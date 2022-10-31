Как Рублёву вырвать путёвку в Финал ATP? Турнирные расклады на «Мастерсе» в Париже

В Париже стартовал последний в регулярном сезоне ATP турнир, который относится к наивысшей категории «Мастерс», где за победу начисляется 1000 рейтинговых очков. Соревнование разыгрывается с 1969 года, и в составе победителей было немало знаменитых чемпионов, в том числе и россияне Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020). Дважды до финала добирался и Евгений Кафельников (1996, 2001). Ну а рекордсменом по количеству побед, в том числе и действующим чемпионом является Новак Джокович – шесть титулов (2009, 2013-2015, 2019, 2021).

Общий призовой фонд «Мастерса» в Париже-2022 составил € 5,4 млн, что больше предыдущего рекорда, установленного здесь в доковидные времена – в 2019-м – € 5,2 млн. При этом чемпион того розыгрыша Джокович получил чек на € 995,7 тыс., что на полторы сотни тысяч евро больше, чем заработает победитель нынешнего розыгрыша – € 836,3 тыс. За это время шкала распределения призовых несколько раз претерпевала изменения. Но в любом случае эта сумма почти в четыре раза больше, чем досталось Даниилу Медведеву в 2020-м в разгар ковида – € 225 тыс.

На нынешний турнир приехала первая десятка Чемпионской гонки ATP в полном составе, включая 21-кратного победителя «Шлемов» Джоковича и 22-кратного – Надаля. Серб после двух титулов подряд в Тель-Авиве и Астане не выступал три недели, а Рафаэль и вовсе не играл одиночки с начала сентября, когда сошёл с дистанции в четвёртом круге US Open. Испанец сделал исключение лишь на парную комбинацию с Федерером в рамках Кубка Лэйвера, превратившимся во всенародные проводы швейцарца из тенниса. Надаль (второй номер посева) и Джокович (6) оказались в нижней половине сетки Парижа вместе с Каспером Руудом (3) и Стефаносом Циципасом (5). В верхнюю половину попали Карлос Алькарас (1) и Даниил Медведев (4). Вся эта шестёрка уже отобралась в Финал ATP.

На оставшиеся две путёвки на Итоговый чемпионат ATP претендуют только четыре теннисиста – Феликс Оже-Альяссим (восьмой номер посева в Париже), Рублёв (7), Фритц (9) и Хуркач (10). Причём канадец и россиянин имеют вполне комфортное преимущество, которое их преследователям непросто будет ликвидировать. За титул в Париже даётся 1000 очков и за финал – 600. Только в случае такого высокого результата у Фритца или Хуркача будет шанс не пустить на Итоговый Феликса или Андрея. А вот вдвоём они добиться такого результата не смогут при всём желании, поскольку по итогам жеребьёвки попали в одну половину сетки, а значит, дальше полуфинала из них может пробиться только один. Более того, Фритц оказался в одной восьмушке сетки с Альяссимом, а Хуркач – с Рублёвым, значит, если все претенденты доберутся до третьего круга, то уже на этой стадии могут быть сняты все вопросы. Для этого Андрею нужно будет в очной встрече остановить Хуберта, а Феликсу – Тейлора.

Распишем все варианты для Рублёва – что ему нужно сделать, чтобы вырвать путёвку в Турин. Отметим, что как высоко сеянный он начинает «Мастерс» в Париже со второго круга:

— в случае поражения в первом матче от Джона Иснера: Андрей получит путёвку, если Фритц и Хуркач не дойдут до финала Парижа;

— в случае поражения в третьем круге: Рублёв получит путёвку, если Фритц и Хуркач не завоюют титул;

— в случае поражения в 1/4 финала или 1/2 финала: россиянин попадёт в Турин, если Фритц не завоюет титул;

— выход в финал Парижа гарантирует Рублёву путёвку в Турин вне зависимости от результатов других претендентов.

Итоговый турнир ATP нынешнего сезона пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).