«Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери

«Я очень взволнован, нас ждёт новая жизнь. Надеюсь, я буду крутым папочкой», — говорил он в интервью Tennis Channel. Что ж, с таким подходом Гаэлю точно не стоит беспокоиться: его девочка всегда будет окружена заботой и любовью!