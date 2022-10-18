Самсонова сделала 1-й шаг! В Мексике сражаются за последние места на Итоговом турнире WTA

На оставшиеся пять путёвок претендуют аж 16 теннисисток, и среди них – три россиянки. А вот Александрова уже выбыла. Изучаем расклады.

Женский сезон завершается крупным турниром WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), где сетка рассчитана на 56 участниц, а призовой фонд составляет $ 2,5 млн. Помимо борьбы за титул и 900 рейтинговых очков, теннисистки сражаются за последние места на «Итоговой восьмёрке», которая в этом году пройдёт в американском Форт-Уэрте. Это новый турнир, который появился в календаре, чтобы заполнить паузу, образовавшуюся в конце сезона из-за отсутствия группы китайских соревнований. Напомним, Итоговый турнир переехал в Шэньчжэнь с 2019-го на 10 лет. Однако из-за пандемии коронавируса все соревнования в Китае не проводятся уже три сезона. В прошлом году Гвадалахара временно приняла Итоговый, опыт был признан удачным, и мексиканским организаторам был отдан в этом году WTA-1000, а Итоговый отправился в штат Техас.

К старту нового турнира в Гвадалахаре путёвки на Итоговый чемпионат WTA завоевали только три теннисистки – Ига Свёнтек, Онс Жабер и Джессика Пегула. Свёнтек и Жабер решили пропустить Гвадалахару, а вот Пегула посеяна в Мексике под третьим номером.

Плотность в Чемпионской гонке WTA такая большая, а очков в Гвадалахаре разыгрывается так много (900 за победу), что на оставшиеся пять мест в восьмёрке сильнейших претендуют даже теннисистки, не входящие в топ-20. Правда, две спортсменки из этой группы уже досрочно завершили сезон – румынка Симона Халеп и эстонка Анетт Контавейт. Так что претенденток на эти заветные пять путёвок в Форт-Уэрт перед стартом Гвадалахары было 17.

Чемпионская гонка WTA на 17 октября 2022 года



1. Швёнтек (Польша)*– 10335 очков

2. Жабер (Тунис)* – 4555

3. Пегула (США)* – 3417

4. Гауфф (США) – 3082

5. Соболенко – 2970

6. Гарсия – 2896

7. Касаткина (Россия) – 2885

8. Халеп (Румыния)** – 2661

9. Кудерметова (Россия) – 2606

10. Саккари (Греция) – 2537

11. Бадоса (Испания) – 2363

12. Бенчич (Швейцария) – 2360

13. Кис (США) – 2313

14. Коллинз (США) – 2182

15. Контавейт (Эстония)** – 2093

16. Хаддад-Майя (Бразилия) – 2050

17. Квитова (Чехия) – 2038

18. Александрова (Россия) – 1910

19. Остапенко (Латвия) – 1882

20. Крейчикова (Чехия) – 1849

21. Рыбакина (Казахстан) – 1830

22. Самсонова (Россия) – 1806.



* — квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

** — досрочно завершила сезон

Отметим, что в числе этих 17 претенденток были четыре россиянки – Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Кроме них в сетку попали ещё три наши девушки – Анна Калинская, Анастасия Потапова и Элина Аванесян (LL). Касаткина и Кудерметова как высоко сеянные начнут турнир со второго круга. А вот три россиянки уже вступили в борьбу в понедельник.

20-летняя Элина Аванесян в последний момент оказалась в основной сетке. Как лаки-лузер она заменила китаянку Чжан Шуай. В сопернице Элине досталась опытная белоруска Виктория Азаренко, которая за полтора часа добилась успеха – 6:4, 6:2. Не смогла преодолеть стартовый барьер и Екатерина Александрова, которая в двух сетах уступила колумбийке Марии Осорио-Серрано – 4:6, 6:7 (8:10). Таким образом, Екатерина выбыла из борьбы за попадание в Форт-Уэрт, и на этом сезон для неё закончился.

А вот Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире. Россиянке в качестве первой соперницы досталась 37-летняя Кайя Канепи из Эстонии, находящаяся сейчас на 29-м месте рейтинга WTA. Ранее теннисистки встречались дважды, и в обоих случаях успех был на стороне Людмилы – на Уимблдоне-2021 и в Вашингтоне-2022. В первом сете преимущество Самсоновой было неоспоримым – 6:1. Россиянка блестяще подавала, диктовала условия в розыгрышах, а Канепи за ней не успевала. А вот начало второго сета осталось за эстонкой – она повела 3:1. Людмила сразу же прибавила и сравняла счёт – 3:3. После этого девушки уверенно держали свою подачу, дело шло к тай-брейку, но Самсонова добилась ещё одного брейка и победила – 6:1, 7:5.

Дальше Людмиле играть со вторым номером посева Ариной Соболенко, которая тоже претендует на «Восьмёрку». Добавим, что шансы Самсоновой попасть в Форт-Уэрт пока минимальны. Для этого ей надо не просто завоевать титул в Гвадалахаре, но и рассчитывать на то, что большинство претенденток сойдут с дистанции на ранней стадии. Отметим, что в борьбу также успешно вступили Петра Квитова и Белинда Бенчич. Так что перед вторым днём соревнований после поражения Александровой претенденток на пять путёвок осталось не 17, а 16. В ночь на среду свой первый матч на турнире проведёт первая ракетка России Дарья Касаткина. Её поединок с китаянкой Чжу Линь начнётся примерно в 2:30 ночи по московскому времени. Будем следить.