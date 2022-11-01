Рублёв за час в Париже разобрался с американским гигантом! Иснеру не помогли даже 11 эйсов

На стартовавшем в Париже «Мастерсе» наконец-то собрались все звёзды. В сетке турнира, рассчитанной на 56 игроков, есть и Новак Джокович, и Рафаэль Надаль, и новая первая ракетка мира Карлос Алькарас. Из россиян в числе участников четверо: под четвёртым номером посеян Даниил Медведев, только что завоевавший титул в Вене, Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Карацев только что объявил, что возобновляет работу со своим бывшим тренером Егором Яцюком, с которым он добился своих главных успехов – полуфинал Australian Open – 2021, взлёт в топ-20, несколько финалов и титулов. Этот сезон у Аслана складывается неудачно – сейчас он уже 58-я ракетка мира. Вот и стартовый матч в Париже россиянин проиграл японцу Нисиоке, хотя в случае успеха мог сразиться во втором круге с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Зато очень удачно начал турнир Карен Хачанов, разгромивший аргентинца Себастьяна Баэса – 6:1, 6:1.

Для Андрея Рублёва турнир в Париже очень важен не только в плане борьбы за титул, но и как последняя возможность набрать очки для попадания на Итоговый чемпионат ATP в Турине. В восьмёрке участников уже забронировано шесть мест за испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом, сербом Новаком Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом, норвежцем Каспером Руудом и россиянином Даниилом Медведевым. На оставшиеся две путёвки претендуют, кроме Рублёва, ещё канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тейлор Фритц и поляк Хуберт Хуркач.

Чемпион двух «Шлемов» в миксте Андрей Ольховский выразил уверенность в том, что Андрею по силам отобраться в Турин: «Всё решится в Париже. Я думаю, у Андрея хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Даже если он быстро проиграет, у него достаточно хороший запас очков, такой разрыв сложно отыграть. В любом случае ему не нужно об этом думать, надо сосредоточиться на своей игре и отталкиваться от неё», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Как высоко сеянный Рублёв пропускал первый круг и уже во вторник открывал программу игрового дня на центральном корте матчем второго раунда с 37-летним ветераном Джоном Иснером из США, который прежде всего славится своей подачей и как один из самых высоких игроков тура (рост 208 см) из года в год борется за звание Мистер Эйс. Теннисисты до этого встречались трижды, и во всех случаях победу праздновал Иснер – в Майами-2015, Мадриде и Торонто-2021. За карьеру американец завоевал 16 титулов в одиночке, самым крупным из которых является «Мастерс» в Майами-2018. Сейчас Джон является 47-й ракеткой мира и в этом сезоне дошёл до финала в Хьюстоне, где проиграл такому же «подавану» — Райлли Опелке.

С самого начала матча Андрей повёл игру, и пока соперник раскачивался, сразу же сделал брейк – 2:0. Американский ветеран просто не успевал за темпом, который предложил Рублёв. Розыгрыши Иснеру откровенно не удавались. На подаче россиянина у него не было шансов, а вот свою подачу Джон держал не без труда. В шестом гейме Андрей получил три брейк-пойнта, реализовать их не смог – 4:2, но зато следующую подачу американца взял сразу же, а с ней и весь сет – 6:2. Во второй партии ситуация не изменилась. Рублёв продолжил контролировать свою подачу, а на чужой ему хватило всего одного шанса, чтобы довести матч до победы – 6:2, 6:3 за 1 час 2 минуты. Добавим, что Иснер за такой короткий матч успел наколотить 11 эйсов, которые ему особо не помогли.

Так Андрей Рублёв впервые обыграл Джона Иснера и сделал первый шаг в Париже на пути к Турину. Победа над американским гигантом принесла россиянину 90 рейтинговых очков в зачёт Чемпионской гонки ATP. Рублёв — в третьем круге, а это значит, что место на Итоговом Фритц или Хуркач могут теперь получить только в случае завоевания титула в Париже. Кстати, в третьем круге Андрей может сразиться как раз с Хубертом Хуркачем, если тот преодолеет два стартовых раунда.