Самсонова сделала 1-й шаг! В Мексике сражаются за последние места на Итоговом турнире WTA

Женский сезон завершается крупным турниром WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), где сетка рассчитана на 56 участниц, а призовой фонд составляет $ 2,5 млн. Помимо борьбы за титул и 900 рейтинговых очков, теннисистки сражаются за последние места на «Итоговой восьмёрке», которая в этом году пройдёт в американском Форт-Уэрте. Это новый турнир, который появился в календаре, чтобы заполнить паузу, образовавшуюся в конце сезона из-за отсутствия группы китайских соревнований. Напомним, Итоговый турнир переехал в Шэньчжэнь с 2019-го на 10 лет. Однако из-за пандемии коронавируса все соревнования в Китае не проводятся уже три сезона. В прошлом году Гвадалахара временно приняла Итоговый, опыт был признан удачным, и мексиканским организаторам был отдан в этом году WTA-1000, а Итоговый отправился в штат Техас.
К старту нового турнира в Гвадалахаре путёвки на Итоговый чемпионат WTA завоевали только три теннисистки – Ига Свёнтек, Онс Жабер и Джессика Пегула. Свёнтек и Жабер решили пропустить Гвадалахару, а вот Пегула посеяна в Мексике под третьим номером.
Плотность в Чемпионской гонке WTA такая большая, а очков в Гвадалахаре разыгрывается так много (900 за победу), что на оставшиеся пять мест в восьмёрке сильнейших претендуют даже теннисистки, не входящие в топ-20. Правда, две спортсменки из этой группы уже досрочно завершили сезон – румынка Симона Халеп и эстонка Анетт Контавейт. Так что претенденток на эти заветные пять путёвок в Форт-Уэрт перед стартом Гвадалахары было 17.
1. Швёнтек (Польша)*– 10335 очков
2. Жабер (Тунис)* – 4555
3. Пегула (США)* – 3417
4. Гауфф (США) – 3082
5. Соболенко – 2970
6. Гарсия – 2896
7. Касаткина (Россия) – 2885
8. Халеп (Румыния)** – 2661
9. Кудерметова (Россия) – 2606
10. Саккари (Греция) – 2537
11. Бадоса (Испания) – 2363
12. Бенчич (Швейцария) – 2360
13. Кис (США) – 2313
14. Коллинз (США) – 2182
15. Контавейт (Эстония)** – 2093
16. Хаддад-Майя (Бразилия) – 2050
17. Квитова (Чехия) – 2038
18. Александрова (Россия) – 1910
19. Остапенко (Латвия) – 1882
20. Крейчикова (Чехия) – 1849
21. Рыбакина (Казахстан) – 1830
22. Самсонова (Россия) – 1806.
* — квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA
** — досрочно завершила сезон
Отметим, что в числе этих 17 претенденток были четыре россиянки – Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Кроме них в сетку попали ещё три наши девушки – Анна Калинская, Анастасия Потапова и Элина Аванесян (LL). Касаткина и Кудерметова как высоко сеянные начнут турнир со второго круга. А вот три россиянки уже вступили в борьбу в понедельник.
20-летняя Элина Аванесян в последний момент оказалась в основной сетке. Как лаки-лузер она заменила китаянку Чжан Шуай. В сопернице Элине досталась опытная белоруска Виктория Азаренко, которая за полтора часа добилась успеха – 6:4, 6:2. Не смогла преодолеть стартовый барьер и Екатерина Александрова, которая в двух сетах уступила колумбийке Марии Осорио-Серрано – 4:6, 6:7 (8:10). Таким образом, Екатерина выбыла из борьбы за попадание в Форт-Уэрт, и на этом сезон для неё закончился.
А вот Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире. Россиянке в качестве первой соперницы досталась 37-летняя Кайя Канепи из Эстонии, находящаяся сейчас на 29-м месте рейтинга WTA. Ранее теннисистки встречались дважды, и в обоих случаях успех был на стороне Людмилы – на Уимблдоне-2021 и в Вашингтоне-2022. В первом сете преимущество Самсоновой было неоспоримым – 6:1. Россиянка блестяще подавала, диктовала условия в розыгрышах, а Канепи за ней не успевала. А вот начало второго сета осталось за эстонкой – она повела 3:1. Людмила сразу же прибавила и сравняла счёт – 3:3. После этого девушки уверенно держали свою подачу, дело шло к тай-брейку, но Самсонова добилась ещё одного брейка и победила – 6:1, 7:5.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Дальше Людмиле играть со вторым номером посева Ариной Соболенко, которая тоже претендует на «Восьмёрку». Добавим, что шансы Самсоновой попасть в Форт-Уэрт пока минимальны. Для этого ей надо не просто завоевать титул в Гвадалахаре, но и рассчитывать на то, что большинство претенденток сойдут с дистанции на ранней стадии. Отметим, что в борьбу также успешно вступили Петра Квитова и Белинда Бенчич. Так что перед вторым днём соревнований после поражения Александровой претенденток на пять путёвок осталось не 17, а 16. В ночь на среду свой первый матч на турнире проведёт первая ракетка России Дарья Касаткина. Её поединок с китаянкой Чжу Линь начнётся примерно в 2:30 ночи по московскому времени. Будем следить.
- 18 октября 2022
-
11:13
-
11:01
-
10:01
-
09:55
-
09:26
-
07:43
-
03:13
-
00:40
-
00:16
- 17 октября 2022
-
23:41
-
23:19
-
23:09
-
22:16
-
22:01
-
21:48
-
21:33
-
21:28
-
20:47
-
20:37
-
20:27
-
20:19
-
19:54
-
19:45
-
19:13
-
18:36
-
18:22
-
17:36
-
17:35
-
17:10
-
16:51
-
16:06
-
15:50
-
14:51
-
14:14
-
13:23