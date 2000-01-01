Призовые звёзд тенниса на «Мастерсе» в Париже
Джокович, Надаль, Медведев – кто получит € 836 тыс.?
Общий призовой фонд
2019 – € 5,2 млн
2020 – € 3,3 млн
2021 – € 2,6 млн
2022 – € 5,4 млн
2020 – € 3,3 млн
2021 – € 2,6 млн
2022 – € 5,4 млн
1-й круг
2019 – € 19,8 тыс.
2020 – € 22,2 тыс.
2021 – € 13,7 тыс.
2022 – € 21,6 тыс.
2020 – € 22,2 тыс.
2021 – € 13,7 тыс.
2022 – € 21,6 тыс.
2-й круг
2019 – € 35,2 тыс.
2020 – € 36 тыс.
2021 – € 22 тыс.
2022 – € 39 тыс.
2020 – € 36 тыс.
2021 – € 22 тыс.
2022 – € 39 тыс.
3-й круг
2019 – € 67 тыс.
2020 – € 56 тыс.
2021 – € 36 тыс.
2022 – € 72,8 тыс.
2020 – € 56 тыс.
2021 – € 36 тыс.
2022 – € 72,8 тыс.
1/4 финала
2019 – € 133,9 тыс.
2020 – € 78 тыс.
2021 – € 60 тыс.
2022 – € 136,2 тыс.
2020 – € 78 тыс.
2021 – € 60 тыс.
2022 – € 136,2 тыс.
1/2 финала
2019 – € 259,7 тыс.
2020 – € 100 тыс.
2021 – € 106 тыс.
2022 – € 249,7 тыс.
2020 – € 100 тыс.
2021 – € 106 тыс.
2022 – € 249,7 тыс.
Финал
2019 – € 503,7 тыс.
2020 – € 150 тыс.
2021 – € 187 тыс.
2022 – € 456,7 тыс.
2020 – € 150 тыс.
2021 – € 187 тыс.
2022 – € 456,7 тыс.
Титул
2019 – € 995,7 тыс.
2020 – € 225 тыс.
2021 – € 336 тыс.
2022 – € 836,3 тыс.
2020 – € 225 тыс.
2021 – € 336 тыс.
2022 – € 836,3 тыс.
Рекордный призовой фонд, но на чемпионе сэкономили! Выплаты по кругам «Мастерса» в Париже
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