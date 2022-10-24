Рублёв продолжил победную серию! Россиянин в Вене не проигрывает с 2020 года

Мужской теннисный сезон вышел на финишную прямую. Осталось провести две недели регулярных соревнований перед тем, как в Турине соберётся в полном составе сильнейшая восьмёрка, чтобы провести Итоговый чемпионат ATP. В последнюю неделю октября разыгрываются два турнира ATP-500 в Вене и Базеле, а потом все переедут в Париж, чтобы побороться за главный приз ATP Masters 1000. Именно на этих соревнованиях решится судьба последних трёх путёвок в Турин. Напомним, туда уже квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович. Группу претендентов возглавляют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Российские теннисисты распределились по двум «пятисотникам» следующим образом – три представителя топ-20 рейтинга ATP – Медведев, Рублёв и Карен Хачанов – отправились в столицу Австрии, а Аслан Карацев и Роман Сафиуллин – в квалификацию Базеля. Роман успешно преодолел предварительный раунд и вышел в основную сетку. А вот Аслан проиграл в последнем матче квалификации, но всё равно попал в основу как лаки-лузер, заменив снявшегося финалиста двух последних недель в Хихоне и Антверпене – американца Себастьяна Корду. Карацев уже сошёл с дистанции, уступив в двух сетах Александру Бублику из Казахстана – 3:6, 6:7. Сафиуллин встретится во вторник с Энди Марреем.

Медведев получил первый номер посева в Вене и начнёт борьбу только в среду. Его первым соперником стал Николоз Басилашвили из Грузии. Дальше эта пара выходит на лучшего теннисиста матча Доминик Тим (Австрия) – Томми Пол (США). Свой первый матч уже провёл Карен Хачанов, которому противостоял американец Джеффри-Джон Вулф, успешно преодолевший квалификацию. Карен сделал единственный брейк за весь матч и выиграл в двух сетах – 7:6, 7:5. Следующий соперник Хачанова определится в поединке Оскар Отте (Германия) – Даниэль Эванс (Великобритания). Отте стал лаки-лузером, заменив финалиста нового турнира в Неаполе Маттео Берреттини (восьмой номер посева в Вене).

Неделю назад Андрей Рублёв стал триумфатором турнира в Хихоне. После этого он должен был отправиться в Неаполь, но снялся с этого соревнования. Вот как сам россиянин объяснил это решение: «С Неаполя я снялся в первую очередь для того, чтобы отдохнуть перед последними и очень важными турнирами этого года. Что касается очков, то я не очень за этим слежу, но понимаю, что в плане Турина (где пройдёт Итоговый чемпионат ATP. — Прим. «Чемпионата») мне ещё ничего не гарантировано. Для меня всё будет решаться в Вене и Париже», — приводит слова Андрея Рублёва издание «Коммерсантъ».

Первым соперником Рублёва в Вене, где он стал чемпионом в 2020 году, а в 2021-м не играл, оказался аргентинец Диего Шварцман. Ранее теннисисты играли трижды, и счёт был 2-1 в пользу россиянина. Диего первенствовал на «Ролан Гаррос» – 2017, выиграв пятую партию со счётом 9:7. Но затем уже побеждал только Андрей – в Кубке Лэйвера и Сан-Диего-2021. В новом поединке Рублёв довольно быстро повёл с брейком – 3:1, контролировал свою подачу и пытался подобрать ключи к чужой. При этом каждую свою неудачу россиянин воспринимал очень болезненно, как будто это был главный розыгрыш матча. Андрей кричал, размахивал ракеткой и даже кусал её. При счёте 5:3 россиянин упустил два сетбола на приёме. А во время подачи на сет позволил сопернику заработать три брейк-пойнта, не без проблем отыграл их и поставил точку в партии – 6:4 за 53 минуты.

На старте второго сета Рублёв вцепился в подачу соперника, додавил его и повёл с брейком – 1:0. Этот успех вдохновил россиянина, он подал под ноль – 2:0 и слегка успокоился. Шварцман лишь смог размочить счёт в партии – 2:1, после чего Андрей забрал все оставшиеся геймы – 6:4, 6:1. Отметим, что у Рублёва продолжились две победные серии. С учётом титула в Хихоне, он выиграл пятый матч подряд. Кроме того, Андрей не проигрывает в Вене с 2020 года, поскольку в 2021-м он на турнир не приезжал.

Во втором круге Рублёв сразится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) – Тьяго Монтейро (Бразилия). Стоит добавить, что из-за большого количества сыгранных турниров в 2022 году очки в зачёт Чемпионской гонки ATP у Андрея начнут добавляться только с 1/2 финала.