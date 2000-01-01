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Яркие вечерние наряды лучших теннисисток в Мексике
Яркие вечерние наряды лучших теннисисток в Мексике
В Гвадалахаре прошла вечеринка перед последним в сезоне турниром.
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Бьянка Андрееску (Канада)
Бьянка Андрееску (Канада)
Людмила Самсонова (Россия)
Людмила Самсонова (Россия)
Шелби Роджерс (США)
Шелби Роджерс (США)
Белинда Бенчич (Швейцария)
Белинда Бенчич (Швейцария)
Петра Квитова (Чехия)
Петра Квитова (Чехия)
Мария Саккари (Греция)
Мария Саккари (Греция)
Слоан Стивенс (США)
Слоан Стивенс (США)
Марта Костюк (Украина)
Марта Костюк (Украина)
Айла Томлянович (Австралия)
Айла Томлянович (Австралия)
Катержина Синякова (Чехия)
Катержина Синякова (Чехия)
Ализе Корне (Франция)
Ализе Корне (Франция)
Барбора Крейчикова (Чехия)
Барбора Крейчикова (Чехия)
Бетани Маттек-Сэндс (США)
Бетани Маттек-Сэндс (США)
Эжени Бушар (Канада)
Эжени Бушар (Канада)
Красавицы-теннисистки! В Мексике прошла вечеринка перед последним турниром сезона
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