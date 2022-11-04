Новый чудо-мальчик загонял Алькараса в Париже! Эти парни зажигали ещё в 14 лет

Состав восьмёрки лучших игроков на последнем в регулярном сезоне турнире — «Мастерсе» в Париже — оказался довольно неожиданным. До 1/4 финала не добрались половина сеяных из топ-8. На разных стадиях сошли с дистанции Рафаэль Надаль (второй номер посева), Каспер Рууд (3), Даниил Медведев (4) и Андрей Рублёв (7). Проиграли также и претенденты на путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Турине Тейлор Фритц (9) и Хуберт Хуркач (10), которые могут теперь довольствоваться лишь местами среди запасных. В итоге четвертьфинальные пары Парижа получились такими: Тиафо (16) – Оже-Альяссим (8), Алькарас (1) – Руне, Джокович (6) – Музетти, Циципас (5) – Пол.

Последние россияне дружно сошли в Париже под вечер четверга. И если поражение Карена Хачанова от Новака Джоковича было вполне предсказуемым, ведь россиянин уступил этому именитому сопернику уже четвёртый раз за сезон, то провал Рублёва в матче с датчанином Хольгером Руне многих удивил. Ведь Андрей только что квалифицировался на Итоговый турнир ATP – и в первом же матче в новом статусе зачехлил ракетку. С другой стороны, успех 19-летнего Руне вполне закономерен, ведь он проводит потрясающий сезон. На своём дебютном «Ролан Гаррос» Хольгер сумел пробиться в 1/4 финала. Также в этом году он сумел выиграть турниры в Мюнхене и Стокгольме, а в Софии и Базеле дошёл до финала. Сейчас Руне занимает 18-е место в рейтинге 52 недель ATP.

О таланте Руне говорят уже давно, и неудивительно, что с ним сейчас работает большая команда профессионалов, которую возглавляет бывший наставник Серены Уильямс и Симоны Халеп француз Патрик Муратоглу. Но не меньше в теннисных кругах обсуждаются и различные выходки юного датчанина. Например, на «Ролан Гаррос» после четвертьфинала с норвежцем Каспером Руудом у этих спортсменов произошёл конфликт. Они холодно пожали руки после матча, а затем, по словам Руне, в раздевалке Каспер подошёл к нему вплотную и закричал: «Да!» Рууд, узнав об этих обвинениях со стороны датчанина, резко отреагировал: «То, что он говорит – ложь! После матча мы оба были в раздевалке, но каждый в своём углу. Я ничего не кричал ему в лицо. Меня огорчает, что он лжёт на мой счёт».

Первый же матч «Мастерса» в Париже превратился для Руне в триллер. Он отыграл три матчбола и победил в итоге трёхкратного чемпиона «Шлемов» Стэна Вавринку. Однако при рукопожатии у сетки ветеран тура сказал датчанину: «Я советую тебе не вести себя как ребёнок!» Дело в том, что по ходу поединка Хольгер пнул сетку, получив после этого предупреждение за неспортивное поведение. В итоге судье даже пришлось спускаться с вышки, чтобы убедиться, что спортивный инвентарь не повреждён и можно продолжать матч.

Как бы то ни было, но Руне на этом «Мастерсе», кроме именитого Вавринки, выбил ещё из сетки двух действующих игроков топ-10 поляка Хуркача и россиянина Рублёва, а затем вышел в 1/4 финала на первую ракетку мира Карлоса Алькараса. И вот здесь самый интересный момент. 19-летние Хольгер и Карлос не просто ровесники – разница в возрасте между ними составляет всего шесть дней. Эти ребята знают друг друга с детства. На знаменитом юниорском турнире для теннисистов 12–14 лет Les Petits As («Маленькие чемпионы»), проходящем во французском городе Тарб, выступали и эти ребята. В 2017 году Алькарас и Руне объединились в пару и громили соперников.

В битве двух чудо-мальчиков в первом же гейме на чужой подаче Руне добрался до двойного брейк-пойнта, но не реализовал его. А вот у Карлоса шансов что-то сделать на приёме особо не было – уж больно активно и точно действовал его соперник. В шестом гейме датчанин снова добрался до брейк-пойнтов, добился своего – 4:2 и в итоге довёл сет до победы – 6:3 за 37 минут. Во втором сете оба теннисиста имели шансы получить преимущество. В первом гейме заработал брейк-пойнт Руне, но его не реализовал, а в восьмом два шанса было у Алькараса. Однако в итоге дело дошло до тай-брейка. Но перед этим Карлос вызвал на корт врача, жалуясь на проблемы в левом подреберье. Матч продолжился, но в самом начале тай-брейка при счёте 3:1 в пользу Хольгера лидер мирового рейтинга снялся с поединка.

Так Хольгер Руне впервые в карьере пробился в полуфинал «Мастерса». Несмотря на снятие соперника посреди матча, это будет ему засчитано как победа над первой ракеткой мира. Таким образом, у Руне теперь три успешных встречи с представителями топ-10 на этом турнире и семь – за сезон. В субботу Хольгер в поединке за решающий матч второй раз за неделю померится силами с Феликсом Оже-Альяссимом, которому проиграл в финале ATP-500 в Базеле.