она взяла лишь в Дубае 2019-го, дубль же оформила в Москве, а в 2022-м напомнила о себе в Чарльстоне, переиграв набравшую ход Онс Жабер — там и заполучила шестой титул в карьере WTA и титул «Камбэк года». Отличилась Белинда и на Олимпиаде в Токио — взяла золото одиночки и серебро в паре.

«Люблю кухню, Санкт-Петербург и Россию»

Так что вспомнить опыт 2020-го, когда Белинда впервые стала № 4 в WTA, поможет только реальная перезагрузка. А Дмитрий как молодой и неискушённый до больших побед тренер сможет помочь — хотя бы свежим взглядом оценить игру швейцарки и дать совет. Цель пока ещё возможного партнёрства — усилить сильные стороны и поработать над минусами — движением на задней линии.

Белинда Бенчич на Spb Open Фото: Формула ТХ

И то, что он россиянин, нисколько не смущает девушку. Ведь с этой страной Белинду связывают приятные воспоминания — лишь на турнир в Санкт-Петербурге швейцарка прилетала пять раз. На одной из послематчевых пресс-конференций она призналась в трепетных чувствах к городу и местной кухне.

«Я очень люблю Санкт-Петербург и Россию в целом. Здесь я испытываю сказочные ощущения: снег, сильный мороз… Мне это очень нравится, как и культура, история этих мест. Конечно, хочу посетить Эрмитаж. Может быть, это место № 1 в списке тех, в которых я хочу здесь побывать. Также люблю русскую кухню. Больше всего нравятся сырники. Это заметно по фигуре. Нет, на самом деле я в неплохой форме, но иногда фитнес-тренер говорит, чтобы я не ела их слишком много. Так что сейчас я должна воспользоваться возможностью поесть сырники, пока нахожусь в России».

Дмитрий Турсунов на тренировке Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Чувство корта и тактическая вариативность Бенчич — основное оружие. Как и её соотечественница Мартина Хингис, Белинда может перехитрить соперниц лишь запутанными комбинациями. Помогает и подача девушки, которая позволяет выбить соперницу с корта и получить позиционное преимущество. А ударом справа на высоком мяче она может легко менять направление движения, что часто помогает ей удивить коллег. В свои 25 у Белинды большое поле для экспериментов и огромное желание вернуться в топ-5 женского тура. А Турсунов не раз доказывал, что может довести теннисистку до второй ракетки мира. Здесь уже промах Контавейт и Соболенко, что они отказались от дальнейшего с ним сотрудничества.