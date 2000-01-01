Обещала стать великой. Куда пропала главная соперница Шараповой?

«Моя мама до 11 лет заботилась о нас обеих. Мария приходила к нам ночевать, потому что ей было одиноко. Когда мы начали играть юниорские турниры, её отец сделал всё, чтобы дружбы между нами не было, потому что у нас у каждой появились свои цели», — рассказывала Головин изданию L’Équipe.