«Не только я стал отцом в последние 2–3 недели!» Откровения Медведева перед матчами в Вене

Бывший первый номер мировой классификации Даниил Медведев не играл две недели на турнирах. И вот теперь россиянин возвращается, чтобы выступить на соревновании ATP-500 в Вене. Медведев пообщался с журналистами на пресс-конференции, а также дал видеоинтервью для официального сайта ATP. Предлагаем вашему вниманию самые интересные и откровенные высказывания Даниила.

Об отцовстве

«Всё очень хорошо. На самом деле в этот период, за последние 2–3 недели, не только я стал отцом. Рафа (Надаль), к примеру, тоже. И вообще в туре стало очень много родителей (Кроме Медведева и Надаля, в октябре отцом стал ещё и Гаэль Монфис. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, лично меня это отвлекать не будет. Я сохраняю мотивацию и буду делать всё, что в моих силах. Я буду стараться выкладываться по максимуму для дочери. Очевидно, что я часто буду вдали от дома, но я буду стараться брать с собой всю семью. Насчёт Австралии пока непонятно, посмотрим. Есть проблемы с визой жены, но мы постараемся», — приводит слова Даниила на пресс-конференции издание Ubitennis.

Также Медведев прокомментировал рождение дочери Алисы в интервью ATP-туру: «Это эмоции, которые, как мне казалось раньше, я не могу испытывать, по крайней мере, в таком объёме. Потому что я всё-таки в жизни холодный человек. Теперь же я понимаю – на самом деле я очень чувствительный. Очень много приятных эмоций! В то же время я хочу и дальше тренироваться, ездить по турнирам и делать всё, чтобы побеждать. В этом отношении ничего не меняется».

О травме, полученной на турнире в Астане

«Было растяжение. Не могу сказать, что лёгкое, скорее, среднее. Но я много работал, прежде всего с моим физио, за что ему большое спасибо. В субботу мне удалось потренироваться в полную силу, чтобы решить – стоит ли ехать в Вену. До этого я не был на 100% уверен. У меня не было никакой боли, так что я приехал в Австрию, потренировался, много бегал. Сейчас я готов», — сказал россиянин в видеоинтервью официальному сайту ATP.

О сезоне-2022

«Конечно, этот год был непростым по разным причинам: у меня была операция по удалению грыжи, и восстановление проходило непросто. Также в начале года был проигранный финал Открытого чемпионата Австралии, пусть разочарование от него и прошло. А теперь эта микротравма в Астане, которая грозила мне пропуском турниров. Я даже точно не знал, поеду ли в Вену. Впервые я тренировался на 100% лишь в субботу. Я обязан поблагодарить свою команду и физиотерапевта. В целом это был сложный год. Я проигрывал матчи с сильными соперниками, которые играли очень хорошо, например, как Кирьос на US Open. В общем, мои результаты не соответствовали статусу первой ракетки мира. Алькарас и Рууд добились большего, они заслуживают быть на вершине рейтинга», — признался Даниил на пресс-конференции в Вене.

О рейтинге

«В конце концов, рейтинг очень прост. Он отражает текущие результаты, поэтому я ничего не имею против того, что потерял первое место, это лишь логическое следствие. Теперь моя цель – завершить год как можно лучше. Однако главное – ни о чём не жалеть, оглядываясь назад.

Это правда, что в прошлом году я набрал много очков в конце сезона, и улучшить этот результат будет непросто. Я не делаю никаких подсчётов, но до конца года ещё можно разыграть очень много очков (500 за победу в Вене, 1000 – в Париже и 1500 – на Итоговом в Турине. – Прим. «Чемпионата»), так что теоретически возможно добиться очень много (смеётся)», — сказал Медведев на пресс-конференции.

О форме в конце сезона

«В Астане я провёл один из лучших турниров этого года по игре – наряду с ATP Cup и Australian Open. Мы с тренером всегда много обсуждаем, чтобы найти лучшее решение для моей игры. Причём в основном говорю я, потому что во время тренировок со мной трудно общаться (смеётся). В Астане мы нашли что-то, что отлично сработало. Попытаюсь и в Вене это воспроизвести. Я был рад, что обрёл форму, поэтому очень расстроился, когда на тай-брейке полуфинала с Джоковичем почувствовал, что потянул свою мышцу.

Последние два сезона я очень хорошо играл на «Мастерсе» в Париже и на Итоговом. И сейчас я приехал в Вену, чтобы набраться уверенности перед последними двумя турнирами сезона. Хочу показать свой лучший теннис», — заявил россиянин в видеоинтервью официальному сайту ATP.

О пропуске Кубка Лэйвера — 2022

«Это правда, что меня должны были вызвать на Кубок Лэйвера, но я не поехал не потому, что отказался от приглашения. У меня просто была проблема с визой для въезда в Англию (Кубок Лэйвера – 2022 проходил в Лондоне. – Прим. «Чемпионата»), и, чтобы никому не создавать проблем, я предпочёл не ехать», — сказал Даниил на пресс-конференции.

Об отсутствии флага

Как теннисисту мне повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта это сейчас гораздо сложнее. Мне кажется, хорошим решением для российских спортсменов могло бы стать выступление под олимпийским флагом или флагом АТР.