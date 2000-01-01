«Особенное удовольствие: я выиграла у Серены». Великая победа Шараповой в финале WTA

Как Шарапова выиграла Итоговый
В 2004 году Мария блистала: этот сезон стал одним из самых успешных в карьере россиянки. 17-летняя теннисистка триумфально взяла Уимблдон, а затем пошла на штурм финала WTA. Оба раза Серене Уильямс не поздоровилось!
В Шарапову не верил даже Тарпищев
Президент Федерации тенниса России давал осторожные прогнозы на предстоящий матч между Марией и Сереной Уильямс. Причём специалист склонялся к победе американки над россиянкой.
«Уильямс свежа с позиции нервной системы, а Шараповой, с её молодостью и количеством проведённых матчей, тяжело будет играть стабильно», — говорил Шамиль Анвярович.
Шарапова выбила двух россиянок в группе
В этом он был прав: расписание игр у Шараповой тогда и правда было плотное. В полуфинал спортсменка вышла со 2-го места в группе после того, как проиграла Моресмо, но победила Звонарёву и Кузнецову.
На пути к Уильямс ненадолго встала Мыскина
За возможность встретиться с Сереной Мария боролась с ещё одной соотечественницей — Анастасией Мыскиной. Шарапова доказала, что является сильнейшей среди россиянок, и надеялась стать лучшей в мире.
Уимблдон стал началом конца для Уильямс
Матч на Итоговом турнире был принципиальным для обеих теннисисток. Серена питала надежду взять реванш за Уимблдон. Летом того года 17-летняя Мария не оставила американке шансов и стала обладательницей кубка.
Травма Уильямс дала шанс Шараповой
В финале WTA россиянке было непросто: Шарапова взяла решающий сет, по ходу которого уступала сопернице — 0:4. Марии помогли травма Уильямс и собственное упорство. Убийственная подача Марии лишила Серену победы.
«Именно в тот год — и это доставляет мне особенное удовольствие — я выиграла и у Серены, и у Винус Уильямс. Это была одна из лучших игр в моей жизни. Я проиграла первый сет, но выиграла весь матч», — вспоминала то время Шарапова в автобиографии.
Сколько денег получила Шарапова за победу?
«Что у тебя остаётся после того, как ты прекращаешь играть? Призы, деньги? Это должны быть воспоминания о тех нескольких идеальных играх, о тех днях, когда у тебя получалось абсолютно всё», — говорила Мария.
За победу на турнире WTA россиянка заработала 485 рейтинговых очков, $ 1 млн в качестве призовых и получила в подарок Porsche Cayenne, часть денег от продажи которого чемпионка передала в благотворительный фонд для пострадавших от трагедии в Беслане.
Единственная россиянка, выигравшая финал WTA
Шарапова всего два раза за карьеру выигрывала у Уильямс, увы, после 2004 года ей так и не удалось одолеть грозную американку. Но ни эти победы, ни звание единственной до сих пор россиянки, которая взяла титул чемпионки WTA, у неё не отобрать.
«Особенное удовольствие: я выиграла у Серены». Великая победа Шараповой в финале WTA
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