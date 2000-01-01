«Мне всё равно, с кем играть в финале!» Медведев снова замахнулся на главный трофей АТР?

Медведев триумфально вернулся после травмы

Поправить статистику Даниил сможет уже этой зимой. Теннисист в четвёртый раз квалифицировался на Итоговый чемпионат, а ведь недавно он страдал от травмы, из-за чего был вынужден сняться с турнира в Астане, когда уже почти победил Джоковича.