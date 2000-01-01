«Мне всё равно, с кем играть в финале!» Медведев снова замахнулся на главный трофей АТР?

История выступлений Медведева в финалах АТР
Даниил, бесспорно, является лучшим российским теннисистом на данный момент. Спортсмен в очередной раз доказал это, в четвёртый раз квалифицировавшись на Итоговый чемпионат. Как же он выступал в «Восьмёрке» три года подряд?
Разгромный дебют: ни одной победы
Увы, в 2019 году Медведеву не очень везло: из трёх матчей он не выиграл ни одного. Однако и считать это провалом не следует — всё-таки первый опыт, и россиянин противостоял лучшим теннисистам мира.
«Наверное, я немного устал от тенниса, не понимал, что происходит на корте. Я не чувствовал себя в своей тарелке последние пару недель», — так описывал своё состояние игрок после последнего матча в Лондоне.
«Достал» Тима, Джоковича и Надаля
Для 23-летнего теннисиста первый «большой сезон» стал непростым испытанием, зато уже через год Даниил предстал совершенно другим. Ловкий Медведев на кураже «достал» и Новака Джоковича, и Рафаэля Надаля, а затем вцепился в Доминика Тима в финале.
Второй после легендарного Давыденко
Яркая победа на Итоговом турнире пополнила копилку невероятных достижений Даниила. Он стал вторым россиянином в истории, взявшим Кубок АТР. До него это удавалось лишь Николаю Давыденко в 2009 году.
Нечаянно попал в капкан Зверева
В прошлом сезоне Медведев снова мощно стартовал. Обыграв Каспера Рууда в полуфинале, Даниил надеялся удвоить количество титулов. Теннисист храбрился и говорил, что соперник не имеет для него значения. «Мне всё равно, с кем играть в финале!» — заявил он.
Но ошибся, поскольку в самой важной игре оказался в невыгодном положении, попав в капкан Александра Зверева. В обоих сетах немец не дал россиянину ни секунды на отдых, зажав его в тиски. Победа досталась немцу.
Медведев триумфально вернулся после травмы
Поправить статистику Даниил сможет уже этой зимой. Теннисист в четвёртый раз квалифицировался на Итоговый чемпионат, а ведь недавно он страдал от травмы, из-за чего был вынужден сняться с турнира в Астане, когда уже почти победил Джоковича.
Хет-трик в Вене — мощное заявление от Медведева
Матч в Вене с Денисом Шаповаловым полностью переломил ход в целом неровного сезона россиянина. Блестящая победа, путёвка в финал АТР и возвращение в топ-3 мирового зачёта — всё это брошенный вызов своим соперникам. Медведев вернулся в большую игру!
«Мне всё равно, с кем играть в финале!» Медведев снова замахнулся на главный трофей АТР?
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