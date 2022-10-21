«Начинаю бороться за правду». Чемпионка двух «Шлемов» сдала положительный допинг-тест

​​Симона Халеп сдала положительный допинг-тест перед стартом US Open — 2022. Об этом сегодня она лично сообщила в социальных сетях, видимо, сама желая шокировать теннисных фанатов.

Симона Халеп на турнире в Токио Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

«Сегодня начинается самый трудный матч в моей жизни: я начинаю бороться за правду. <…>> Это стало большим шоком для меня. Я никогда не думала, чтобы жульничать, это противоречит моим ценностям. Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала этот препарат. Это не о титулах или деньгах, это о чести, о моей истории любви к теннису за последние 25 лет», — говорится в заявлении теннисистки.

В унисон с Халеп с официальным заявлением выступили в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA). 31-летнюю румынку временно отстранили от официальных игр женской ассоциации до выяснения обстоятельств и первых слушаний. По регламенту игроку направили предварительное уведомление о нарушении антидопингового правила — его она получила 7 октября.

В крови Симоны обнаружили роксадустат — запрещённое вещество, которое находится в той же категории, что и ЭПО в списке запрещённых ВАДА. Препарат стимулирует выработку эритропоэтина и гемоглобина — повышает производительность и выносливость. Также роксадустат эффективен для повышения и поддержания концентрации гемоглобина у пациентов с анемией при хронической болезни почек.

Согласно заявлению, результат пробы А подтвердила и проба В, которую теннисистка запросила сразу же после неприятного инсайда.

Сама же Халеп в письме уточнила, что в её тестах нашли роксадустат «в крайне небольшом количестве» и что она «никогда сознательно не принимала какое-либо запрещённое вещество».

Симона Халеп на Уимблдоне-2022 Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Халеп неожиданно объявила о досрочном завершении сезона 15 сентября (тогда же сделала операцию на носу) после US Open – 2022 — там она оступилась в первом же круге: проиграла украинке Дарье Снигур. Хотя и претендовала на Итоговый турнир WTA. Вряд ли в этом стоит искать тайный смысл, ведь румынка получила результат о положительном тесте значительно позже — 7 октября.

В этом году на счету теннисистки также победа в Торонто и выход в полуфинал Уимблдона, но 2022-й в конечном итоге заканчивается таким разочарованием.