Две свадьбы, дети и сломанная карьера. Скандальная история любви Вайдишовой и Штепанека

Скандальная любовь: Вайдишова и Штепанек
Николь и Радек нашли друг друга, ещё когда теннисистка была совсем юна. Конечно же, это повлияло на их отношения: драматичных моментов в их истории было немало, но пара справилась со всеми трудностями и пришла к истинному счастью.
Теннисный ловелас из Чехии
Репутация у Радека Штепанека довольно мрачная. Спортсмен с неприглядным прозвищем «Червь» имеет успехи как на корте, так и за его пределами. Чешский сердцеед завоевал расположение многих красоток, в том числе Мартины Хингис и Петры Квитовой.
«Юная краса» — Вайдишова
Оказалась в этом списке и 18-летняя Николь. К 2007 году она выиграла шесть турниров WTA, входила в десятку и считалась одной из самых перспективных теннисисток своего поколения, но любовные интриги серьёзно изменили её жизнь.
Сломанная из-за любви карьера
Карьера Вайдишовой быстро покатилась по наклонной, а причиной тому стал Штепанек. Во всяком случае так считали отчим Николь и её бывший тренер Алеш Кодат: «Она слишком рано начала играть и сейчас потеряла интерес к теннису. Отношения с Радеком отвлекли её от спорта».
Травмы и печальный разрыв
Проблемы со здоровьем мучили Николь, и это время совпало с разладом в семейной жизни. После трёх лет в браке пара подала на развод. «Были моменты, когда что-то не получалось, но я боролся за наш брак до последнего. Мы не смогли найти выход и разрешить все разногласия», — объяснял Радек.
«Квитова изменила мою жизнь»
Именно в тот период на горизонте замаячила Петра. Теннисист считал её особенной и говорил, что она изменила его жизнь, но роман продлился недолго. Уже в 2014-м Штепанек заявил: «Можете быть уверены, что с отношениями с теннисистками покончено».
Неожиданное воссоединение
Вот только судьба распорядилась иначе, и уже в 2016 году Радек рассказал, что вновь встречается с Николь. Вайдишова поначалу отрицала связь с бывшим мужем, но в итоге сдалась. Через пару лет влюблённые стали родителями.
Повторный брак = счастье
«Мой папа играет в теннис лучше, чем твой!» — такая надпись была на боди для грудничков, которое показала пара. Вот только, чтобы фамилия у новорождённой была от его отца, необходимо было оформить отношения, что и сделали спортсмены. Повторный брак стал для них залогом истинного счастья.
Красивые имена для дочек
От скандального романа Вайдишова и Штепанек пришли к тихому домашнему уюту. Пара воспитывает двух прекрасных дочерей — Стеллу и Меду (родилась в 2021 году) — и не думает расставаться. Как же чудесно!
Две свадьбы, дети и сломанная карьера. Скандальная история любви Вайдишовой и Штепанека
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