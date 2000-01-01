«Мне до сих пор стыдно». Как скандальный теннисист попал в тюрьму и чем он там занимается

Как игрок в покер стал тренером Джоковича

До 2017 года Беккер всё ещё держал себя в узде, хотя и был заядлым игроком в покер. Теннисист запустил Boris Becker TV, показывающий ролики о его жизни и карьере. Также он был комментатором на BBC, пока его не нанял в качестве тренера Новак Джокович.