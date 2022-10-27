Медведев выиграл битву чемпионов US Open! А зрителям за свист он показал забавный жест

На предпоследней неделе регулярного сезона мужского тура проходят турниры ATP-500 в Вене и Базеле. К четвергу все участники соревнований сыграли хотя бы по одному матчу, а кто-то и два. Россиян в Базеле после первого раунда не осталось, а вот в Вене стартовый барьер успешно прошли все трое – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Правда Хачанов в среду уже зачехлил ракетку, проиграв в рамках 2-го круга британцу Даниэлю Эвансу. Особое внимание было приковано к Медведеву, который возвращается в тур после травмы, полученной две недели назад в Астане. По словам россиянина, он полноценно не тренировался до субботы. Первый же матч после перерыва обнадёжил поклонников Даниила – всего за час он разгромил Николоза Басилашвили из Грузии.

У Медведева и Рублёва на турнире в Вене, помимо борьбы за титул, изначально была ещё одна цель – набрать как можно больше очков в зачёт Чемпионской гонки ATP, чтобы отобраться на Итоговый чемпионат в Турине, который пройдёт с 13 по 20 ноября. Напомним, туда уже пробились пять теннисистов – испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. На оставшиеся три путёвки в Турин претендовала целая группа игроков, которую и возглавляют наши ребята. Теоретические шансы оставались и у Карена Хачанова, но после поражения на этой неделе он выбыл из борьбы так же, как американец Фрэнсис Тиафо и хорват Марин Чилич.

Программу четверга на центральном корте в Вене открывал Андрей Рублёв (третий номер посева). Накануне россиянин признался, что не может не думать о своей позиции в Чемпионской гонке: «Конечно, я совру, если скажу, что не чувствую давления или об этом не думаю. Конечно, я держу это в голове 24 часа в сутки (смеётся). Но я надеюсь, что смогу с этим справиться, главное – сосредоточиться на себе и выкладываться по максимуму. И если я смогу отобраться в Турин, то прекрасно, а если меня там почему-то не будет, значит, я не заслужил».

Соперником Рублёва по второму кругу стал 31-летний болгарин Григор Димитров, который в своё время был третьей ракеткой мира, побеждал на Итоговом чемпионате ATP – 2017, доходил до полуфиналов на трёх ТБШ. Сейчас Григор – 32-я ракетка мира. Турнир в Вене он начал уверенной победой над квалифаером Тьяго Монтейро из Бразилии. Рублёв и Димитров до этого пересекались на корте пять раз и счёт был 3-2 в пользу россиянина, который выиграл их единственный матч в этом году – в рамках 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Андрей не смог собраться на матч, много суетился, торопился, допускал неточности. У Димитрова частенько проходили удары навылет, он хоть играл активно, но при этом был собран и спокоен. Три первых гейма завершились брейками, однако затем Григор наладил свою подачу и довёл сет до победы – 6:3 за 32 минуты. В начале второй партии теннисисты продолжили брать свои геймы, как вдруг небольшой провал опять случился у Рублёва. При счёте 2:2 болгарин воспользовался единственным брейк-пойнтом за партию, и, как ни старался Андрей, в этот день он так и не смог ничего противопоставить сопернику. Победа Димитрова, который и вышел в 1/4 финала – 6:3, 6:4. Ну а Рублёв, несмотря на поражение, всё ещё сохраняет отличные шансы попасть в Турин. Для этого ему нужно выступить в Париже не хуже, чем многочисленные преследователи.

Таким образом, в сетке Вены остался лишь один россиянин – первый номер посева Даниил Медведев, которому в его втором матче после травмы противостоял местный любимец – чемпион US Open – 2020 Доминик Тим. Австриец после своего триумфа два года назад растерял былые кондиции, долго восстанавливался от последствий травмы и только сейчас начинает обретать уверенность и улучшать рейтинговые позиции. Перед матчем с Медведевым австриец вплотную подобрался к топ-100, и победа над россиянином могла бы вернуть его в сотню. Кстати, Доминик – один из представителей не очень большой группы теннисистов, которые имели положительный баланс встреч с Даниилом. До поединка в Вене счёт был 3-2 в пользу Тима. Причём в 2020-м они обменялись значимыми победами – Доминик выиграл в полуфинале US Open, а Даниил взял реванш в финале Итогового чемпионата ATP.

Битва двух чемпионов US Open разных лет (напомним, Медведев победил в Нью-Йорке в 2021-м) началась с уверенной игры обоих на своей подаче – вплоть до счёта 3:3. И тут Даниил вцепился в гейм соперника, проявил упорство и с четвёртого брейк-пойнта его додавил. Тим попробовал тут же отыграться, но свой шанс упустил – 5:3, а россиянин в концовке партии взял ещё одну чужую подачу – 6:3 за 55 минут. Во втором сете игра пошла быстрее, теннисисты не задерживались на подаче. Решающим стал четвёртый гейм на подаче австрийца, который Медведев взял с первой же попытки. В итоге через 1 час 39 минут Даниил оформил победу – 6:3, 6:3, несмотря на активную поддержку австрийской публики своего любимца. Кстати, у сетки перед пожатием руки Тиму освистывающим его зрителям Медведев саркастически показал забавный жест – поднял вверх большой палец. Понимайте как хотите.

Так Даниил Медведев пробился в 1/4 финала Вены и оказался ещё на шаг ближе к попаданию на Итоговый чемпионат ATP. По предварительным подсчётам, россиянину, чтобы не зависеть от результатов конкурентов, нужно завоевать титул в столице Австрии. В пятницу Медведев сразится с победителем пары Серундоло – Синнер.