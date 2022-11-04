Касаткина довела американку до слёз и помогла 1-й ракетке мира Свёнтек выйти в плей-офф

В Форт-Уэрте завершился 2-й тур группового этапа на Итоговом чемпионате WTA. Сначала в среду свои вторые матчи разыграли участницы Группы Нэнси Ричи. Мария Саккари (пятый номер посева) из Греции снова обыграла соперницу в двух партиях – на сей раз белоруску Арину Соболенко (7) – 6:2, 6:4 – и досрочно вышла в плей-офф. Даже если она проиграет в 3-м туре и у трёх теннисисток, включая неё, будет по 2 победы, Мария попадёт в полуфинал из-за лучшей разницы сетов. В другой паре Онс Жабер (2) из Туниса одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой (3) – 1:6, 6:3, 6:3 – и с соотношением сетов 3-3 поднялась на второе место. Пока ещё ни одна теннисистка в этом квартете не лишилась шансов на выход из группы. Даже у Пегулы с двумя поражениями есть надежда на плей-офф, правда, не всё будет зависеть от неё.

Что касается Арины Соболенко, то выйти в полуфинал она может в нескольких случаях. Например, если в последнем туре обыграет Пегулу, а Саккари одолеет Жабер с любым счётом. Ещё вариант, если Арина в двух сетах справится с Пегулой, а Жабер победит Саккари, но обязательно в трёх партиях. И даже есть удачный расклад на случай поражения Соболенко. Если она проиграет Пегуле в трёх сетах, а Саккари выиграет у Жабер в двух, тогда у трёх теннисисток – Соболенко, Пегулы и Жабер – будет по одной победе и одинаковое соотношение сетов – 3-5, и тогда придётся подсчитывать геймы.

В четверг вторые матчи проводили и участницы Группы Трэйси Остин. Начинали игровой день первая ракетка мира Ига Свёнтек и француженка Каролин Гарсия (6). Польская теннисистка вновь, как и в первом туре с Дарьей Касаткиной, полностью доминировала на корте, не отдала сопернице ни сета, причём победила Гарсию с похожим счётом – 6:3, 6:2 и примерно за такое же время – 1 час 25 минут. С двумя победами и соотношением партий 4-0 Ига вышла в единоличные лидеры группы, и, если бы в следующем матче дня Кори Гауфф потеряла хотя бы сет, Свёнтек досрочно обеспечивала себе выход в плей-офф.

В поединке двух неудачниц стартового тура встретились 25-летняя россиянка Дарья Касаткина (8) и 18-летняя американка Кори Гауфф (4). Ранее теннисистки играли дважды, и в обоих случаях довольно уверенно победила более опытная Касаткина – в Майами-2019 и Штутгарте-2022. Стоит отметить, что Гауфф после этого прибавила – дошла до финала «Ролан Гаррос», показала ещё несколько высоких результатов, к октябрю поднялась на четвёртое место в рейтинге 52 недель WTA и впервые попала на Итоговый.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» – 1989 Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче: «Мне кажется, обе теннисистки сейчас примерно равны по силам. Американка обычно хорошо действует на задней линии. Но у Касаткиной есть свои козыри. Например, она может противопоставить сопернице очень вариативную игру. В пользу Даши может сказаться и психология. Дело в том, что обе спортсменки свой первый матч на турнире проиграли. Но если Касаткина в поединке против польки Свёнтек была аутсайдером, то Гауфф в противостоянии с француженкой Гарсией выступала в качестве фаворита. При этом сыграла она откровенно плохо, совершила много невынужденных ошибок. Потерпев неудачу на старте, американка может занервничать, потерять уверенность в себе. Это будет на руку Касаткиной», — цитирует Чеснокова Betonmobile.

Начало матча осталось за Касаткиной – она сразу же сделала брейк, повела 1:0, но укрепить преимущество не смогла. Гауфф тут же выиграла четыре гейма подряд и вырвалась вперёд – 4:1. Американка играла очень активно, атаковала, частенько выходила к сетке, благо у неё есть отличный опыт игры в парном разряде. Но при этом Кори много ошибалась. В седьмом гейме Дарья воспользовалась ошибками соперницы и добилась обратного брейка – 4:3. После этого игра ненадолго выровнялась, однако при счёте 5:5 у Кори случился очередной провал, Касаткина взяла подачу соперницы, а американка расстроилась и даже всплакнула – 6:5. Впрочем, россиянка подать на сет не смогла, и всё решалось на тай-брейке. А там соперницы по очереди выходили вперёд, обмениваясь мини-брейками, и под конец более опытная Касаткина дожала американку – 7:6 (8:6).

Потеря Гауфф сета означала, что Ига Свёнтек квалифицировалась в плей-офф. Любопытно, что в этом сезоне Дарья после выигрыша первой партии ни разу не упускала затем победу в матче. Таких поединков за сезон перед встречей с Кори набралось 28. Во втором сете пошёл фейерверк брейков, из которого первой вырвалась Касаткина – 5:2. Американка тоже следом взяла свой гейм, но помешать сопернице подать на матч не смогла. Есть первая победа Дарьи на Итоговом чемпионате! 7:6, 6:3 за 1 час 42 минуты. Добавим, что за матч Гауфф 25 раз пробила навылет, но при этом допустила 34 невынужденные ошибки. У Касаткиной эти показатели скромнее – 10 и 10.

Так, благодаря выигрышу Касаткиной польская теннисистка Ига Свёнтек досрочно вышла в плей-офф, причём с первого места в группе. Это значит, что в полуфинале она встретится с соперницей, занявшей второе место в другом квартете. Ну а Гауфф стала первой на турнире, кто лишился шансов на плей-офф. Что касается Касаткиной, то теперь в 3-м туре она разыграет путёвку в полуфинал с Каролин Гарсией.