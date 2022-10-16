Рублёв завоевал свой 12-й титул! А в Чемпионской гонке он уже наступает на пятки Медведеву

На второй неделе октября проходили два новых турнира ATP-250 – в Хихоне и Флоренции. И в обоих до решающего матча добрались первые номера посевов – россиянин Андрей Рублёв в Испании и канадец Феликс Оже-Альяссим в Италии. Андрей по пути к финалу обыграл белоруса Илью Ивашко, американца Томми Пола (пятый номер посева) и чемпиона US Open – 2020 – австрийца Доминика Тима, пытающегося вернуться на былые позиции. Для россиянина это четвёртый за сезон решающий матч на уровне ATP, и три предыдущих – в Марселе, Дубае и Белграде – он выиграл. Что касается Оже-Альяссима, то он во Флоренции прошёл немца Оскара Отте, американца Брэндона Накашиму (8) и итальянца Лоренцо Музетти (3). Для Феликса это уже 11-й в карьере финал, и только в одном до этого он выиграл – в Роттердаме-2022.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» прокомментировал выход Рублёва в финал: «Доминик по дороге в полуфинал обыграл хороших игроков. Однако сейчас уровень Тима — это не тот уровень, когда он был в десятке. Но даже тогда Рублёв его всё равно обыгрывал. Андрей сейчас находится в хорошей форме, играет достаточно быстро, неожиданно, и Доминик после своей травмы не совсем готов играть против таких соперников. Безусловно, это хорошая победа для Рублёва и хороший результат для Тима. Доминик выглядит сейчас гораздо стабильнее, он постепенно возвращается в большой теннис. Игра сегодня была достаточно интригующая и равная. Чуть-чуть Рублёв выглядел лучше, потому что не был травмирован, был в тренде и форме. Но не сказал бы, что для Андрея всё было так просто. Если Тим наберёт форму, то всей десятке и тому же Рублёву будет сложнее его обыграть».

Любопытно, что и Рублёв, и Оже-Альяссим, помимо борьбы за титул, на этой неделе сражались ещё и за важные очки в зачёт Чемпионской гонки ATP. На Итоговом чемпионате в Турине осталось всего три путёвки, и за них продолжается отчаянная борьба. Андрей, как и другой россиянин – Даниил Медведев, входит в первую группу претендентов. Кстати, попутно Рублёв улучшил на этой неделе свои позиции и в рейтинге 52 недель ATP. Сейчас россиянин является девятой ракеткой мира, а в ближайший понедельник, 17 октября, будет восьмым.

В соперники Рублёву по финалу Хихона достался 22-летний американец Себастьян Корда – сын чемпиона Australian Open – 1998 Петра Корды. Себастьян в мае этого года добрался до лучшего пока для себя 30-го места в рейтинге ATP, завоевал титул в Парме-2021 и был финалистом Next Generation ATP Finals – 2021, уступив тогда нынешнему лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу. В активе Корды-младшего до турнира в Хихоне-2022 было три победы над действующими игроками топ-10 – над Диего Шварцманом (девятая ракетка мира на тот момент) в Майами-2021, Роберто Баутиста-Агутом (10) в Галле-2021 и Феликсом Оже-Альяссимом (10) в Эшториле-2022. Андрей и Себастьян пересекались до этого лишь однажды – в 1/4 финала Майами-2021 победу праздновал россиянин. На данный момент Корда является 47-й ракеткой мира.

Андрей в финальном поединке, в отличие от предыдущих матчей турнира, выглядел очень уверенным и спокойным. Было видно, что Рублёву играть с Кордой очень комфортно. Американец очень старался, но Андрей всё время был чуть лучше, чуть быстрее, чуть точнее. В четвёртом гейме Рублёв добился брейка и повёл 3:1, а в концовке партии взял ещё одну подачу соперника – 6:2 за 35 минут. Во второй партии Корда продержался на пару геймов дольше, но всё же позволил Рублёву сделать брейк – 4:2. Небольшие проблемы у Андрея возникли только во время подачи на титул. Он упустил тройной матчбол, при этом после каждой ошибки он не ругал себя, не бил ракеткой по ногам, а просто улыбался. Россиянин понимал, что победная точка – это только вопрос времени, и действительно, с четвёртой попытки он её поставил – 6:2, 6:3.

Так Андрей Рублёв выиграл свой четвёртый финал из четырёх за сезон и завоевал 12-й титул в карьере. Любопытно, что на турнирах низшей категории ATP-250 в этом году россиянин сыграл четыре раза – трижды стал чемпионом и ещё один раз дошёл до 1/2 финала в Бостаде. Был Андрей заявлен ещё на один «250-ник» — в Неаполе на следующей неделе, но снялся. Дальше у Рублёва в планах только ATP-500 в Вене и «Мастерс» в Париже, и победа в Хихоне существенно улучшила шансы россиянина на попадание в заветную «Восьмёрку» в Турине. Сейчас он практически наступает на пятки идущему на пятом месте в Чемпионской гонке ATP Даниилу Медведеву – между ними будет всего 115 очков. Так что Рублёву даже по силам обогнать товарища по сборной ещё до Турина.