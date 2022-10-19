Касаткина всё ближе к «Восьмёрке»! В Мексике выбывают претендентки на Итоговый чемпионат

На стартовавшем в Гвадалахаре турнире WTA-1000 главное внимание приковано, прежде всего, к теннисисткам, которые борются за оставшиеся путёвки на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте (Техас, США). До начала соревнования на пять вакантных мест претендовало аж 17 спортсменок, среди которых было четыре россиянки – Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Но после первого дня из борьбы выбыла россиянка Александрова, зато успешно начала турнир Самсонова.

В итоге ко вторнику россиянок среди претенденток на попадание в Форт-Уэрт осталось три. И это, конечно же, огромное достижение, поскольку наших теннисисток в Восьмёрке сильнейших не было уже много лет. Последний раз участницей Итогового была Светлана Кузнецова в 2016 году. И вот теперь снова появились неплохие шансы у наших девушек попасть в число избранных.

Стоит добавить, что в сетке Гвадалахары кроме уже упомянутых Александровой, Кудерметовой, Касаткиной и Самсоновой от России значились ещё три теннисистки и каждая уже сыграла по одному поединку. Элина Аванесян (LL) в понедельник проиграла белоруске Виктории Азаренко, Анастасия Потапова во вторник уступила итальянке Элизабетте Коччаретто (Q), а вот Анна Калинская вмешалась в борьбу претенденток на Итоговый и преподнесла сенсацию, выбив из сетки чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову (9-й номер посева). Таким образом, занимающая сейчас 73-е место в рейтинге WTA Калинская прервала 9-матчевую беспроигрышную серию Крейчиковой. Напомним, что теннисистка из Чехии не так давно выиграла два турнира WTA за две недели – в Таллине и Остраве. Для 23-летней Калинской в этом сезоне это уже третий успех в поединке с представительницей топ-20 после побед над Каролиной Плишковой в Майами и Симоной Халеп в Вашингтоне.

Кроме Крейчиковой во вторник выбыли из борьбы ещё две претендентки на попадание в финальную восьмёрку. Бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (11-й номер посева) остановила Катержина Синякова, а Петра Квитова (16) уже в рамках 2-го круга уступила Бьянке Андрееску, ведя 1:0 по сетам. Канадская теннисистка так прокомментировала свою волевую победу: «Первый сет просто прошёл мимо меня. Петра наносила мощные удары, её подача была очень эффективной, а я чувствовала, что к концу первого сета эмоции взяли верх надо мной. Но я пришла в норму. Я просто хотела, чтобы она играла как можно дольше, старалась использовать её подачу в свою пользу и оказывала давление на её приём. Думаю, что у меня это действительно хорошо получилось. Я просто сражалась – соревноваться очень здорово».

Главным матчем для поклонников российского тенниса в этот день был, конечно же, поединок 1-й ракетки России Дарьи Касаткиной (7-й номер посева) с китаянкой Чжу Линь, занимающей 69-е место в рейтинге WTA. В этом году Дарья завоевала два титула – в Сан-Хосе и Гранби, а на «Ролан Гаррос» добилась своего лучшего пока результата на «Шлемах» — 1/2 финала. Сейчас Касаткина уверенно стоит в десятке Чемпионской гонки WTA и для попадания в Форт-Уэрт, чтобы не зависеть от результатов соперниц, ей надо пробиться в полуфинал Гвадалахары.

Как высоко сеяная Дарья начала турнир со 2-го круга и не испытала никаких проблем в матче с китаянкой. Касаткина быстро повела 5:0, но добиться баранки не смогла и отдала сопернице один гейм в сете – 6:1. Вторая партия была более напряжённой. Начало превратилось в парад брейков. Пять геймов подряд девушки отдавали свои подачи, и только при счёте 3:2 россиянка ушла в отрыв, после чего завершила поединок в свою пользу – 6:1, 6:2 за 1 час 17 минут.

Теперь у Дарьи в среду будет день отдыха, а в четверг в рамках 3-го круга она сразится с победительницей пары Мертенс – Калинская. После второго дня соревнований круг претенденток на 5 путёвок в Форт-Уэрт сократился до 13.

Положение в Чемпионской гонке WTA на утро 19 октября 2022 года:



1. Швёнтек (Польша) * – 10335 очков

2. Жабер (Тунис) * – 4555

3. Пегула (США) * – 3417

4. Гауфф (США) – 3082

5 (+1). Гарсия (Франция) – 2896

6 (-1). Соболенко (Беларусь) – 2970

7. Касаткина (Россия) – 2935

8. Халеп (Румыния) ** – 2661

9 (+1). Саккари (Греция) – 2641

10 (-1). Кудерметова (Россия) – 2606

11 (+2). Кис (США) – 2372

12. Бенчич (Швейцария) – 2365

13 (-2). Бадоса (Испания) – 2363

14. Коллинз (США) – 2242

15 (+2). Квитова (Чехия) *** – 2097

16 (-1). Контавейт (Эстония) ** – 2093

17 (-1). Хаддад-Майя (Бразилия) *** – 2050

18 (+1). Остапенко (Латвия) – 1941

19 (-1). Александрова (Россия) *** – 1910

20 (+2). Самсонова (Россия) – 1865

21. Рыбакина (Казахстан) – 1860

22 (-2). Крейчикова (Чехия) *** – 1850

* — квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

** — досрочно завершила сезон

*** — проиграла в Гвадалахаре

В среду в борьбу вступит Вероника Кудерметова (8), которая померится силами с хорваткой Донной Векич (WC). Свой второй матч проведёт Людмила Самсонова, которой будет противостоять Арина Соболенко (2).