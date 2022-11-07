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Белоруска Арина Соболенко сенсационно победила на Итоговом турнире 1-ю ракетку мира Свёнтек и сыграет в финале с Гарсией

Соболенко выбила 1-ю ракетку мира! 12 эйсов помогли Арине выйти в финал чемпионата WTA
Даниил Сальников
Арина Соболенко
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В решающем матче белорусская теннисистка встретится с француженкой Каролин Гарсией.

В Форт-Уэрте, где проходит Итоговый чемпионат ATP, подошла пора решающих матчей. По результатам группового этапа, состоящего из трёх поединков для каждой теннисистки, определились полуфинальные пары: Каролин ГарсияМария Саккари и Ига СвёнтекАрина Соболенко. Последней в плей-офф попала француженка Гарсия, которая в трёх упорных сетах справилась с россиянкой Дарьей Касаткиной. Любопытно, что Касаткина впервые за сезон проиграла матч, в котором вела по сетам 1:0.

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После матча Гарсия высоко оценила свой результат: «Это определённо большое достижение. Уже очень горжусь тем, что попала в восьмёрку лучших. Я действительно не знаю, понимаю ли, что завтра полуфинал. Это доказывает, что этот год определённо был хорошим. Я была очень далеко от топ-10, топ-8, но пробилась сюда. Матч сегодня — ещё одно доказательство того, что мой стиль игры работает, и я должна продолжать действовать в том же духе. У меня был кризис во время матча, паника. Думаю, что немного потеряла рассудок. Очевидно, что Даша хорошо защищалась, а я много ошибалась, но второй сет был очень хорош. Третья партия — битва».

Как раз Гарсия и выходила в воскресенье первой на корт, чтобы сразиться за путёвку в финал. Её соперницей была гречанка Мария Саккари, которая в своей группе победила во всех трёх матчах без потери сета. Ранее теннисистки встречались дважды, и в обоих случаях победила Каролин – в Ухани-2017 и Цинциннати-2022. Удивительно, что Гарсия заканчивала свой матч с Касаткиной буквально из последних сил, но в полуфинале с Саккари, у которой был день отдыха, именно француженка выглядела гораздо свежее и активнее. Она первой взяла подачу соперницы и повела 3:1, затем пошла череда брейков из которой снова первой выбралась Каролин – 5:2 и спокойно довела сет до победы – 6:3. Второй сет у Саккари вообще не получился. Француженка быстро повела 4:0 и Мария лишь под конец наладила свою подачу, но было уже поздно – 6:3, 6:2 за 1 час 16 минут. Отметим, что Гарсия за матч сделала 6 эйсов, в то время, как у соперницы не было ни одной подачи навылет. А при схожих показателях невынужденных ошибок – 17 у француженки и 19 у гречанки – Каролин заметно превзошла Марию по ударам навылет – 21 – 8.

Итоговый чемпионат WTA. 1/2 финала
07 ноября 2022, понедельник. 00:45 МСК
Каролин Гарсия
6
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Мария Саккари
5
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Так 29-летняя Гарсия впервые в карьере вышла в финал Итогового чемпионата WTA. Её прошлое участие в этом турнире в 2017 году закончилось в полуфинале, когда она уступила Винус Уильямс. Отметим, что этот год Каролин начинала в статусе 74-й ракетки мира, но затем выиграла три титула – Бад-Хомбург, Варшава и Цинциннати – что является её личным рекордом за сезон, и с 6-го места в рейтинге отобралась на Итоговый. Теперь благодаря выходу в финал Гарсия поднялась на четвёртое место.

Итоговый чемпионат WTA. Форт-Уэрт – 2022. Сетка

В другом полуфинале сражались белоруска Арина Соболенко и 1-я ракетка мира Ига Свёнтек, которая на предварительном этапе отдала соперницам за три матча всего 13 геймов. Это второй результат с момента появления нынешней схемы проведения соревнований с 2003 года. В 2007 году бельгийка Жюстин Энен проиграла в группе всего 11 геймов. Ранее Соболенко и Свёнтек встречались пять раз и их первый матч в рамках группового этапа Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре-2021 выиграла Соболенко, а вот все четыре прошлых поединка сезона-2022 остались за Игой, включая полуфинал US Open, в котором польской теннисистке пришлось отыгрываться с 0:1 по сетам. Перед их шестой встречей Свёнтек заявила: «Сделаю выводы из предыдущих игр с Ариной. Та игра на Открытом чемпионате США была напряжённой. Я не предполагаю, что полуфинал пойдёт по тому же сценарию. Думаю, что это будет очень даже захватывающе. Соболенко будет бороться за каждый мяч. Знаю, что она может черпать энергию из толпы. Я должна сосредоточиться на себе, чтобы ничто не отвлекало меня».

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С первых минут матча началась упорная борьба. Девушки откровенно испытывали проблемы на своих подачах. Соболенко, например, за первые два гейма успела сделать 5 двойных ошибок, а Свёнтек больше ошибалась в розыгрышах. После парада брейков первой наладила свою подачу Арина и повела – 4:1. В концовке партии белоруска вновь забрала чужой гейм и выиграла сет – 6:2 за 40 минут. Так Ига впервые за турнир отдала сопернице партию. Второй сет у Соболенко не пошёл. Польская теннисистка быстро повела – 4:0, могла сделать и третий брейк подряд, но белоруска размочила счёт – 4:1, затем с пятого брейк-пойнта сама смогла добиться брейка – 4:2. Однако концовка сета осталась снова за Свёнтек – 6:2 за 47 минут. Судьба путёвки в финал решалась в третьей партии.

В начале сета девушки контролировали свои подачи. Однако в 4-м гейме Соболенко воспользовалась ошибками Свёнтек и добилась брейка – 3:1. Сама же белоруска продолжила удачно подавать, хотя время от времени пробивались и двойные. Но Ига подарками соперницы воспользоваться не сумела. Арина только наращивала преимущество и довела матч до победы – 6:2, 2:6, 6:1 за 2 часа 9 минут. За матч Соболенко допустила 9 двойных ошибок и сделала 12 эйсов, что является её лучшим показателем в сезоне.

Итоговый чемпионат WTA. 1/2 финала
07 ноября 2022, понедельник. 04:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		2 6
         
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Так Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в финал Итогового чемпионата WTA и стала только второй белоруской в истории, которая играла решающие матчи этого турнира после Виктории Азаренко в 2011 году. Соболенко стала только 4-й теннисисткой, обыгравшей первую тройку игроков на одном и том же турнире. Напомним, что в группе она победила Онс Жабер (2-я ракетка мира), Джессику Пегулу (3) и вот теперь в полуфинале – первую ракетку мира Игу Свёнтек. До Арины победить всех топ-3 на одном турнире удавалось только Штеффи Граф, Серене и Винус Уильямс. В понедельник Соболенко и Гарсия разыграют между собой не только титул, но и 4-е место в рейтинге 52 недель WTA.

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