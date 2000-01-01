«Особенное удовольствие: я выиграла у Серены». Великая победа Шараповой в финале WTA

«Именно в тот год — и это доставляет мне особенное удовольствие — я выиграла и у Серены, и у Винус Уильямс. Это была одна из лучших игр в моей жизни. Я проиграла первый сет, но выиграла весь матч», — вспоминала то время Шарапова в автобиографии.