На 3 путёвки 7 претенденток! Победа Кудерметовой выбила Самсонову из гонки за «Восьмёрку»

Начало третьего игрового дня на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре с призовым фондом $ 2,5 млн выдалось сенсационным. Россиянка Людмила Самсонова, занимающая 22-е место в рейтинге 52 недель WTA выбила из сетки вторую ракетку турнира Арину Соболенко. Это была первая в карьере победа Самсоновой над теннисисткой из топ-5. Матч получился непростым. Девушки сражались три сета. В итоге Соболенко подвели 11 двойных ошибок.

Отметим, что на турнире в Гвадалахаре идёт борьба не только за титул, рейтинговые очки и призовые, но и за оставшиеся путёвки на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Форт-Уэрте. До начала турнира на пять вакантных мест в заветной «Восьмёрке» претендовали сразу 17 теннисисток. Среди них было четыре россиянки – Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. К началу третьего игрового дня из гонки выбыли четыре спортсменки, которые проиграли свои матчи – Александрова, чешки Барбора Крейчикова и Петра Квитова, бразильянка Хаддад-Майя. Поражение Соболенко пока не выбило её из гонки, но зато привело к тому, что ещё две теннисистки квалифицировались на Итоговый чемпионат. Эти путёвки получили американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия. А свободных мест осталось только три.

В среду кроме Самсоновой играла ещё одна представительница России, претендующая на «Финальную восьмёрку» — Вероника Кудерметова встречалась с Донной Векич из Хорватии. Для нашей теннисистки, как высоко сеяной, матч второго круга был первым на турнире, а вот Донна, получившая уайлд-кард, уже сыграла поединок с Лаурой Пигосси из Бразилии. Перед поединком с Вероникой хорватка сказала: «Дальше у меня непростой матч с Кудерметовой. Она сейчас очень хорошо играет. Знаю, что она борется за попадание на Итоговый чемпионат. Я постараюсь её остановить ради себя и ради своих подруг, которые идут за ней в гонке и точно желают мне победы».

Теннисистки до этого встречались трижды и счёт был 2-1 в пользу россиянки, которая выиграла их последний матч на US Open – 2022. Поначалу Донна смогла создать небольшой отрыв – повела со счётом 3:1. Но Вероника тут же вернула брейк – 3:2, а в концовке партии взяла ещё одну подачу соперницы – 6:4. Во втором сете девушки довольно долго контролировали свои геймы, однако, когда дело приближалось к тай-брейку, Кудерметова всё-таки смогла забрать чужую подачу и довести матч до победы – 6:4, 7:5.

Победа Кудерметовой подняла её на 8-е месте в Чемпионской гонке WTA, позволила набрать 2710 рейтинговых очков и, к сожалению, исключила из числа претенденток Людмилу Самсонову, которая теперь, даже если завоюет титул в Гвадалахаре, наберёт только 2705 очков и выше девятого места не поднимется. По этой же причине шансов на поездку в Форт-Уорт лишилась и Елена Рыбакина из Казахстана, которая, напомним, в этом году выиграла Уимблдон, но рейтинговых очков за это не получила.

Ну а вскоре Рыбакина ещё и проиграла Джессике Пегуле (3-й номер посева), упустив на тай-брейке третьего сета три матчбола. Сошли в этот день и с турнирной дистанции и выбыли из гонки за место в «Восьмёрке» ещё две претендентки – швейцарка Белинда Бенчич, которая теперь тренируется под руководством Дмитрия Турсунова, и испанка Паула Бадоса, из-за проблем со здоровьем снявшаяся в матче с Викторией Азаренко. Таким образом, к исходу третьего игрового дня Гвадалахары на три вакантных места в Форт-Уэрте осталось семь претенденток. Среди них две россиянки – Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Положение в Чемпионской гонке WTA на утро 20 октября 2022 года:



1. Cвёнтек (Польша)* – 10335 очков

2. Жабер (Тунис)* – 4555

3. Пегула (США)* – 3521

4. Гауфф (США)* – 3186

5 (+1). Гарсия (Франция)* – 3000

6 (-1). Соболенко (Беларусь)*** – 2970

7. Касаткина (Россия) – 2935

8 (+1). Кудерметова (Россия) – 2710

9 (-1). Халеп (Румыния)** – 2661

10. Саккари (Греция) – 2641

11 (+2). Кис (США) – 2417

12. Бенчич (Швейцария)*** – 2365

13 (-2). Бадоса (Испания)*** – 2363

14. Коллинз (США) – 2287

15 (+2). Квитова (Чехия)*** – 2097

16 (-1). Контавейт (Эстония)** – 2093

17 (-1). Хаддад-Майя (Бразилия)*** – 2050

18 (+1). Остапенко (Латвия) – 1986

19 (-1). Александрова (Россия)*** – 1910

20 (+2). Самсонова (Россия)**** – 1910

21. Рыбакина (Казахстан)*** – 1860

22 (-2). Крейчикова (Чехия)*** – 1850.



* — квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

** — досрочно завершила сезон

*** — проиграла в Гвадалахаре

**** — потеряла шансы попасть в «Восьмёрку»

В четверг пройдут все восемь матчей 3-го круга: Тревизан – Гауфф (5), Кудерметова (8) – Остапенко (12), Пегула (3) – Андрееску (SR), Боузкова – Самсонова, Стивенс – Гарсия (6), Коллинз (14) – Саккари (4), Касаткина (7) – Калинская и Азаренко – Кис (13). Отметим, что в сетке осталось ещё четыре россиянки, так что болеем за наших!