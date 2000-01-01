Снова в «Итоговой восьмёрке»! Кто, кроме Медведева и Рублёва, пробился в Финал ATP – 2022

Медведев, Рублёв и другие участники Финала ATP
Кто попал в восьмёрку сильнейших на Итоговый чемпионат в Турине.
Карлос Алькарас (Испания)
Титулы-2022: 5 (Рио, Майами, Барселона, Мадрид, US Open).
Финалы: 2 (Гамбург, Умаг).
1/2 финала: 2 (Индиан-Уэллс, Базель).
1/4 финала: 2 («Ролан Гаррос», Цинциннати).
1/2 финала: 2 (Индиан-Уэллс, Базель).
1/4 финала: 2 («Ролан Гаррос», Цинциннати).
Рафаэль Надаль (Испания)
Титулы-2022: 4 (Мельбурн, Australian Open, Акапулько, «Ролан Гаррос»).
Финалы: 1 (Индиан-Уэллс).
1/2 финала: 1 (Уимблдон).
1/4 финала: 1 (Мадрид).
1/2 финала: 1 (Уимблдон).
1/4 финала: 1 (Мадрид).
Стефанос Циципас (Греция)
Титулы-2022: 2 (Монте-Карло, Мальорка).
Финалы: 5 (Роттердам, Рим, Цинциннати, Астана, Стокгольм).
1/2 финала: 3 (Australian Open, Акапулько, Мадрид).
1/4 финала: 3 (Марсель, Барселона, Штутгарт).
1/2 финала: 3 (Australian Open, Акапулько, Мадрид).
1/4 финала: 3 (Марсель, Барселона, Штутгарт).
Каспер Рууд (Норвегия)
Титулы-2022: 3 (Буэнос-Айрес, Женева, Гштаад).
Финалы: 3 (Майами, «Ролан Гаррос», US Open).
1/2 финала: 2 (Рим, Монреаль).
1/4 финала: 3 (Барселона, Мюнхен, Сеул).
1/2 финала: 2 (Рим, Монреаль).
1/4 финала: 3 (Барселона, Мюнхен, Сеул).
Даниил Медведев (Россия)
Титулы-2022: 2 (Лос-Кабос, Вена).
Финалы: 3 (Australian Open, Хертогенбосх, Галле).
1/2 финала: 3 (Акапулько, Цинциннати, Астана).
1/4 финала: 2 (Майами, Мальорка).
1/2 финала: 3 (Акапулько, Цинциннати, Астана).
1/4 финала: 2 (Майами, Мальорка).
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Титулы-2022: 4 (Роттердам, Флоренция, Антверпен, Базель).
Финалы: 1 (Марсель).
1/2 финала: 2 (Хертогенбосх, Лос-Кабос).
1/4 финала: 8 (Australian Open, Барселона, Эшторил, Мадрид, Рим, Галле, Монреаль, Цинциннати).
1/2 финала: 2 (Хертогенбосх, Лос-Кабос).
1/4 финала: 8 (Australian Open, Барселона, Эшторил, Мадрид, Рим, Галле, Монреаль, Цинциннати).
Андрей Рублёв (Россия)
Титулы-2022: 4 (Марсель, Дубай, Белград, Хихон).
Финалы: 0.
1/2 финала: 5 (Роттердам, Индиан-Уэллс, Бостад, Вашингтон, Астана).
1/4 финала: 3 (Мадрид, «Ролан Гаррос», US Open).
1/2 финала: 5 (Роттердам, Индиан-Уэллс, Бостад, Вашингтон, Астана).
1/4 финала: 3 (Мадрид, «Ролан Гаррос», US Open).
Новак Джокович (Сербия)
Титулы-2022: 4 (Рим, Уимблдон, Тель-Авив, Астана).
Финалы: 1 (Белград).
1/2 финала: 1 (Мадрид).
1/4 финала: 2 (Дубай, «Ролан Гаррос»).
1/2 финала: 1 (Мадрид).
1/4 финала: 2 (Дубай, «Ролан Гаррос»).
Снова в «Итоговой восьмёрке»! Кто, кроме Медведева и Рублёва, пробился в Финал ATP – 2022
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