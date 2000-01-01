«Мне до сих пор стыдно». Как скандальный теннисист попал в тюрьму и чем он там занимается

Как живёт и чем занимается Беккер в тюрьме
Совсем недавно Бориса считали одним из величайших теннисистов в истории, но теперь его имя ассоциируется лишь со скандалами и обвинительным приговором в суде. Как до этого дошло?!
Самый молодой победитель Уимблдона
Карьере Бориса Беккера может позавидовать любой теннисист. Всего немец выиграл 49 титулов в одиночном разряде, в том числе шесть — на турнирах «Большого шлема». В 1985 году спортсмен установил рекорд на Уимблдоне, став самым молодым игроком, победившим в финале (17 лет 7 месяцев и 15 дней).
Золото Олимпиады и звание первой ракетки мира
Помимо всего прочего, Беккер выиграл Олимпийские игры — 1992 в Барселоне в парном разряде и удерживал звание первой ракетки мира в течение двенадцати недель, что позволило ему неплохо заработать. За всю карьеру игрок получил $ 25 080 956 призовых.
Поражение, повлёкшее за собой громкий скандал
Увы, Борис стал известен не только благодаря выдающимся результатам, но и из-за многочисленных скандалов. Один из них произошёл на Уимблдоне-1999: теннисист, заливая горе от поражения, познакомился с Анжелой Ермаковой, ночь с которой перевернула всю его жизнь.
Спустя два года Беккер был ошарашен новостью, что у него есть дочь. Ермакова требовала денег за молчание о ребёнке, но, не получив ответа, рассказала обо всём жене Бориса Барбаре Фелтус. Последовал громкий бракоразводный процесс — спортсмен потерял связь с двумя сыновьями и лишился £ 10 млн.
Непризнанный ребёнок и огромная компенсация
Признавать Анну, так назвала дочь Анжела, Борис категорически отказывался, но, после того как тест ДНК показал его отцовство, изменил решение. В итоге суд обязал спортсмена перечислить Ермаковой £ 2 млн единоразово плюс платить по £ 25 тысяч ежемесячно на содержание ребёнка.
«Я хотел доказать, что Ермакова украла мою семенную жидкость, но потом решил, что это вызовет смех. Мне до сих пор стыдно, я всё ещё чувствую себя виноватым. Я изменил своей жене, и это стоило мне брака», — признавался теннисист.
Первое попадание в суд и условный срок
Разбирательство с любовницей и неумение управлять финансами довели легенду тенниса до тюрьмы. В 2002 году в Мюнхене Бориса осудили за уклонение от уплаты налогов, но дали условный срок. Урок не был усвоен. Беккер продолжал заниматься финансовыми махинациями.
Как игрок в покер стал тренером Джоковича
До 2017 года Беккер всё ещё держал себя в узде, хотя и был заядлым игроком в покер. Теннисист запустил Boris Becker TV, показывающий ролики о его жизни и карьере. Также он был комментатором на BBC, пока его не нанял в качестве тренера Новак Джокович.
От успешного наставника до банкрота
Под руководством немца серб полностью собрал «Карьерный шлем», выиграл шесть мэйджоров, 14 турниров серии «Мастерс» и два Итоговых чемпионата ATP. Казалось бы, Борису не о чем волноваться, но уже через год ему пришлось объявить себя банкротом из-за невыплаченного кредита на сумму € 3,6 млн.
Липовая должность в ЦАР и украденный паспорт
Позднее выяснилось, что Беккер сокрыл некоторые активы, а это было серьёзным нарушением. Спасти Бориса пытались адвокаты, утверждая, что у спортсмена есть дипломатический иммунитет в связи с должностью в ЦАР. Вот только она оказалась ненастоящей, а его паспорт — краденым.
Потерянные трофеи легендарного теннисиста
Беккер пытался достать деньги любым способом, даже устроил аукцион, где продавал свои трофеи, но четыре из них пропали, что также стало причиной для обвинения.
Сколько денег укрыл Беккер от государства?
В ходе следствия было доказано, что Борис передавал собственность стоимостью € 427 тысяч некоторым людям, скрывал дом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акции компании Breaking Data Corp. Всего Беккер утаил от государства более € 3 млн.
Тюремный срок спортсмена составил 2,5 года
В итоге присяжные в Королевском суде Южного Лондона признали спортсмена виновным. А судья приговорил теннисиста к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Теперь Борис ведёт спокойную размеренную жизнь за решёткой.
По словам его адвоката Оливера Мозера, Беккер может общаться с миром посредством телефонной связи. Также есть информация, что теннисист преподаёт в тюрьме особый вид йоги и медитации. Возможно, это научит его смирению.
«Мне до сих пор стыдно». Как скандальный теннисист попал в тюрьму и чем он там занимается
Читайте также
Кто из россиянок был в топ-10 рейтинга WTA
Касаткина и другие участницы Финала WTA — 2022
Кто из теннисистов принимал допинг
Забавные факты из жизни Андрея Рублёва
Чем сейчас занимается Татьяна Головин?
Яркие вечерние наряды лучших теннисисток в Мексике
Как Элина Свитолина стала мамой
Как Даниил Медведев впервые стал отцом
Какие травмы получал Даниил Медведев
Чем занимается Шарапова после завершения карьеры
Сколько заработала Радукану за последний год
Как Рафаэль Надаль стал отцом
Россиян полюбили на турнире в Астане
История личных встреч Медведева и Джоковича
Почему Рублёва обожают в Астане
За что Джокович любит Россию