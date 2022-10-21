«Начинаю бороться за правду». Чемпионка двух «Шлемов» сдала положительный допинг-тест

Симона Халеп сдала положительный допинг-тест перед стартом US Open — 2022. Об этом сегодня она лично сообщила в социальных сетях, видимо, сама желая шокировать теннисных фанатов.
Симона Халеп на турнире в Токио
Фото: Vaughn Ridley/Getty Images
«Сегодня начинается самый трудный матч в моей жизни: я начинаю бороться за правду. <…>> Это стало большим шоком для меня. Я никогда не думала, чтобы жульничать, это противоречит моим ценностям. Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала этот препарат. Это не о титулах или деньгах, это о чести, о моей истории любви к теннису за последние 25 лет», — говорится в заявлении теннисистки.
В унисон с Халеп с официальным заявлением выступили в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA). 31-летнюю румынку временно отстранили от официальных игр женской ассоциации до выяснения обстоятельств и первых слушаний. По регламенту игроку направили предварительное уведомление о нарушении антидопингового правила — его она получила 7 октября.
В крови Симоны обнаружили роксадустат — запрещённое вещество, которое находится в той же категории, что и ЭПО в списке запрещённых ВАДА. Препарат стимулирует выработку эритропоэтина и гемоглобина — повышает производительность и выносливость. Также роксадустат эффективен для повышения и поддержания концентрации гемоглобина у пациентов с анемией при хронической болезни почек.
Согласно заявлению, результат пробы А подтвердила и проба В, которую теннисистка запросила сразу же после неприятного инсайда.
Сама же Халеп в письме уточнила, что в её тестах нашли роксадустат «в крайне небольшом количестве» и что она «никогда сознательно не принимала какое-либо запрещённое вещество».
Симона Халеп на Уимблдоне-2022
Фото: Vaughn Ridley/Getty Images
Халеп неожиданно объявила о досрочном завершении сезона 15 сентября (тогда же сделала операцию на носу) после US Open – 2022 — там она оступилась в первом же круге: проиграла украинке Дарье Снигур. Хотя и претендовала на Итоговый турнир WTA. Вряд ли в этом стоит искать тайный смысл, ведь румынка получила результат о положительном тесте значительно позже — 7 октября.
В этом году на счету теннисистки также победа в Торонто и выход в полуфинал Уимблдона, но 2022-й в конечном итоге заканчивается таким разочарованием.
- 21 октября 2022
-
19:35
-
19:16
-
18:52
-
18:05
-
17:55
-
17:47
-
17:35
-
17:25
-
17:05
-
16:48
-
16:06
-
15:02
-
13:01
-
10:06
-
09:01
-
08:53
-
08:03
-
08:00
-
07:49
-
07:26
-
05:33
-
03:05
-
02:30
-
00:56
- 20 октября 2022
-
22:13
-
21:00
-
20:30
-
20:20
-
19:20
-
19:00
-
18:34
-
17:23
-
16:21
-
15:37
-
15:33