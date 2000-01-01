Яркие вечерние наряды лучших теннисисток в Мексике
В Гвадалахаре прошла вечеринка перед последним в сезоне турниром.
Бьянка Андрееску (Канада)
Людмила Самсонова (Россия)
Шелби Роджерс (США)
Белинда Бенчич (Швейцария)
Петра Квитова (Чехия)
Мария Саккари (Греция)
Слоан Стивенс (США)
Марта Костюк (Украина)
Айла Томлянович (Австралия)
Катержина Синякова (Чехия)
Ализе Корне (Франция)
Барбора Крейчикова (Чехия)
Бетани Маттек-Сэндс (США)
Эжени Бушар (Канада)
Красавицы-теннисистки! В Мексике прошла вечеринка перед последним турниром сезона
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